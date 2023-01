Des manifestants de quatre générations nous expliquent pourquoi ils marchent contre la réforme des retraites

À 14h, des dizaines de milliers de personnes, de tous âges, se sont rassemblées place de la République à Paris pour prendre part à la manifestation contre la réforme des retraites . Au sein du cortège parti en direction de la place de la Nation, des hommes et des femmes de tout âge venus s'opposer au report de l'âge légal de départ en retraite. Nous avons recueilli leurs témoignages.

Éléonore, 22 ans : "On nous promet de la précarité à vie"

Éléonore, 22 ans, marche contre la réforme des retraites à Paris, le 19 janvier 2022. © Radio France - Victor Vasseur

Eléonore, 22 ans, est étudiante en science politique à Strasbourg. "La question de la retraite est un droit fondamental. En tant que jeune, le gouvernement nous précarise. L’accès au premier emploi, c’est 27 ans. Moi, je vais vers une retraite à 67 ans avec la réforme actuelle. On nous promet de la précarité à vie, alors que la retraite on doit la consacrer à des loisirs, à de l’associatif. On voit de moins en moins ce qu'on pourra faire après. Oui, j’ai déjà du mal à m’imaginer en retraite. Notre seul horizon, c’est travailler plus dur et plus longtemps, c’est difficile d'avoir des perspectives."

Manon, étudiante infirmière : "Cette réforme n'est pas compatible avec notre futur métier"

Manon est présidente de la Fédération des étudiants et étudiantes infirmières. "Cette réforme des retraites, elle n’est pas compatible avec notre futur métier. On commence dès nos études à travailler dans les services. Pendant la formation infirmière, on a aussi énormément de stages, on est souvent appelé en renfort. Forcément, je suis inquiète de la suite. On nous dit aussi qu’il faut cotiser plus longtemps, qu’il faut travailler tôt. Qu’est-ce qu’on va devenir ? Ça ne va pas."

À ses cotés, Emma, également étudiante infirmière : "Si on est ici, c’est aussi pour lutter plus globalement contre un projet de société qui ne nous correspond pas du tout. Les jeunes aujourd’hui sont stressés quand ils font leurs études parce qu’ils sont ultra-précaires. La transition écologique, on n'y est pas du tout. On ne sait même plus quand est-ce qu’on arrivera en retraite. C’est un épuisement général de la part de la jeunesse."

Anissa, 19 ans : "On ne veut pas vivre pour travailler"

"Beaucoup se demandent pourquoi les jeunes générations manifestent. Mais ça va aussi nous toucher. En tant qu’étudiant, on est déjà précarisés et on va continuer à l’être. On veut que le gouvernement se rende compte que ce n’est pas possible de travailler jusqu’à 64 ans. On veut qu’il prenne en compte le fait qu’en tant que jeunes, on a des engagements associatifs et syndicaux, qu’on ne veut pas vivre pour travailler et qu’on veut continuer à avoir une vie décente, qui respecte les catégories les plus défavorisées. J’espère qu’un jour je pourrai être députée sur les bancs de l’Assemblée nationale pour continuer à me battre pour un projet de société plus juste et durable."

Myriam, 36 ans, professeure des écoles : "Je ne me vois pas faire ce métier dans 25 ans"

Myriam, 36 ans, ne se voit pas enseigner à une classe de maternelle après 60 ans. © Radio France - Victor Vasseur

Myriam, 36 ans, est professeur des écoles en maternelle, en REP, dans les Yvelines. "Je me demande comment je vais faire pour tenir une classe de 25 élèves à 67 ans. C’est assez stressant. Dans mon métier, je me dois d’apporter une réponse à chaque enfant. Ce sera intense. Je vois une différence par rapport à mes débuts. C’est déjà de plus en plus difficile à gérer les classes, très fatigant : beaucoup de bruit, beaucoup de travail personnel, beaucoup de réunions. Je ne me vois pas faire ce métier dans 25 ans. C’est physique. Quand on vieillit, la patience n’est plus la même. C’est ça qui m’inquiète. J’ai déjà croisé des enseignants de plus de 60 ans. Ils me répétaient : 'j’en ai marre, vivement la retraite'".

Martin, 31 ans, animateur : "La retraite à 64 ans, ça va être compliqué"

Martin, 31 ans, est animateur en maison de retraite à Saint-Maur-des-Fossés. "La retraite à 64 ans, ça va être compliqué. On le voit déjà avec notre charge de travail, le manque de personnel aussi. Concrètement à 64 ans on aura pas le même force physique pour supporter tout ça. Je pense surtout à mes collègues soignantes, qui doivent porter les résidents. Mais à l’animation aussi on s’inquiète. Moi je suis beaucoup sur le terrain. Parfois, je dois gérer une quarantaine de résidents, qui nous sollicitent beaucoup pour ne pas s’ennuyer et c’est normal. On doit multiplier les projets, les activités, ca demande de l’énergie et sur le long terme, c’est pas simple ».

Aline, 48 ans, femme de ménage à l'hôpital : "Les articulations ne suivent plus"

Aline, 48 ans, est déjà épuisée par son métier d'aide-soignante. Elle manifeste à Paris contre la réforme des retraites, le 19 janvier 2023. © Radio France - Victor Vasseur

Aline, 48 ans, travaille depuis 30 ans comme agent de service hospitalier à Provins (Seine-et-Marne). Elle fait le ménage à l’hôpital. "Je passe mon temps à me baisser, à faire des gestes répétitifs, du balayage, le lavage des murs. Un moment arrive où l’on n’a plus de coudes, plus de genoux, plus d’orteils, à force de se plier. On appelle ça les troubles musculosquelettiques. Les articulations ne suivent plus. On va se gaver de médicaments pour ne pas souffrir. Il y en a qui ont 60 ans et qui font mon métier. Et elles sont fatiguées. Je ne pense pas qu’à 64 ans je vais commencer à utiliser une machine à bout de bras, et vaciller à droite et à gauche avec. Dans 15 ans, si je travaille encore, je finirai peut-être en arrêt longue maladie. Je ne serai pas sur mon poste, je couterai de l’argent à l’assurance de mon hôpital car je serai en arrêt ou peut-être en reconversion. Mais on fait quoi à 50 ans comme reconversion ?"

Eddie, 51 ans : "On me parle de reconversion, mais reconversion dans quoi ?"

Eddie, 51 ans, marche contre la réforme des retraites le 19 janvier à Paris. © Radio France - Victor Vasseur

Eddie travaille dans les égouts de Paris depuis 1991. Ce n’est pas la première fois qu’il manifeste pour ses droits. "Mon métier est difficile et dangereux. On est dans l’extrême pénibilité, au même niveau que les mineurs. Physiquement déjà : notre corps subit énormément. On a tous des hernies aux lombaires, des problèmes aux genoux, des chocs aux épaules. Il faut savoir aussi qu’il y a 2.600 kilomètres d’égouts dans Paris et qu'on manque de main-d’œuvre. Moi, ça fait 32 ans que je travaille dans ce secteur et je sens que pour mon corps, ça devient limite. On me parle de reconversion, mais reconversion dans quoi ? Aussi proche de la retraite, je ne sais pas si j’ai envie d’aller dans un bureau alors que toute ma vie j’ai été actif."

Libia, 60 ans, aide-soignante : "Il faut nous laisser vivre de ce qu'on a payé toute notre vie"

Libia est aide-soignante à l'hôpital Paul Giraud à Villejuif. Elle envisage de travailler durant 46 ans, et non 42 ans, pour avoir une meilleure retraite. © Radio France - Victor Vasseur

Libia, 60 ans, est aide-soignante à l'hôpital Paul Guiraud de Villejuif (Val-de-Marne). "Il faut que je travaille plus longtemps, pour gagner toujours moins. Il faudrait que j'aille jusqu'à 64 ans, car comme on est sous payés, si je prends ma retraite à 62 ou 63 ans, j'aurai 1.200 euros. À 64 ans, ça fera 46 ans que je travaille, pour gagner 1.400 euros. Mais j'ai une maladie génétique, donc je ne sais pas si j'irai jusque-là. Il faut porter les patients, les draps. Et on est en psychiatrie : comment voulez-vous calmer des patients à 64 ans ? Moi ça va, mais il y a des collègues en arrêt de travail. Les jeunes infirmiers ne restent pas. Ils ne gagnent rien, donc ils préfèrent travailler en intérim. A la retraite je serai vieille, je ne sais même pas ce que je pourrai faire. Il faut nous laisser vivre, vivre de ce qu'on a payé pendant toute notre vie."

Gérard, 63 ans : "Nous on voudrait la retraite à 60 ans"

Gérard, 63 ans, est agent polyvalent dans une fonction publique territoriale depuis 20 ans. "On doit intervenir sur la plomberie, l’électricité… Vous vous rendez bien compte qu’à mon âge, ça devient de plus en plus compliqué. Je sens mes doigts qui se raidissent, j’ai des sensations de perte d’équilibre. Je ne me vois pas aller jusqu’à 65 voire 67 ans, continuer à changer des lampes et monter aux échelles. Pour les manifestations contre les retraites, je suis toujours là. On pense à nous, à notre santé, à mes enfants et maintenant à mes petits-enfants. Nous, on voudrait la retraite à 60 ans."

Jacques, 87 ans, enseignant retraité à 60 ans : "Continuer au-delà, c'était hors de question"

Jacques, 87 ans, manifeste à Paris contre la réforme des retraites. Il craint que les 60-64 ans ne se retrouvent massivement au chômage. © Radio France - Victor Vasseur

Jacques, 87 ans, était enseignant à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne). Je suis arrivé au lycée Chérioux en 1963 et j'y suis resté jusqu'en 1995. Je suis partie à 60 ans, je commençais à fatiguer. La tension nerveuse du métier d'enseignant me fatiguait de plus en plus. On est obligé d'être constamment concentré et en plus il y a le boulot de préparation et de correction. J'ai largement fait mes 37 annuités, si ce n'est plus. Continuer au-delà, ça m'aurait posé problème, c'était hors de question et ça aurait eu des conséquences négatives pour mes élèves. J'aurais été épuisé et insuffisant côté boulot. Cette réforme est d'autant plus scandaleuse qu'une grande partie des gens va être au chômage entre 60 et 64 ans. Ils ne vont donc pas cotiser et vont avoir des retraites de merde."

Gérard, 79 ans : "Je pense sincèrement que j’ai la forme car je suis parti plus tôt"

Gérard, 79 ans, travaillait dans une imprimerie pour les livres et les journaux. Il est parti en retraite à 55 ans. "On m’a offert la possibilité de partir plus tôt à la retraite. De toute façon, je pouvais profiter d’un départ anticipé car mon travail était insalubre. On maniait des produits chimiques mal cernés, la sécurité au travail n’était pas au niveau de ce qu’elle est aujourd’hui. On pouvait attraper des maladies avec les produits qu’on utilisait. Je pense sincèrement que j’ai la forme que j’ai aujourd’hui car je suis parti plus tôt, à 55 ans. Je fais de la randonnée une fois par semaine, je vais à la salle de sport deux à trois par semaine. Je pense que c’est grâce à ça. C’est un métier où l’on se cassait beaucoup la tête et on était souvent soumis au stress, c’était intense."

Charles, 76 ans, ex-informaticien : "Je suis solidaire des camarades"

Charles, 76 ans, était informaticien. Il est retraité depuis l'âge de 61 ans et secrétaire général de l’Union des retraités de l’Essonne. "Je ne suis pas tellement touché par cette réforme, mais je suis solidaire des camarades qui vont voir leur âge de départ à la retraite retardé de deux ans, ce qui est totalement injuste. Tous ces gens qui ont une espérance de vie beaucoup plus faible que les CSP+ profiteront moins de leur retraite. Ils auront payé pour des personnes qui ont des meilleures situations, des meilleurs diplômes. Je pense que je serais aller manifester si je travaillais encore aujourd’hui."