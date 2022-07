Que prévoit l'accord trouvé entre les pays de l'UE sur la baisse de la consommation de gaz cet hiver ?

Face à la pénurie de gaz et aux disparités entre pays, l'Union européenne s'est mise d'accord ce mardi pour se serrer la ceinture. Au lendemain de l'annonce par le géant gazier russe Gazprom d'une nouvelle réduction de livraison de gaz russe à l'Europe via Nord Stream (20% des capacités du gazoduc contre quelque 40% actuellement), les 27 États membres, réunis à Bruxelles, prévoient de réduire de 15 % et de façon coordonnée leur consommation l'hiver prochain pour venir en aide à l'Allemagne, très dépendante en gaz russe et surmonter la chute drastique des livraisons russes. "Ce n'était pas une mission impossible !", s'est félicitée la présidence tchèque de l'UE via Twitter.

Un objectif de 15% non contraignant

Le premier plan, proposé le 20 juillet dernier par Bruxelles et jugé "injuste" et "inefficace" par plusieurs pays comme l'Espagne, a toutefois été profondément remanié. L'objectif de diminuer de 15% la demande européenne en gaz par rapport à la moyenne des cinq dernières années sur la même période est toujours là. Ainsi, chaque pays devra "faire tout son possible" pour réduire sa consommation sur la période qui va d'août 2022 à mars 2023, pour empêcher autant que faire se peut d'éventuelles fermetures d'usines si le gaz russe venait à manquer. Un choc de solidarité pour éviter des ruptures d'approvisionnements qui entraineraient les pays dans le noir les uns après les autres.

Le mécanisme de contrainte est également maintenu : en cas de "risque de grave pénurie", cette réduction deviendra "contraignante" pour les pays membres. Et s'il fallait prendre des mesures plus drastiques, les ministres ont décidé ce mardi que ce ne sera pas à la Commission européenne, accusée d'outrepasser ses pouvoirs, de déclencher l'alerte générale et les mécanismes de solidarité. La Pologne notamment, pays parmi les plus exposés à la pénurie, s'était vivement positionné contre. Ce sera donc au Conseil européen, donc aux représentants des États de le faire, à la majorité qualifiée, comme précisé dans l'accord.

Des exemptions

Pour certains États membres, qui ne sont pas interconnectés aux réseaux de gaz des autres pays par exemple ou bien qui ont besoin de cette énergie pour des "industries critiques", l'accord prévoir des exemptions. Il s'agit de plusieurs pays du sud, l'Espagne, le Portugal et l'Italie en particulier. À Madrid, le souvenir des plans de rigueur douloureux imposés par Berlin dans le passé a quelque peu freiné l’élan de solidarité réclamé par l’Allemagne. Autrement dit, les États décideront, afin que l'objectif de réduction soit adapté aux réalités de chaque pays.

Une voix discordante s'est néanmoins manifestée ce mardi après-midi. La Hongrie, qui se montre depuis le début inflexible sur le sujet, juge la proposition des ministres de l'énergie de l'UE "injustifiable, inutile, inapplicable et nuisible qui ignore complètement les intérêts nationaux". C'est le seul pays parmi les 27 à s'être opposé au texte.