Quel est le vrai goût de l'eau ?

Célia, dix ans, a appelé l'équipe des P'tits Bateaux. Elle aimerait savoir quel est le vrai goût.

Pour lui répondre, Sophie Besnault, experte en traitement de l’eau, ingénieure de recherche à l’INRAE.

Des terroirs pour l'eau

Le vrai goût de l'eau, c'est qu'elle n'aurait pas de goût. Mais de l'eau ultra pure, ça n'arrive que dans les laboratoires où on la traite pour qu'il n'y ait absolument rien dedans. L'eau du robinet qui arrive chez nous a toujours un goût puisqu'elle est passée quelque part. Et quand l'eau est passée par du sable, par différents éléments, par des rivières, elle va se charger avec de la matière organique et avec des éléments dissous, avec des minéraux. Et c'est ça qui va lui donner un goût.

Ce qui fait qu'à chaque fois, quand on est en France, ou n'importe où dans le monde, à différents endroits, l'eau va avoir un goût différent selon là où elle est passée. C'est un peu comme le vin. On peut dire qu'il y a des terroirs pour l'eau parce que l'eau a un parcours différent. Selon son parcours, elle va avoir un goût différent.

Elle va avoir un goût différent suivant les lieux, les sols qu'elle a traversés et sa source, son origine en somme. En France, l'eau peut venir en général de deux endroits. Soit elle vient des rivières, soit elle vient des nappes phréatiques, c'est-à-dire des nappes souterraines.

Le goût de chlore

Pour l'eau du robinet, elle subit des traitements pour être de bonne qualité. Et ces traitements vont effectivement aussi donner un goût. Le goût qu'on reconnaît le plus souvent dans l'eau du robinet, c'est le goût de chlore, le goût de javel, parce qu'on met du chlore dans l'eau du robinet pour éviter qu'il puisse y avoir des bactéries, et des virus, qui se développent qui soient mauvais pour la santé.

On a donc souvent ce goût qui ne pose pas de problèmes pour notre santé. Au contraire, ça permet d'avoir une eau de bonne qualité, mais parfois il peut nous gêner un peu. On suit la qualité de l'eau et selon cette qualité, on va doser la quantité de chlore qu'on met. Alors effectivement, il y a un niveau minimal de chlore pour pouvoir avoir une eau de bonne qualité. Mais il arrive parfois qu'à certains endroits, on ait une eau de tellement bonne qualité qu'on n'ait même pas besoin de mettre de chlore. Ce n'est pas trop la politique en France en général, et on choisit plutôt de mettre du chlore de manière sécuritaire, mais il y a certains pays dans lesquels ils n'ajoutent pas de chlore. Aux Pays-Bas par exemple.

Si on n'aime pas trop le goût du chlore, il y a une technique pour le faire disparaître, c'est de mettre l'eau dans une carafe, et de la placer au frigo pendant une heure. Et ça va permettre au chlore de s'évaporer. On n'aura plus du tout le goût caractéristique.

Combien de temps conserver l'eau ?

L'eau qu'on place dans une carafe, ou dans une gourde, est-ce qu'on peut la garder longtemps ? Est-ce qu'il y a une durée pour que ça reste potable ? C'est une question un petit peu compliquée parce que ça dépend de sa qualité initiale. Si on la garde une journée, 24 heures, il n'y a absolument aucun problème, mais pas trois ou quatre jours.

Cela dépend aussi de si on la met dans une bouteille en verre ou une bouteille en plastique. C'est mieux de la mettre dans une bouteille en verre parce que ça ne va pas donner de goût, et ça va moins favoriser le développement des bactéries. Les bouteilles en plastique, c'est un peu moins bien. Il ne faut pas trop laisser son eau dans une bouteille en plastique. De plus, les bouteilles en plastique polluent.

