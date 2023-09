Quand "Visions" (avec Diane Kruger) se rapproche, au mieux, d'un des pires films de Hitchcock

L'héroïne, Estelle (Diane Kruger) est une pilote de ligne expérimentée sur des vols long courrier, mais sujette à de terribles cauchemars. Et quand elle atterrit, c'est pour retrouver dans leur très belle maison, son mari Guillaume (Mathieu Kassovitz) chirurgien. Un jour, à l'aéroport de Nice Côte d'Azur, la commandant de bord Diane Kruger tombe nez à nez sur Anna (Martin Nieto), une photographe avec laquelle elle était en couple il y a plus de 20 ans et qui s'est installée dans le coin.

Si ce n'est pas désagréable, n'est pas Hitchcock qui veut selon Pierre Murat

Pierre n'avait déjà pas été un fan absolu de "Boîte noire" : "C'est un exercice de style, Yann Gozlan a voulu faire une sorte de fantasme sur des films d'Hitchcock, qui traitait aussi dans "Soupçons" (1941) d'une femme qui se demandait si son mari voulait la tuer ou pas. Le grand problème, c'est que là où le talent de Hitchcock était de faire ses films d'1h30, là ça dure 2h03, ce qui est un peu excessif. C'est très sophistiqué, avec des mouvements de caméra absolument absurdes, l'image est trop léchée et c'est trop long. Diane Kruger est très bien, c'est un film qui n'est pas désagréable, qu'on oublie assez vite après l'avoir vu, mais qu'on voit avec plaisir".

Eric Neuhoff fustige avec plein d'ironie un grand film à suspense

C'est toujours quand on essaie de se rapprocher du genre Hitchcockien que, selon le critique ciné pour Le Figaro-Magazine, on s'en éloigne radicalement : "Tout le mystère réside dans les dialogues qui sont très plats. Toutes les références à Hitchcock comme le petit chignon dans "Sueurs froides" (1958), la musique de Bernard Herrmann, qui fait surtout penser ici à "Un pas de printemps pour Marnie" (1964) soit un des pires films de Hitchcock.

Ce qu'il faut regarder, c'est le regard de Kassovitz qui se demande vraiment ce qu'il fait ici. C'est vraiment un film bourré d'astuces de fin de repas. Tout se veut compliqué alors que tout est con comme la lune au bout du compte. On a presque envie qu'il y ait la grève des contrôleurs aériens pour qu'il n'y ait plus de films comme cela, ce n'est pas possible".

Pour Charlotte Lipinska, c'est un thriller à moitié réussi, qui se laisse voir avec plaisir

Le film a une réelle ambition, mais qu'il n'atteint pas totalement regrette la journaliste pour Vogue : "Je trouve ça assez intéressant dans le sens où il s'agit d'hallucinations visuelles, c'est vraiment la passion charnelle qui fait perdre la tête. Elle a des flashs, dont on ne sait pas vraiment s'il s'agit de rêves prémonitoires, de cauchemars ou de bribes de souvenirs.

Cette obsession de qu'est-ce qui relève du fantasme ou de la réalité, marche plutôt bien. Je trouve le film très beau et porté par une Diane Kruger d'une beauté éclatante, et formidable dans ce rôle.

Mais c'est trop long, un peu tordu, avec des raccords de montage qui posent un peu question, notamment quand la caméra caresse dans son mouvement la carrosserie d'un avion pour avoir un fondu sur le corps d'une femme, ce n'est pas l'idée la plus géniale du film".

Xavier Leherpeur s'est terriblement ennuyé

Pour Xavier, c'est un film très Rohmérien et surtout beaucoup trop long pour son ambition de départ : "C'est un film qui repose sur l'application de cette idée que lorsque tu as deux maisons, tu perds très vite ta raison. D'ailleurs, le metteur en scène ne nous fait absolument pas confiance, il insiste lourdement. D'un côté, la maison du mari, une maison ouverte sur le ciel, l'espoir et de l'autre côté, une maison qui est construite à même la roche, particulièrement anxiogène. On a une espèce de sursymbolisme constant qui pourrait tenir la route, mais sur 2h, on a très vite compris le principe".

