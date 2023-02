Tous les dimanches, l'émission Les P'tits Bateaux, est consacrée aux interrogations des enfants. Cette fois-ci, c'est le jeune Jean-Luc, 68 ans, qui voulait savoir : quelle est la différence entre la misogynie et le sexisme ?

L'équipe des P'tits Bateaux a fait appel, pour lui répondre, à Geneviève Fraisse, philosophe, directrice de recherche émérite au CNRS. Son dernier livre en date, c'est La Fabrique du féminisme, paru en 2022, au Passager clandestin.

La misogynie, la haine

Pour Geneviève Fraisse, il faut absolument distinguer les deux. La misogynie tire son origine dans la langue grecque, c'est la haine, "miso-". C'est comme pour "misandre", pour la haine des hommes. On aura aussi "misanthrope", pour la haine des Hommes en général.

Et misogynie pour la haine des femmes. C'est quelque chose de l'ordre de la haine qui peut s'exprimer sur la globalité des femmes, ou bien sur une femme en particulier.

La misogynie, c'est dire "je n'aime pas". Ça n'empêchera pas, par exemple, qu'Auguste Strindberg, le grand écrivain dramaturge suédois du XIXᵉ siècle, ait pu être misogyne, et parfois avoir quelques positions féministes, c'est-à-dire pour l'émancipation des femmes.

Dans la misogynie, on peut penser qu'il y a aussi du sexisme. Mais le sexisme, c'est vraiment le système qui permet de soutenir l'inégalité des sexes.

Le sexisme, un système

Le sexisme, c'est autre chose que la misogynie, c'est un système. Le sexisme, en général, on dit que c'est de la discrimination. Mais ce n'est pas de la discrimination, c'est de la disqualification. C'est de dire : "Tu n'es pas de la même qualité que moi." On peut remonter à Aristote. Il s'était intéressé à la question de la différence des qualités. "Donc tu n'es pas de la même qualité que moi parce que tu es une femme, et puisque tu n'es pas de la même qualité que moi, tu peux donc être inférieure et donc être discriminée."

Pour Geneviève Fraisse, le sexisme, c'est vraiment de la disqualification. "Il y a une échelle, et toi tu es en dessous de moi dans les qualités d'être humain." Ça produit de l'inégalité.

On peut donc haïr sans pour autant disqualifier, et mépriser sans pour autant haïr.

