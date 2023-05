Que faut-il attendre des négociations sur la pollution par les plastiques, qui s'ouvrent ce lundi ?

Les discussions commencent officiellement ce lundi, elles dureront jusqu'au vendredi 2 juin et il y aura trois autres cycles de négociations jusqu'en 2024 (le premier s'est achevé le 2 décembre dernier en Uruguay). L'enjeu est de taille : parvenir à un traité international juridiquement contraignant en 2024-2025 contre la pollution plastique. Et forcément, vont s'affronter ceux qui estiment urgent d'obtenir un traité ambitieux, et ceux qui freinent.

Le troisième matériau le plus fabriqué au monde

La France et l'Union européenne font partie d'une coalition de 53 pays, conduite par le Rwanda et la Norvège, qui poussent pour un traité ambitieux. Les négociateurs européens plaideront pour la réduction de l'usage du plastique mais aussi de la production mondiale. "Toute notre planète est contaminée par ce plastique et par ces micro-polluants", s'alarme Christophe Béchu, le ministre français de la Transition écologique. "La priorité des priorités, c'est réduire."

C'est aussi la position du Conseil économique, social et environnemental, qui dans un rapport publié début avril s'inquiétait d'une "bombe à retardement" de la pollution plastique. Le plastique est aujourd'hui le troisième matériau le plus fabriqué au monde (derrière le ciment et l'acier), or "81 % des produits fabriqués en plastique finissent en déchets en moins d'un an".

Sans oublier la question des micro-plastiques, présents partout y compris dans l'air que nous respirons, avec des conséquences sanitaires encore mal évaluées. En marge des négociations qui s'ouvrent ce lundi, une fondation australienne a ainsi publié une "météo du plastique" , où l'on apprend qu'en ce début de semaine, à Paris, il "pleuvra" jusqu'à 40 kilos de plastiques invisibles à l'œil nu.

Les producteurs de plastique n'envisagent pas une baisse

Pourtant, baisser la production de plastiques ne fait pas l'unanimité, y compris en France. Pas question, répondent les fabricants, dans un pays qui est le troisième producteur de plastique en Europe. Joseph Tayefeh, secrétaire général du syndicat français de la Plasturgie, Plastalliance, estime que "si l'objectif français est de réduire la production plastique de manière générale, ça va susciter des inquiétudes au niveau de notre filière industrielle".

"Toutes les études montrent que d'ici les 20 prochaines années, notre production de plastique va augmenter de deux à trois fois. Donc aujourd'hui, la baisse de la production n'est pas l'enjeu, il faut surtout gérer la fin de vie, et diminuer la pollution." Et les plasturgistes entendent bien peser dans ces négociations internationales pour rendre ce traité le moins contraignant possible.

Une position qu'on retrouvera aussi chez certains des 175 pays négociateurs : plusieurs nations asiatiques (l'Inde notamment), mais aussi les États-Unis, devraient être plus timorés, et devraient elles aussi insister sur la nécessité de recycler et de lutter contre les déchets abandonnés, plutôt que sur une baisse de la production, qui représente une part importante de leurs économies. Actuellement, moins de 10 % des détritus plastiques sont recyclés.