Quatre questions sur la cagnotte lancée "pour la famille du policier" qui a tué Nahel

Lancée il y a quatre jours, la cagnotte "pour la famille du policier de Nanterre" a récolté plus d'un million d'euros lundi 3 juillet. Les 58 000 donateurs, anonymes pour la plupart, ont versé entre 5 et 3 000 euros pour la famille du fonctionnaire mis en examen et placé en détention provisoire pour la mort de Nahel . L'agent de 38 ans a tiré sur l'adolescent lors d'un contrôle routier mardi 27 juin à Nanterre (Hauts-de-Seine).

Qui est à l'initiative de cette cagnotte ?

Le polémiste d'extrême droite Jean Messiha est à l'origine de cette cagnotte "pour la famille du policier de Nanterre, Florian.M qui a fait son travail et qui paie aujourd’hui le prix fort", écrit-il en descriptif sur la plateforme de financement participatif Gofundme. Une première collecte avait d'abord été lancée le jeudi 29 juin sur la plateforme française Leetchi . "Soutenez-le MASSIVEMENT et soutenez nos forces de l’ordre ! Montrons-leur de quelle (sic) côté est la France !" écrivait-il sur Twitter ne cachant pas sa démarche politique.

Mais Jean Messiha a posté un nouveau message 30 minutes plus tard. "Chers amis, comme nous ne soutenons pas la famille d’un délinquant mais d’un policier, la cagnotte que j’ai lancée pour la famille de Florian M. a été suspendue au bout de 20 min alors qu’elle atteignait près de 5 000 euros", a déploré l'ancien porte-parole d' Éric Zemmour (Reconquête) à l'élection présidentielle, assurant néanmoins que la cagnotte serait "réactivée d’ici 48h".

Le polémiste devait fournir à Leetchi "le document d’identité recto/verso en cours de validité de l’épouse du policier, un document pouvant attester de leur lien (acte de mariage par exemple), le RIB en photo de l’épouse, un devis comptable des frais de justice", a détaillé Jean Messiha sur Instagram, des demandes qu'il juge ridicules et excessives. Alors, vendredi 30 juin, "afin de contourner les tentacules du système antinational dirigeant qui a suspendu pour 48h la cagnotte Leetchi", Jean Messiha a décidé de créer une autre cagnotte, cette fois donc sur la plateforme américaine Gofundme. Dans la foulée, le polémiste de CNews fait la promotion de cette nouvelle cagnotte. "Macron a pris fait et cause pour Nahel. Nous prenons fait et cause pour la police et la gendarmerie", déclare-t-il à la télévision.

Quelles réactions dans le monde politique ?

Très rapidement, des internautes ont fait part de leur indignation. D'autant plus que la cagnotte en soutien à la famille du policier a rapidement dépassé celle pour la mère de Nahel : 54 000 euros pour la première (quelques heures après son lancement vendredi 30 juin), 51 000 euros pour la seconde (deux jours après son lancement). Depuis, l'écart ne cesse de se creuser : les soutiens du jeune Nahel ont récolté 207 000 euros lundi à 15h, contre plus d'un million d'euros pour ceux du policier. Contrairement à l'effet attendu, la multiplication de messages dénonçant la cagnotte créée par Jean Messiha lui donne encore plus d'écho.

Voyant les compteurs s'affoler, la classe politique s'est mise à réagir. Sur Twitter, le premier secrétaire du Parti socialiste interpelle directement le site Gofundme. "Vous hébergez une cagnotte de la honte", déplore Olivier Faure. "Vous entretenez une fracture déjà béante en participant au soutien d’un policier mis en examen pour homicide volontaire. Clôturez !", poursuit le député PS/Nupes dans son message.

"Tuer un jeune maghrébin, en France en 2023, rapporterait gros", raille de son côté Mathilde Panot, présidente du groupe La France Insoumise à l’Assemblée nationale. L'eurodéputée écologiste Karima Delli a tenu à rappeler que "le policier est mis en examen pour homicide volontaire et placé en détention provisoire" et "demande à la plateforme Gofundme de suspendre la collecte et de restituer les fonds". Des membres de la majorité présidentielle dénoncent également cette cagnotte. Le député Renaissance Éric Bothorel la juge "indécente et scandaleuse" et estime que "Jean Messiha souffle sur les braises".

"Il y a un grand principe, chacun peut exprimer ses sentiments et chacun peut participer à une cagnotte", a déclaré sur France Inter le Garde des sceaux Éric Dupond-Moretti , avant de nuancer son propos : "Mais je pense que ça ne va pas dans le sens de l'apaisement. L'initiative de cette cagnotte, c'est monsieur Messiha et pardon, mais je me demande s'il n'y a pas derrière tout cela de l'instrumentalisation." Interrogé par BFMTV , le préfet de police de Paris Laurent Nuñez, "absolument pas de commentaire à faire" sur cette cagnotte visant à soutenir la famille de ce policier dépendant de son autorité.

Les élus Les Républicains et du Rassemblement national ne réagissent pas spontanément. Interrogé par LCI , Éric Ciotti président des LR dit "comprendre" la démarche qui ne lui semble "pas contraire" aux principes de son parti. "Qu'on soutienne la famille d'un policier qui est aussi dans une épreuve aujourd'hui ce n'est pas choquant", déclare le député. Il estime qu'une "cagnotte qui vient d'une origine politique, ce n'est peut-être pas sain". En revanche, il note que l'amicale des policiers motocyclistes des Hauts-de-Seine a également lancé une collecte pour ce fonctionnaire. Éric Ciotti n'a "pour l'instant" pas fait de don, mais "je pourrais le faire", ajoute-t-il.

Peut-on faire un lien avec la cagnotte supprimée du "gilet jaune boxeur" ?

Le gouvernement doit-il agir ? Des anonymes et des élus dénoncent son inaction. "En 2019, le gouvernement a fermé la cagnotte pour le gilet jaune Christophe Dettinger en moins de deux jours. Celle pour le policier qui a tiré sur Nahel vient d'atteindre 875.000€, pourquoi n'est-elle tjrs pas bloquée ?" interroge Sophie Taillé-Polian, députée du Val-de-Marne et vice-présidente des écologistes à l'Assemblée nationale. La cheffe de file des députés Insoumis à l'Assemblée nationale fait le même parallèle. "En 2019, une cagnotte pour le boxeur gilet jaune Christophe Dettinger était fermée en moins de 48 heures. En 2023, la cagnotte en soutien au policier responsable du meurtre de Nahel récolte plusieurs centaines de milliers d’euros... sans aucune réaction gouvernementale", écrit Mathilde Panot.

En réalité, ce n'est pas le gouvernement qui avait fait fermer cette cagnotte. Le ministre de la Justice l'a rappelé sur France Inter. "La justice est indépendante, c'est le tribunal judiciaire de Paris qui avait pris cette décision considérant qu'il n'était pas légal au fond que cette cagnotte permette au futur condamné – et je ne dis pas ça au futur policier – de payer les dommages et intérêts. Ce processus-là avait été critiqué et sanctionné par la justice", a expliqué Éric Dupond-Moretti.

Rappel des faits : le 6 janvier 2019, Nicolas Alves crée une cagnotte sur Leetchi pour son ami Christophe Dettinger. L'ancien boxeur était au cœur de l'actualité pour avoir frappé la veille des gendarmes lors d'une manifestation de "gilets jaunes". Beaucoup y ont vu une apologie de la violence contre les forces de l’ordre. Leetchi avait donc décidé, deux jours plus tard, de la suspendre, et de geler les fonds qui s'y trouvaient, 130 000 euros selon le site, 145 000 d'après le couple Dettinger.

À réécouter : La cagnotte Leetchi du boxeur : violence pas si gratuite Le journal de presque 17h17 Écouter plus tard écouter 3 min

"Nous avons rappelé nos conditions d'utilisation au créateur de la cagnotte : on peut utiliser l'argent récolté uniquement pour ces frais, et en aucun cas pour toute incitation à la haine ou à la violence. Compte tenu des actes reprochés à Christophe Dettinger, aucune autre utilisation ne saurait être acceptée", expliquait sur France Inter le directeur général de la plateforme, Benjamin Bianchet. L'entreprise considérait que la somme récoltée était "extrêmement conséquente" pour payer les frais d'avocat. La justice a finalement donné gain de cause au site et a demandé que l'argent soit restitué à chaque contributeur. "La cagnotte a été créée afin de soutenir M. Dettinger à l’occasion des violences commises sur les forces de l’ordre", avait estimé le tribunal.

Pourquoi Gofundme ne veut pas fermer la cagnotte ?

Le hashtag "#GofundmeComplice" apparaît lundi en Top tweets. Dans ses conditions générales , la plateforme demande à ses utilisateurs de "s'engager à ne pas créer ou contribuer à une collecte de fonds avec comme objectif implicite ou explicite de promouvoir ou d’impliquer [...] la défense juridique des crimes financiers et violents présumés" ou "tout contenu qui reflète, incite ou promeut un comportement jugé, à notre entière discrétion, comme étant un abus de pouvoir ou une incitation au terrorisme, à la haine, à la violence, au harcèlement, à l’intimidation, à la discrimination, à l’intolérance de quelque nature que ce soit, ou qui reflète un abus de pouvoir lié liée à la race, à l’origine ethnique, à l’origine nationale, à l’affiliation religieuse, à l’orientation sexuelle".

Les opposants à cette cagnotte estiment qu'elle contrevient aux conditions générales de l'entreprise. Mais un porte-parole de Gofundme a assuré à l'AFP que la cagnotte était "conforme" à ses règles, car les fonds "seront versés directement à la famille en question", et pas au policier mis en cause dans la mort de Nahel.