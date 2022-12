Quatre questions sur la conférence sur la reconstruction de l’Ukraine, organisée mardi à Paris

Cinq cents entreprises, des dizaines de dirigeants et de représentants de gouvernement du monde entier. Ce mardi 13 décembre, Paris organise une grande conférence de soutien à l’Ukraine, dix mois après le début du conflit contre la Russie. Dimanche, le président Emmanuel Macron et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky se sont une nouvelle fois entretenus au téléphone.

"Avec le Président Zelensky, nous avons préparé les conférences que la France accueille mardi : une première, internationale, pour répondre aux besoins de l’Ukraine pour passer l'hiver, et une seconde avec les entreprises françaises qui s'engagent dans la reconstruction du pays", a écrit dimanche le président français sur Twitter.

Qui sera présent ?

D'après la présidence française, "des chefs d’Etat, des chefs de gouvernements, des ministres", de 47 pays participeront à la conférence, ainsi qu'une vingtaine d’organisation internationale. Le président ukrainien, qui ne sort pas de son pays, s’exprimera à deux reprises en visioconférence. Sa compagne ukrainienne Olena Zelenska fait en revanche le déplacement à Paris, ainsi que le Premier ministre ukrainien Denys Chmyhal.

Le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres sera présent, tout comme la présidente de la Commission européenne Ursula Von der Leyen. La cheffe de la diplomatie allemande, Annalena Baerbock fera le voyage, à la place du chancelier Olaf Scholz. Cette conférence n’est pas la première du genre depuis le début que la Russie a envahi l'Ukraine en février dernier . Lugano, Varsovie et Berlin ont également accueilli ces derniers mois des événements similaires.

Quels sujets seront abordés ?

La journée de mardi doit être divisée en deux temps. D’abord, le matin au Quai d’Orsay, l’aide internationale d’urgence apportée à l’Ukraine sera évoquée. Sujet central, puisqu'en plein hiver, les coupures d'électricité se multiplient à cause des bombardements russes qui visent désormais des sites stratégiques. Ce qui rend encore plus difficile la vie des civils concernés, notamment dans le Donbass . L’Ukraine craint donc l’effondrement de son réseau électrique, des tensions dans son accès à l’eau et des ruptures de stock d’alimentation.

Une seconde séquence se déroulera au ministère de l’Économie, cette fois avec près de 500 entreprises françaises, du CAC 40 et des start-ups. L'objectif : "Répondre aux besoins critiques de l’Ukraine, contribuer à la reconstruction du pays et investir sur le long-terme dans le potentiel de l'économie ukrainienne", explique l’Élysée.

Pourquoi des entreprises françaises sont-elles conviées ?

Car le chef de l'Etat souhaite que les PME et les entreprises de taille intermédiaire puissent participer à ce grand chantier. Reconstruire l'Ukraine coûtera un minimum de 350 milliards de dollars selon la Banque mondiale, certainement le double, 750 milliards de dollars estime de son côté le président Zelensky. Les thématiques abordées lors des tables-rondes concernent l’énergie, l’agroalimentaire, la santé, les infrastructures, la technologie et le digital. Et parmi les entreprises conviées, on compte notamment Sanofi, Alstom, Enedis, Atos, Lactalis ou encore l’incubateur Station F. Le syndicat patronal, le Medef, sera également présent.

"Il faut que la France tienne son rang, car les Américains, les Allemands, les Italiens, sont très actifs" , explique Patrick Martin, le président délégué du Medef. "Il y a aura une forme de compétition entre les différents pays et leurs entreprises. Il y a beaucoup à faire et il y a des besoins colossaux côté ukrainien."

Comment la France soutient-elle l'Ukraine depuis le début du conflit ?

Début octobre 2022, Emmanuel Macron a confirmé l’envoi en Ukraine de six canons Caesar supplémentaires, qui s’ajoutent aux 18 déjà livrés. Ces canons sont le fleuron de l’armée française, et ont une portée de 40 kilomètres. Ainsi, la France est le huitième plus grand soutien financier, humanitaire et militaire de l’Ukraine selon les calculs de l’institut de Kiel pour l'économie mondiale , derrière la Norvège, la Pologne, le Canada, l'Allemagne et le Royaume-Uni.

Au total, plus de 550 millions d’euros d’armes ont été livré depuis le début du conflit. En plus des Ceasar, il y a des missiles Milan et Mistral (missiles antichars et anti-aériens) des véhicules avant blindés (VAB), des lunettes de vision nocturnes, des canons tractés TRF1. À cela, s’ajoute également une aide alimentaire et médicale, mais aussi des ponts de secours et des générateurs électriques.

Un soutien français, et européen. Lundi, le chef de la diplomatie européenne Josep Borrel a annoncé que les États membres de l'Union européenne ont accepté de débloquer deux milliards d’euros supplémentaires pour financer l'assistance militaire fournie à l’Ukraine.