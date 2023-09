Quelle procédure doivent suivre les établissements scolaires en cas de harcèlement ?

Le ministre de l'Éducation nationale réunit ce lundi après-midi les recteurs d'Académie pour faire le point sur les situations de harcèlement dans les établissements scolaires. Une réunion d'urgence qui intervient après le suicide du jeune Nicolas à Poissy , harcelé dans son lycée, et pour lequel la réponse de l'administration a été qualifiée de "honte" par Gabriel Attal lui-même. Le ministre demande aux recteurs de recenser l'ensemble des cas de harcèlement qui leur ont été signalés ces derniers mois.

Des "équipes ressources" déployées

Aujourd'hui, dès qu'un cas de harcèlement est signalé dans un établissement, l'élève victime doit être reçu le plus rapidement possible par un membre de ce que l'on appelle "l'équipe ressource", dans le cadre du programme pHARe, le programme de lutte contre le harcèlement à l'école . Il s'applique dans 86% des collèges, 60% des écoles et a été déployé dans les lycées depuis la rentrée.

Publicité

Cette équipe ressource, nommée par le chef d'établissement, est constituée de cinq personnes qui ont été formées au repérage et à la prise en charge des cas. Il s'agit généralement du Conseiller principal d'éducation, de l'infirmière scolaire, mais aussi des enseignants ou encore des surveillants.

D'abord le dialogue

Mais ces personnels font face à plusieurs difficultés, la première étant qu'un quart des élèves victimes ne souhaitent pas parler.

Aussi, dans la procédure, les parents doivent être informés de la situation. On leur demande alors quinze jours pour régler le problème en interne. mais, deuxième difficulté, les parents veulent souvent des sanctions immédiates. L'idée à ce stade est pourtant de régler la situation par le dialogue. Un autre membre de l'équipe ressource reçoit l'élève harceleur pour lui faire prendre conscience de ses actes. Il utilise "la méthode de la préoccupation partagée" : l'auteur des faits de harcèlement est sensibilisé à ce qu'endure sa victime.

L'exclusion en dernier recours

Si les choses ne se règlent pas, l'un des 400 référents harcèlement peut être appelé pour intervenir, par téléphone ou sur place. Si les agressions continuent malgré tout, on passe à la sanction. Le chef d'établissement convoque un conseil de discipline. Après délibération, les membres du conseil décident d'une exclusion ou d'un sursis.

Le chef d'établissement doit parallèlement saisir la procureur de la République pour signaler les faits de harcèlement scolaire qui sont désormais considérés comme un délit. Les cas ne sont pas tous recensés, en particulier tous ceux qui se règlent en interne. Les situations connues sont celles qui remontent aux référents harcèlement.