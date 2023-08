Quel est le bilan estival de Safer, l'app qui vise à dénoncer les violences sexuelles sur les festivals ?

Faire la fête sans se faire harceler. C'est l'objectif de l'application Safer , lancée en 2022, pour dénoncer les violences sexistes et sexuelles dont les festivaliers sont témoins et/ou victimes. Chacun peut créer un compte anonymement et donner l'alerte. "Il existe trois volets : 'je suis gênée', 'je suis harcelée' et 'je suis en danger'", explique à France Inter Justine Noël, responsable du projet Safer. En cas de besoin, l'utilisateur ou l'utilisatrice peut être géolocalisé.e et déclencher l'arrivée d'une équipe de médiateurs spécialisés sur la question. Un dispositif déployé dans une soixantaine d'événements cet été et qui a été très utile selon ses créateurs. D'après eux, l'application a permis de signaler, sur presque chaque festival, plusieurs situations de harcèlement.

Depuis le début de l'année 2023, 12.556 personnes ont téléchargé l'application. A cela il faut ajouter les 27.000 qui l'avaient déjà téléchargée en 2022. "Au delà des téléchargements, on a près de 10.000 personnes qui ont créé un compte", explique Justine Noël. Des chiffres très satisfaisants selon elle.

Moins d'une dizaine de situations signalées par festival

Pour ce qui est du nombre de situations signalées, Safer n'a pas encore fait le bilan définitif de cet été mais sa responsable assure qu'à chaque festival, un ou plusieurs faits de harcèlement ont été remontés. "C'est très variable en fonction des événements, notamment de sa durée, mais on peut avoir parfois deux à trois situation à gérer chaque jour. A cela il faut ajouter les personnes qui viennent directement au stand pour se manifester à nos bénévoles et ceux qui profitent des maraudes de nos équipes dans les festivals pour faire des signalements", détaille Justine Noël. Un chiffre bas, dont se réjouit la responsable. "Cela veut dire que la communication et la prévention marchent", dit-elle.

Pour l'équipe de l'application, Safer a surtout vocation à être un "dispositif dissuasif". La présence de bénévoles partout dans le festival peut empêcher certains agresseurs de passer à l'acte. Depuis le début de l'été, des dizaines de bénévoles ont été formés pour intervenir lors des festivals dans le cadre de l'application Safer d'après Justine Noël. A chaque fois ils sont accompagnés "d'un ou une professionnel.le de l'écoute : psychologue ou juriste" pour prendre en charge les victimes ou des témoins. L'application a notamment développé cet été ses partenariats avec les centres d'information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF).

Des "frotteurs" et des "personnes agressives avec leur compagne"

La majorité des personnes qui téléchargent l'application sont des femmes, premières victimes de ces violences sexistes et sexuelles, selon Justine Noël. "Mais on a de plus en plus d'hommes qui téléchargent et qui sont des alliés", selon elle. Parmi les situations rencontrées cet été selon les responsables de l'application, beaucoup de "frotteurs qui vont sur les festivals pour tenter des approches physiques". Ils observent aussi de nombreuses situations de violences conjugales : "des personnes qui sont agressives envers leur compagne", constate Justine Noël.

De nombreuses personnes viennent aussi au stand de Safer pour parler des violences sexistes et sexuelles dont elles ont été victimes par le passé, explique Justine Noël. "Ils trouvent un SAS d'écoute (...) Cela permet à des personnes qui n'ont pas forcément le reflex, si elles sont victimes ou témoins, d'aller témoigner de cela auprès de nous", estime Justine Noël. Le harcèlement sexuel est punissable de deux ans d'emprisonnement et 30.000 euros d'amende.

L'application arrive dans les soirées étudiantes ou les événements sportifs

Safer se déploie sur des festivals de toutes les tailles, sur demande des organisateurs, mais l'application est aussi de plus en plus sollicitée pour intervenir dans des soirées étudiantes. "On réfléchit à nous adapter pour faire des opérations plus récurrentes avec les BDE", détaille Justine Noël. "On commence à être aussi sollicités sur des événements sportifs notamment. Les violences sexistes et sexuelles touchent tous les secteurs. Cela montre que de plus en plus de personnes veulent se saisir de ces questions là", assure-t-elle.

En outre, depuis le début de l'été l'application s'est emparée du harcèlement sur les plages de Marseille. Safer est déployée sur quatre plages, à la demande de la ville de Marseille. En tout, quinze médiateurs et médiatrices vêtus d'un maillot blanc siglé "Médiation - Safer plage" et qui agissent en binômes, ont été formés pour intervenir en cas d'alerte. Un dispositif qui a permis de signaler de nombreuses situations de harcèlement selon elle.