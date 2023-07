Quatre ans après l'incendie, Notre-Dame de Paris a retrouvé une partie de sa charpente

C'était l'une des images les plus fortes de l'incendie de Notre-Dame, il y a maintenant plus de quatre ans. La flèche de la cathédrale parisienne, son sommet, qui s'embrase et s'effondre. Depuis mardi matin, une nouvelle étape est franchie dans sa reconstruction. Après la pose du socle de l'oeuvre de Viollet-le-Duc il y a quelques semaines, la charpente qui va se déployer autour de la flèche est arrivée grace à une barge et a commencé à être hissée à son emplacement initial, pour retrouver, à terme, le sommet de la cathédrale tel qu'il était dans le ciel de Paris.

De nombreux parisiens aux abords du fleuve

Cette étape importante de la reconstruction devrait permettre aux Parisiens de retrouver "la silhouette familière de leur cathédrale à la fin de l'année", a estimé le général Georgelin, qui dirige l'établissement public, maître d'ouvrage du chantier de reconstruction. "Pas à pas, nous avançons vers la réouverture, calmes et sereins."

L'arrivée à Paris et le grutage d'une première des trois "fermes" qui en constituent l'ossature de la charpente. © AFP - STEFANO RELLANDINI

Dès l'arrivée de la barge entre la rive gauche et l'ile de la Cité, les passants se sontarrêtés sur les ponts et les quais. Touristes et Parisiens brandissaient leur smarphones pour immortaliser l'instant. Sylvie est venue avec ses photos imprimés de l'incendie de la cathédrale pour se souvenir : "J'ai vu la destruction et cet incendie. Je voulais être présente pour ce moment historique de cette pose de la charpente. C'est une énorme émotion. Je suis heureuse de voir autant de monde."

La reconstruction de la charpente s'amorce

Le bateau une fois amarré, un câble relié à une grue vient se saisir de la première partie de cette charpente

sous le regard d'Aurélien Lamour de Caslou, le directeur de MDB, les Métiers du bois : "Il faut profiter de ce moment-là, qui est un moment rare. On amorce vraiment la reconstruction de la charpente proprement dit."

C'est son entreprise qui a réalisé ces trois pièces de 12 mètres de hauteur, sept tonnes, en chêne massif français. En langage de charpentier, cela s'appelle des fermes, elles constituent l'armature autour de la flèche. C'est le triangle constitutif de la charpente, du transept, qui est l'équivalent des deux bras de la cathédrale. La flèche est donc bientôt de retour dans le ciel de Paris. À la fin de cette année, sa silhouette va réapparaître. On pourra d'abord la deviner sous les échafaudages.

Réouverture prévue en décembre 2024

La réouverture de Notre-Dame est toujours prévue en décembre 2024, après les JO de Paris à l'été qui ne devraient pas avoir de répercussions sur la poursuite des travaux, a réaffirmé le général Georgelin. Les nombreux touristes attendus pour l'occasion ne pourront donc pas encore visiter ce chef-d'œuvre de l'art gothique qui attirait 12 millions de visiteurs par an avant l'incendie.