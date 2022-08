Quatre questions pour comprendre le regain de tension dans la bande de Gaza

Depuis vendredi, le Jihad islamique palestinien installé dans la bande de Gaza et Israël s'affrontent par tirs de roquettes interposés, dans ce qui est la pire flambée de violence entre les deux ennemis depuis une guerre-éclair l'an dernier . Les raids israéliens on tué à ce stade quinze combattants adverses selon l'armée israélienne, tandis que les autorités de Gaza font état de douze morts, dont une fillette de cinq ans, et plus de 80 blessés. Dix-neuf membres du Jihad islamique ont par ailleurs été arrêtés cette nuit par les forces israéliennes en Cisjordanie. Comment expliquer ce regain de violence ? Qu'est-ce que le Jihad islamique palestinien ? Se dirige-t-on vers une nouvelle guerre ? Voici quatre questions pour comprendre la nouvelle escalade de tensions dans la région.

Samedi 6 août au matin, les échanges de tirs continuent entre l'armée israélienne et le Jihad islamique palestinien. Tandis que les alertes aux roquettes retentissent encore dans des localités israéliennes adjacentes au territoire palestinien sous blocus, la ville de Gaza est comme paralysée, les rues sont désertées et les magasins fermés. L'armée israélienne dit viser les sites du Jihad islamique, un groupe armée classé terroriste par l'Etat hébreu, les Etats-Unis et l'Union Européenne. De leur côté, les brigades Al-Qods, branche armée du Jihad islamique, ont affirmé vendredi qu'elles comptaient poursuivre les tirs après l'assassinat d'un de leurs chefs dans une frappe israélienne, et l'envoi d'une première salve de 100 roquettes sur les territoires israéliens, qui n'ont pas fait de victimes. Dans la nuit de vendredi à samedi, dix-neuf de leurs membres ont été arrêtés par des soldats et des agents des services secrets israéliens en Cisjordanie (territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967).

Publicité

Il s'agit du second groupe armé le plus important dans la bande de Gaza, après le Hamas, au pouvoir. À la différence de ce dernier, "le Jihad islamique a été créé par des gens qui ont été déçus par les Frères Musulmans et donc qui se sont tournés ver la révolution islamique d'Iran" au début des années 1980, explique à France Inter Rémi Daniel, chercheur à l'INSS (Institute for National Security Studies) de Tel Aviv. C'est un "mouvement minoritaire, beaucoup plus petit et beaucoup moins important que le Hamas", ajoute le chercheur, constitué autour de sa branche armé, les brigades Al-Qods. Le principal allié et financeur du Jihad islamique est l'Iran, qui lui fournit un soutien "militaire, financier très important et politique", avec notamment la livraison de "missiles et de technologie militaire". C'est enfin un groupe qui est peu institutionnalisé, "c'est une organisation qui a été construire avec l'idée qu'elle doit être capable de fonctionner par cellule, même quand la hiérarchie est frappée" explique encore Rémi Daniel, ce qui est en train de se passer actuellement.

D'où provient ce regain de tensions ?

En début de semaine, Israël a fermé les passages entre son territoire et la bande de Gaza, craignant des attaques après l'arrestation d'un chef du Jihad islamique en Cisjordanie. L'armée israélienne a ensuite frappé la bande de Gaza, en particulier les sites du Jihad islamique, et tué un autre de leurs chefs. Le Jihad islamique a alors accusé son ennemi de vouloir "déclencher une guerre" et riposté avec une salve de 100 roquettes*.*

Depuis fin mars, les forces de sécurité israéliennes mènent des opérations quasi-quotidiennes en Cisjordanie à la suite d'une série d'attaques perpétrées par des Palestiniens et des Arabes israéliens en Israël et en Cisjordanie dans lesquelles 19 personnes, en majorité des civils, ont perdu la vie. Au cours de la même période, au moins 55 Palestiniens ont été tués, principalement en Cisjordanie occupée. Parmi les victimes figurent des militants présumés et des civils, parmi lesquels la journaliste américano-palestinienne d'Al Jazeera Shireen Abu Akleh, qui couvrait une opération israélienne à Jénine.

Ces échanges de tir pourraient-ils de nouveau embraser le territoire ?

À ce stade, l'armée israélienne se prépare à mener des raids durant "une semaine", et elle ne mène pas pour l'instant de "négociations en vue d'un cessez-le-feu" a déclaré un porte-parole militaire. Même discours du côté du Jihad islamique qui dit pour l'instant "se concentrer sur le terrain". Toutefois, des représentants de l'organisation islamique pourraient être reçus ce samedi en Egypte, intermédiaire historique entre Israël et les groupes armés de Gaza, qui s'efforce d'établir une médiation. Autre acteur important dans ce conflit, le Hamas, qui pour l'instant ne s'est pas engagé dans le conflit. "La longueur de cette confrontation va dépendre du Hamas" a déclaré l'ancien ambassadeur d'Israël en France Daniel Shek, sur Franceinfo . Selon lui, "l'intérêt israélien" n'es pas d'entrer dans une nouvelle guerre, mais de "cerner cette déflagration de violences avec le Jihad islamique au minimum possible".

Selon l'ancien correspondant de France 2 à Jérusalem, Charles Enderlin , "le seul élément qui peut peut-être ramener le calme est la situation économique" qui s'améliore légèrement dans la bande de Gaza, alors que les israéliens ont autorisé cette année environ 25.000 ouvriers de Gaza à venir travailler quotidiennement en Israël. Sur le plan politique en revanche "la négociation est totalement bloquée". L'an dernier, la guerre des onze jours en mai 2021 avait fait 260 morts côté palestinien et 14 morts en Israël.