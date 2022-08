Que veut dire le terme "méga-feu", employé pour la première fois pour qualifier les incendies en Gironde ?

Pour la première fois, Eric Brocardi lâche le mot : "méga-feu", à propos des incendies qui ravagent la forêt en Gironde . Jusqu’alors, le porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France considérait que le terme n’était pas approprié. L’expression est surtout utilisée dans les pays anglo-saxons, aux États-Unis et en Australie.

Près de 6.800 hectares de forêt de pins sont partis en fumée jeudi matin après des reprises de feu, mardi dans l'après-midi, du gigantesque incendie de Landiras. Ce qui marque, c’est à la fois la vitesse de propagation et la superficie brulée. "Ce feu a une cinétique exceptionnelle, on a plus de dix terrains de football par minute qui partent en fumée" répète sur France Inter Eric Brocardi. C’est pour cette raison que les pompiers parlent de méga-feu.

Un méga-feu, c’est quoi ?

Il n’y a pas de définition scentifique claire et précise, c’est plutôt un ensemble de critère. Un méga-feu est un incendie hors-norme, incontrôlable. Un feu qui s’alimente tout seul, "qui dépasse l’entendement, en termes de superficie, en terme d’énergie, de vitesse de propagation", explique Grégory Allione, le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers sur Europe 1 . Devant le Sénat , en juin 2022, il comparait ces feux "à des centrales nucléaires qui se déplacent", car "la puissance dont nous parlons se mesure en mégawatts".

Les méga-feux se caractérisent aussi par ce que les pompiers appellent "des sautes de feu". Ce sont des écorces qui "lorsqu’elles s'enflamment à une certaine température vont être projetées dans les airs", comme un volcan précise un pompier girondin . Ce qui embrase la forêt à une vitesse saisissante.

Autre critère pour qualifier un incendie de méga-feu, ce sont les conséquences sur la vie économie et sociale. Exemple avec le feu de Landiras en Gironde : des populations évacuées et la fermeture de l’autoroute. D’après Eric Brocardi, le feu de Landiras est le premier méga-feu en France, "même si à la fin juillet, en Gironde, on pouvait commencer le qualifier comme tel".

Y-a-t-il un lien avec le changement climatique ?

Si le changement climatique amplifie le risque d’incendies de grande ampleur, leur importance et la vitesse de propagation, le lien direct n’est pas établi. Interrogé par TV5 Monde , le climatologue Jean Jouzel et ancien vice-président du GIEC insiste tout de même sur le rôle du réchauffement climatique : "Des températures supérieures à 30°C, un taux d’humidité inférieur à 30%, des vitesses de vent supérieures à 30 mètres par secondes sont les conditions idéales pour une extension importante des feux".

D’après le site du ministère de la Transition écologique , au moins neuf feux sur dix seraient causés par l'Homme, qu'ils soient volontaires ou non. Mais en Californie, par exemple, la moitié des feux sont naturels, à cause des orages et des éclairs. Selon un rapport de l’ONU publié en février 2022, ces mega-feux sont appelés à augmenter, entre 9 et 14% d'ici 2030, entre 20 à 33% d'ici 2050, et entre 31 et 52% d'ici 2100.

Les Etats-Unis sont-ils le seul pays touché par ces méga-feux ?

Les méga-feux représentent 3 % des incendies mais sont responsables de plus de 50 % des surfaces brûlées de la planète. Aux Etats-Unis, les surfaces brûlées ont augmenté de 1.200 % lors des trois à quatre dernières décennies. L’été dernier, les images du "Dixie Fire" avaient fait le tour du monde. Le brasier a réduit en cendres un peu plus de 400.000 hectares, soit trois fois la superficie de Los Angeles et est devenu le deuxième plus grand feu de l’histoire de la Californie.

Entre 2019 et 2020, plus de 18 millions d’hectares de végétation ont brûlé en Australie, détruisant environ 2.500 foyers et tuant 34 habitants rappelle Ouest-France . L’Europe est aussi concernée, la Grèce, la Portugal, l’Italie, la Slovénie mais également l’Espagne, où 23.000 hectares sont partis en fumée mi-juin.

En Argentine, au début de l’année, au moins 800.000 hectares sont partis en fumée dans la province de Corrientes , dans le nord-est du pays. Ces incendies sont dévastateurs pour les forêts et pour la planète, à cause des émissions de CO2. Selon Futura Science , les incendies en Sibérie lors des sept premiers mois de l’année 2019 ont relâché 56 millions de tonnes de CO2 dans l'atmosphère, "soit l'équivalent des émissions annuelles d'un pays comme le Portugal".