Quatre conseils de base pour devenir mentaliste très facilement

Alors que beaucoup prétendent pouvoir rentrer en communication à distance de façon invisible par la perception sensorielle, la science parapsychologique est formelle : on n'a pas encore démontré que la télépathie était possible. Mettez tout de suite fin à votre rêve d'enfance de pouvoir un jour faire comme le professeur Charles Xavier alias le Professeur X dans la série de films Marvel "X-Men". Il en va de même pour l'idée que l'on se fait très souvent de cet autre "art" qui en découle : le mentalisme. Néanmoins, il est tout à fait possible d'apprendre à maîtriser les tours de magie psychologiques du mentalisme pour tenter de bluffer votre entourage. Vous avez de la chance, le mentaliste Laurent Beretta en a laissé échapper quelques-uns.

1 - Donner réellement l'illusion à votre interlocuteur que la télépathie existe

Donner parfaitement l'impression que vous lisez dans les pensées puisque les mentalistes ont le chic pour vous faire croire qu'ils lisent véritablement dans vos pensées. Que nenni ! En réalité, notre cerveau nous trompe en permanence et le mentaliste ne fait qu'utiliser ces illusions et perceptions biaisées pour donner l'impression qu'il sait lire très clairement vos pensées.

Laurent Beretta commence par l'admettre comme la toute première étape : "J'essaie de faire croire aux gens que c'est un phénomène réel. Il s'agit de créer une réalité de toute pièce, donner l'impression qu'on lit dans les pensées, alors qu'on ne fait que révéler une information que la personne en question a bien voulu vous donner à un moment donné de la conversation, quelques minutes voire quelques secondes auparavant".

2 - Le mentaliste se base sur des comportements prévisibles et révélateurs de son interlocuteur

La plupart des mentalistes vous font croire qu'ils arrivent à découvrir votre façon de penser spontanément, mais ils se basent sur des analyses subjectives basées sur l'observation et l'écoute de la nature humaine, si prévisible qu'elle devient une source de compréhension essentielle pour le mentaliste. Le prévisible devient un biais essentiel pour rendre plus imprévisible cette fois la façon qu'ils ont de révéler ce qu'ils viennent d'apprendre sur la personne. Le mentaliste analyse et détourne très subtilement les biais de perception d'une personne pour en apprendre plus sur elle : "le corps parle et révèle naturellement beaucoup de choses sur nous-même. Dans le mentalisme, il y a toujours une façon de prendre l'information et d'apprendre ce que la personne a peut-être pensé en analysant sa gestuelle, son discours, ses idées. C'est comme ça aussi qu'on restreint progressivement le champ des possibles. Il suffit de leur demander de penser à certaines choses, pour aller saisir directement l'information. En psychologie, on ne peut pas ne pas communiquer. Notre corps dit toujours des choses, qu'on le veuille ou non".

3 - Se trouver un complice dans les parages qui vous mette la puce à l'oreille

Laurent Beretta admet qu'il n'est pas rare de passer directement ou indirectement par une personne tierce pour se renseigner puisque "l'assistant du médium est en mesure de transmettre de l'information. Il y a des façons de dire deux choses en même temps, grâce à un langage très bien construit, codé. Il y a très souvent un émetteur et un récepteur invisible".

4 - Une fois acquise, enrobez l'info pour mieux surprendre votre cobaye

C'est là que réside selon lui par excellence tout l'art du mentaliste : la façon de restituer l'information à son interlocuteur. Une fois que vous savez quelle est relativement la bonne information, il faut la révéler avec un style percutant : "Il faut, dit-il, donner l'impression que vous lisez très profondément dans ses pensées grâce à que la personne a bien voulu vous communiquer".

Séance de mentalisme en live sur France Inter

Après avoir énuméré ses quatre astuces, Laurent Beretta a démontré en direct son savoir-faire. Il réussit à trouver quel prénom l'enseignante-chercheuse en neurosciences cognitives Laura Dugué a écrit sur son papier et à quel objet Fabienne a pensé. Les deux informations ont été introduites dans des enveloppes cachetées au milieu de l'émission :

La démonstration du mentaliste Laurent Beretta dans "Les Savanturiers" 4 min France Inter

Aller plus loin

