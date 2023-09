Quatorze présidents d'université réclament une allocation d'études pour tous

La précarité étudiante est un phénomène croissant et de plus en plus inquiétant ces dernières années : selon les chiffres les plus récents publiés par l'UNEF en août dernier, le coût de la vie étudiante a encore fortement augmenté pour l'année 2023/2024 (+6,47 %). Le syndicat étudiant estime également que depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, la précarité étudiante a augmenté de plus de 25 % : selon une récente étude de l'IFOP, 46 % des étudiants français ont déjà sauté un repas faute de moyens.

Dans ce contexte, quatorze présidents d'université ont décidé de réagir en demandant la création d'une "allocation d'études pour tous les étudiants, à l’instar de ce qui se pratique dans d’autres pays d’Europe". Ils considèrent qu'il est aujourd'hui "impératif de s’interroger sur la responsabilité de la société vis-à-vis de la jeunesse et, en particulier, des étudiantes et étudiants".

Pour eux, "ni les bourses sur critères sociaux, ni les aides exceptionnelles débloquées fin 2022 par le gouvernement ne suffisent à juguler la pauvreté étudiante ou à permettre un accès du plus grand nombre à l’enseignement supérieur". "Pierre angulaire des universités, l’égalité d’accès à l’enseignement supérieur est une quête inachevée en France. L’accès aux études supérieures des jeunes issus de famille modeste reste très limité."

Les étudiants issus de milieux plus modestes sont en effet pénalisés par le "fardeau du stress financier qui affecte souvent leur réussite et leur santé mentale" qui les empêche de se consacrer pleinement à leur formation.

Une aide qui aurait des contreparties

Les présidents d'université ne demandent pas pour que cette allocation soit remise à chacun sans conditions. Ils demandent un "partenariat gagnant-gagnant", demandant en échange de cette aide financière un investissement sérieux dans les études. Ils évoquent notamment le modèle danois, où "tout étudiant qui quitte le foyer familial y reçoit un revenu mensuel d’environ 800 euros, mesure interrompue lorsque l’étudiant prend trop de retard dans son cursus".

"Fondée sur l’idée de 'contrat' l’allocation d’études pourrait évoluer au fil de la progression dans un cursus, par exemple lors des périodes de stage", proposent les signataires de la tribune. "Les étudiants s’engageraient davantage dans les milieux associatifs, se formeraient par l’expérimentation, favorisant ainsi le développement d’une économie non lucrative, fondée sur la connaissance, la solidarité et la sensibilisation aux enjeux de transition. De véritables collectifs de travail verraient le jour sur les campus, autour de projets pédagogiques, citoyens ou associatifs."

Ils concluent que "la mise en place d’une allocation d’études s’inscrit dans un véritable projet de société. Un projet fondé sur l’accès du plus grand nombre à l’enseignement supérieur et la promotion de l’innovation sociale comme facteurs de cohésion, de croissance et de projection dans l’avenir".