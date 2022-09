Quel impact le bouclier tarifaire a-t-il eu sur la hausse des prix ?

On n'avait pas connu un tel niveau d'inflation depuis 2008, et pourtant avec ses 6,5 % de hausse, la France ne s'en sort pas si mal. L'Europe de l'Est, par exemple, fait face à des taux d'inflation deux à trois fois plus importants. Et l'Union européenne affiche un taux d'inflation moyen de 9,1 % au mois d'août.

L'une des raisons de cette inflation contenue, ce sont les dispositifs de bouclier tarifaire, comme le gel des tarifs réglementés du gaz ou la remise à la pompe. Selon l'Insee, qui a étudié l'impact chiffré de ces mesures, celles-ci ont été efficaces : sans elles, l'inflation entre les deuxièmes trimestres de 2021 et 2022 aurait été de 3,1 points plus élevée.

Publicité

La hausse des prix de l'énergie contribue en effet à l'inflation générale à hauteur de 3,1 points, mais cette augmentation "aurait été de 6,2 points sans la mise en place des mesures de bouclier", explique l'Insee dans son rapport.

Les dépenses énergétiques en première ligne

C'est sur le prix du gaz et de l'électricité que l'effet est le plus spectaculaire. Sans bouclier tarifaire, la facture électrique des ménages aurait augmenté en moyenne de presque 37 % : la hausse n'a en fait été que de 4,7 %. Le prix du gaz, lui, aurait plus que doublé (+105 %), mais le bouclier tarifaire a contenu l'augmentation à 37,6 %. L'effet est similaire pour les factures des entreprises.

Des effets directs et indirects

Les prix de l'énergie ont un impact direct et indirect sur les ménages : direct quand il s'agit de leur consommation personnelle d'électricité, de carburant ou de gaz ; indirect parce que les entreprises répercutent elles-mêmes ces hausses sur leurs prix. Le bouclier tarifaire a lui aussi un effet indirect, moins spectaculaire mais bien présent, sur les prix des produits de consommation.

Ainsi, sans bouclier, les produits alimentaires auraient augmenté de 3,9 % en moyenne (contre 1,8 % avec bouclier), et les dépenses liées au logement de 9,4 % (contre 3,2 % avec). "L’effet indirect de la hausse des prix de l’énergie est de 1,0 point, mais aurait atteint 2,2 points sans les mesures de bouclier", écrit l'Insee. "Le bouclier énergétique atténue donc cet effet indirect pour plus de la moitié."

Enfin, ces mesures ont un effet sensiblement plus important pour les ménages les plus modestes. Comme le rappelle l'Insee, "la composition du panier de consommation des ménages diffère selon leur niveau de revenu. Ainsi, les dépenses d’énergie représentent 12,7 % des dépenses de consommation des 10 % des ménages avec les revenus les plus faibles, contre 9,5 % pour les 10 % des ménages avec les revenus les plus élevés". La hausse des prix de l'énergie fait donc grimper la facture globale des ménages les plus modestes de 3,3 points, contre 2,7 points pour les ménages les plus riches. Des chiffres qui auraient atteint respectivement 6,8 % et 5,5 % sans bouclier énergétique.