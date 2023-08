Quel bilan des feux de forêt de l'été dans le monde ? 

Alors que les flammes ravagent en ce moment la partie espagnole de l'ile des Canaries, et que plusieurs parties de la planète ont subi des mégafeux ces dernières semaines, état des lieux des zones sinistrées sur plusieurs continents.

Canada, lanterne rouge du réchauffement

Le pays connaît cette année une saison des feux de forêt qui bat tous les records: 14 millions d'hectares ont brûlé, soit une surface plus large que la superficie de la Grèce. C'est aussi le double du dernier record de surfaces annuelles brulées, qui remontait, dans le pays, à 1989.

Où? Les derniers feux, les plus ravageurs, ont lieu en ce moment dans l'ouest du pays, où deux larges incendies ont fusionné, entre les territoires du Nord-Ouest et la province de Colombie Britannique, qui touche la côte plus au sud-ouest : le foyer situé notamment dans la région de Shuswap à 500 kilomètres au nord-est de Vancouver, s'étend désormais sur plus de 41.000 hectares, d'après les pompiers de Colombie-Britannique.

Mais le feu a aussi touché le territoire du Yukon (nord-ouest), les provinces de Terre-Neuve et Labrador (Est), le centre du pays (Saskatchewan ou Manitoba) jusqu’au nord Quebec,

Au final, le ministre fédéral de la Protection civile, Bill Blair estimait déjà, dès le début du mois de juillet, qu’il s’agissait de la pire saison des feux jamais vécue au Canada.

Depuis quand ? Les feux ont démarré dès le printemps, mais plusieurs feux importants ont été combattus en juin, puis en juillet. Le brasier qui ravage désormais l'ouest du pays a démarré début août, il y a près de 3 semaines. Nombreux sont ceux en phase d’être maitrisé, mais la situation reste incertaine. D’après le Canadian Interagency Forest Fire Centre , qui comptabilise le nombre d’incendies sur le territoire en temps réel, plus de 650 foyers restent hors de contrôle, sur un millier de foyers toujours actifs.

Capture écran des incendies au cours sur le territoire canadien, le 21 aout à la mi journée (Source : Gouvernement du Canada) - Canadian Wildfire Information System

Combien de personnes évacuées ? À travers la Colombie-Britannique, en état d'urgence, environ 30.000 personnes ont reçu un ordre d'évacuation et 36.000 autres sont en état d'alerte et prêtes à fuir, ont indiqué les autorités locales. À Yellowknife, la capitale des Territoires du Nord-Ouest, près de la totalité des 20.000 habitants ont dû évacuer. Environ 63 % de la population de cette province a été évacuée au cours des derniers jours.

Combien de victimes ? 4 décès imputables aux mégafeux avaient été dénombrés à la fin du mois de juillet, tandis que la situation, toujours en constante évolution, rend difficile le décompte actuel.

Quelles causes? Dans une conférence de presse tenue ce dimanche, le Premier ministre Justin Trudeau a clairement attribué cet "été pas comme les autres" à "des événements météorologiques extrêmes qui ont un impact énorme dans le pays", en Nouvelle-Ecosse, ou à travers l'ouest canadien.

Hawaï, un cocktail de conditions météo fatales

L’archipel d’Hawaï a subi plusieurs incendies fulgurants au début du mois. Ces derniers sont en passe de devenir la pire catastrophe naturelle de l'histoire récente de l'archipel américain. Joe Biden, qui se rend sur place près de deux semaines après le drame, devra répondre aux critiques sur la gestion de cette crise.

Où? Les flammes ont ravagé une partie de l’ile de Maui, notamment la ville historique de Lahaina, ex-capitale de l’archipel, détruite aujourd’hui à près de 80%. Des incendies moins importants ont aussi été signalé sur les iles de Hawai et Oahu. À Lahaina, les autorités du comté de Maui estiment que près de 900 hectares ont été réduits en cendres , et plus de 2200 bâtiments détruits.

Pendant combien de temps ? L’incendie a été aussi rapide que dévastateur : déclenché le mardi 8 aout , tôt le matin près de Lahaina, le feu de broussailles, attisé par des vents violents, a d’abord été maitrisé plusieurs heures avant de reprendre en milieu de journée, pour finalement devenir incontrôlable. Des dysfonctionnements dans les système d’alerte, comme l’absence de déclenchement des sirènes, des coupures de courant mal anticipées, le blocage d'axes de circulations stratégiques ou un manque d’eau dans les bouches à incendie, ont contribué à aggraver la situation. À tel point que le responsable en charge de ce dispositif, le chef de l'agence de gestion des crises, a ensuite présenté sa démission.

Le feu a continué à tout bruler sur son passage jusqu’au jeudi matin, quand les autorités annoncent qu’il est maitrisé. Deux jours de flammes qui n’ont laissé que des cendres et un paysage de désolation.

Combien de personnes évacuées ? Près de 12 000 personnes ont dû être évacués, dont beaucoup de touristes.

Combien de victimes ? On compte pour l’instant 114 victimes officielles, mais un milliers de personnes sont encore portées disparues. Dès les premières heures de l’incendie, la population de Lahaina a été prise de cours : une centaine de personnes s'est jetée à la mer pour échapper au brasier, selon les garde-côtes, tandis que des survivants ont signalé avoir repéré des corps sans vie. Les autorités s'attendent donc à revoir ce bilan à la hausse : seul un tiers de la zone sinistrée a pour l’instant été fouillé par les secours.

Quelles causes? Les autorités "n'ont pas été capables de déterminer ce qui a déclenché les incendies", a expliqué l'armée américaine à Hawaï, alors qu'une enquête a été ouverte. Mais il apparait déjà que l’incendie est une combinaison malheureuse de conditions dévastatrices : des vents forts alimentés par Dora, un ouragan de catégorie 4, soufflant à des centaines de kilomètres des côtes, et des pluies plus rares que d'habitude dans la zone où l'étincelle est apparue. D’autres voix ont mis aussi en cause le déclin de l'agriculture sur l'île depuis les années 90, avec de vastes étendues laissées sans entretien, envahies par les herbes invasives. Une alerte rouge lancée la veille sur les réseaux sociaux par les autorités recommandait déjà d’être "prudent avec le feu en extérieur".

Tenerife, dans un nuage toxique

L'archipel espagnol des Canaries, proie des flammes depuis plusieurs jours, étouffe sous l’épaisse fumée qui se dégage des incendies en cours.

Depuis quand? Le feu a pris le dimanche 15 août, et ce n'est que ce lundi que les autorités s'autorisent des projections optimistes, avec l'espoir que le feu soit maitrisé "dans les prochains jours".

Où? Le feu est apparu ans une région montagneuse du Nord-Est de l'île, et il a déjà dévoré près de 12 000 hectares, soit environ 6% de la superficie de l'île, et a touché 11 communes, devenant ainsi le plus important incendie qu'ait connu l'archipel situé au large des côtes Ouest de l'Afrique. Visible sur les images satellites , un important nuage de fumée de huit kilomètres de haut dépasse même le sommet du Teide, point culminant de l'Espagne, qui surplombe l'île avec ses 3.715 mètres d'altitude.

Combien de personnes évacuées ? Pour l'instant, le brasier, qui n'a fait aucune victimes, a forcé plus de 12.000 personnes à fuir selon les autorités régionales. De leurs côtés, les services de secours avaient quasiment doublé leur estimation, portant ce chiffre plus à de 26.000 personnes. Dans la journée de dimanche, l'hôtel de luxe Parador, situé en plein coeur du parc national de Teide, a par exemple dû être totalement évacué.

Quelles causes? Interrogé sur l'origine de l'incendie, le chef du gouvernement régional des Canaries, Fernando Clavijo, a affirmé lundi matin qu'il avait été "provoqué", mais sans fournir de détails.

Selon la Guardia Civil, "l'enquête se poursuit, il est beaucoup trop tôt pour savoir. Il y a de fortes probabilités qu'il ait été provoqué, mais on ne peut écarter aucune piste pour le moment". par ailleurs, l'incendie est survenu entre deux vagues de chaleur sur l'île, qui compte de nombreuses zones asséchées, ce qui augmente le risque de feux de forêt. Depuis le début de l'année en cours, l'Espagne a déjà comptabilisé 340 incendies qui ont ravagé près de 76.000 hectares, selon les chiffres de l'Effis (Système européen d'Information sur les Feux de Forêt).