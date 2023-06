Quatre nouveaux influenceurs sanctionnés par la répression des fraudes, dont Anthony Matéo et Capucine Anav

La liste s’allonge. Après Illan Castronovo et Simon Castaldi mercredi , c’est au tour d’anciens candidats de téléréalité Anthony Matéo, Capucine Anav , et le couple formé par les parents Gaetan Debled et Léa Montchicourt d’être sanctionné par la répression des fraudes. Ils doivent afficher un bandeau noir "les agents de la DGCCRF ont initié une injonction administrative" sur leurs comptes. Ils sont obligés de publier un message alertant sur leurs "pratiques commerciales trompeuses". À eux quatre, leur audience cumule près de trois millions d'abonnés sur Instagram.

De la publicité cachée

Ces décisions tombent le lendemain de l’adoption au Parlement d’un texte visant à encadrer le métier d’influenceur et lutter contre les abus de certaines stars des réseaux sociaux. Parmi les reproches de la répression des fraudes : la "publicité cachée" pour des produits cosmétiques ou des articles de puériculture, "des informations trompeuses" sur des produits soi-disant bio ou des patchs anti-ondes ou encore des promotions d'esthéticiennes pratiquant des injections d'acide hyaluronique alors que seuls les médecins sont autorisés à le faire selon la loi.

Jusqu’à 3.000 euros d’amende

Dans une vidéo publiée en story jeudi, l'ancienne candidate de téléréalité Capucine Anav faisant la promotion de ces pastilles anti-ondes qui se collent au dos des téléphones . Ils n'ont pourtantaucune efficacité démontrée, selon l’Agence de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. Avec la loi votée jeudi, si ces quatre influenceurs sanctionnés ne postent pas dès ce vendredi un bandeau en tête de leurs publications sur les réseaux sociaux, ils seront désormais sous la menace d'une amende journalière d'un maximum de 3 000 euros ou de 0,1% de leur chiffre d'affaire.

Mercredi, les influenceurs Illan Castronovo et Simon Castaldi avaient été les premiers épinglés par la DGCCRF. Il était reproché au premier d’avoir fait la publicité d'un service de conseil en paris sportif en affirmant qu'il "augmente les chances de gagner aux jeux de hasard", pour avoir donné "l’impression qu’un service de reversement en argent d’une partie du solde du Compte Personnel de Formation en contrepartie d’une simple inscription à une formation est licite alors qu’il ne l’est pas" et ne pas avoir indiqué "l’intention commerciale de ses publications à visée publicitaire". Concernant Simon Castaldi, il est mis en cause pour ne pas avoir indiqué les partenariats de ses publications. Il s’est expliqué à France Inter , assumant son erreur et regrettant le manque d’informations concernant les réglementations.