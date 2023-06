Quelles bandes dessinées lire cet été ?

‘L’été des charognes’ : âpre jeunesse à la ferme

« Y’a pas le choix, ‘faut le finir maintenant ! »… Ces gamins de la campagne frappent un chien à mort. La violence, ils connaissent. Depuis tout petits, ils baignent dans un univers fait d’alcoolisme et de violence. Ils n’ont jamais reçu de félicitations, ni d’encouragement : « Ma mère, elle n’a pas beaucoup de mots qui lui sortent de la bouche, elle nous fait plutôt des regards. »… Dans cette BD adaptée d’un roman de Simon Johannin, Sylvain Bordesoules raconte de l’intérieur une jeunesse ultra rude en milieu agricole. C’est brut, mais les personnages, présentés sans jugement, sont attachants. Le dessin au feutre, entoure le récit d’un certain flou qui le rend tolérable. Une très bonne première BD d’un jeune auteur de 30 ans diplômé en 2020 qui n’a pas choisi le sujet le plus simple à illustrer… On ferme le livre habité par cette fresque et ses personnages baignant dans la cruauté.

L’été des charognes d’après le roman de Simon Johannin est paru chez Gallimard bande dessinée

'La petite lumière' : étrange lueur de l'au-delà

Un vieil homme dans une montagne reculée. Il voit apparaître tous les soirs une lumière. Curieux, il cherche son origine et tombe sur un petit garçon qui vit et se débrouille tout seul… Cette BD très peu bavarde, au dessin qui suggère plus qu’il ne dit, embarque le lecteur sur un chemin intriguant et émouvant… Très fort.

La petite lumière par Gregory Panaccione d'après Antonio Moresco. Du même auteur, on lit chez Fluide Glacial la vraie fausse Encyclopédie du tennis, avec les conseils précieux, ou pas, de Marcel pour réussir dans ce sport.

‘Le passager du Polarlys’ : un polar dur de Simenon

Mais qui a tué Marie Baron, jeune femme à l’allure inoffensive dans un appartement pas loin de Montparnasse ? Le dessinateur Christian Cailleaux (Prévert, inventeur, Piscine Molitor, Cahiers de la mer de Chine. À bord de la goélette scientifique Tara… ) et le scénariste Jean-Louis Bocquet (Olympe de Gouges, Kiki de Montparnasse avec Catel) publient une jolie adaptation d'un des premiers romans dits « durs » de l'auteur des Maigret. L'intrigue est habilement menée, l'ambiance des bateaux bien rendue, les personnages ont ce qu’il faut d’ambivalence… Un bon et beau roman policier.

Le passager du Polarlys d’après Simenon par Christian Cailleaux, et José-Louis Bocquet est paru chez Dargaud

‘Frontier’ : de la SF qui n’épargne pas l’homme

De la Terre à l'espace, d'une poubelle à une autre. Guillaume Singelin imagine un futur proche pas très glorieux pour l'homme. À 35 ans, il le dessine avec ses influences entre manga et hyper réalisme spatial…

ECOUTER | Frontier dans Bulles de BD , et dans L'invité du 7h50 du week-end

Frontier de Guillaume Singelin est paru chez Rue de Sèvres

‘La femme à l’étoile’ : un polar glacé

Faire du western en BD, c'est classique. Le renouveler, un défi. Anthony Pastor mêle avec brio grand espaces et huis clos, histoire d'amour et 22 long rifle.

ECOUTER | La femme à l'étoile dans Bulles de BD

La femme à l’étoile d’Anthony Pastor est paru chez Casterman

‘L’été de mes 14 ans’ : la sexualité dans le rétro

Et si la première expérience sexuelle conditionnait toutes les suivantes ? Lucie Mikaélian a retrouvé ses journaux intimes de jeunesse. Elle en a fait un podcast, expliquant par le menu comment elle a découvert la sexualité avec Camille, son amoureux de l’époque. Comme elle consignait tout, on a un véritable aperçu des angoisses, désirs, connaissances des adolescentes… Décliné en BD dans un dessin débridé avec une explosion de couleurs et d’onomatopées, son récit explore la révolution hormonale, mais pas seulement. Passionnant.

L’été de mes 14 ans par Lucie Mikaélian, Lisa Chetteau, Jeanne Boëzec est paru chez Gallimard BD

‘Les Fidèles’ : une enfance de l’intérieur

Pendant les vacances, si parfois les enfants s’ennuient, ils en profitent aussi pour grandir… Dans Les Fidèles, deux frères, Carl et Harold jouent à la game boy, regardent des feuilletons télé, s’éveillent à la la sexualité, l’amitié… Le dessin très minimaliste de Ben Gijemans raconte beaucoup grâce aux jeux sur les cases, les plans… Habile.

Les Fidèles de Ben Gijemans chez Dargaud

‘La fabrique des Français’ : une histoire de creuset

Ce livre pourrait s’appeler "Une histoire du racisme en France" tant l’intolérance envers l’étranger traverse notre histoire. Des Bretons aux Magrébins, le rejet est une constante depuis 1870. La BD explique que, malgré tout, la République, n’en déplaise aux grincheux, intègre.

La fabrique des Français par Sébastien Vassant, Françoise Davisse et Carl Aderhold est paru chez Futuropolis

'Les Cahiers d’Esther' : être jeune l’année du bac de français

Esther est comme une petite sœur que l’on retrouverait tous les ans. Elle a maintenant 17 ans, expérimente le sport en salle, a peur de Poutine, raconte qu’elle a eu un amoureux. Au bac de français, elle appréhende de tomber sur un texte de Jean-Luc Lagarce… Toujours aussi attachante, l'héroïne de Riad Sattouf nous raconte la vie des jeunes d’aujourd’hui, comme personne !

Les Cahiers d’Esther, histoire de mes 17 ans par Riad Sattouf est paru chez Allary

'La Tempête' : quand l’été vire au drame

Manuel, auto-stoppeur, profite de l’été pour voyager en stop et s’éloigner de « la merde du monde ». Dans cette région des lacs du Nord de l’Italie, elle semble avoir du mal à s’éloigner… À la faveur d’un orage, il est accueilli par un couple dans une splendide villa. Un drame social plaisant qui se lit d’une traite.

La Tempête de Marino Neri est paru chez Casterman

"Replay" : chronique familiale du XXe siècle

Jordan Mechner, le créateur du jeu vidéo Prince of Persia, a vécu aux Etats-Unis presque toute sa vie. En se penchant sur son passé, il s’aperçoit que ses aïeuls n’ont pas été aussi stables. Son grand-père Adolf médecin juif autrichien a dû fuir son pays en 1938, alors que la pression nazie s’intensifiait. Direction La Havane, à Cuba, seul pays qui accueillait des réfugiés juifs. Parti en éclaireur, le grand-père laisse son fils, le père de l’auteur à Paris avec sa sœur. Quelques années plus tard, la famille sera réunie aux Etats-Unis. Et au XXIe siècle, l’auteur de la BD traverse l’Atlantique dans l’autre sens pour s’installer à Montpellier… Cette BD autobiographique raconte une famille du XXe et XXIe siècle. Les transitions subtiles entre les époques, les récits de vie qui s’entremêlent et se répondent finement font de cette BD une passionnante et émouvante chronique de cette famille qui a survécu à deux guerres mondiales.

Replay, mémoires d'une famille, par Jordan Mechner, collection Shampoing, chez Delcourt

'Inuit' : un voyage-reportage sur des habitants

Baudoin et Troubs ont embarqué pour le Labrador et le Nunavut… Un voyage qui les a conduits à des rencontres. Ils en ont tiré des portraits et témoignages d'Inuits qui racontent leur situation si particulière. Chez tous, un regret : ne pas vivre comme leurs ancêtres. Certains restent optimistes comme le maire de North West River et signalent que la culture inuite revient. D'autres, comme l'infirmière Kara, ne croient pas à la survie de leurs traditions. Sandra explique que les jeunes sont confrontés à des problèmes d'alcool. Cette BD de reportage splendide nous alerte à travers le récit d'un voyage sur la disparition des peuples autochtones d'une intéressante façon : à hauteur d'homme.

Inuit de Baudoin et Troubs est paru à L'Association

Et aussi…

L’empereur Maximilien est de plus en plus à côté de la plaque, mais veut un héritier, sa femme Charlotte s’émancipe, et le peuple mexicain supporte de moins en moins la présence autrichienne… Merveille des merveilles, la suite de Charlotte Impératrice par Nury et Bonhomme… Charlotte impératrice, tome 3 Adios Carlotta est paru chez Dargaud

De la fin de la guerre d’Algérie à aujourd’hui… La fin d’une saga historique menée de main de maître avec des dessins imprégnés des couleurs du pays. Les suites algériennes (1962-2019) de Jacques Ferrandez est paru chez Casterman

Les enfants ne se laissaient pas faire, la suite des Carnets de Joann Sfar… L’auteur du Chat du rabbin a été malade du Covid-19. De ce point de départ, il nous livre ses réflexions sur la religion juive, la Guerre en Ukraine, pays d’où est originaire sa famille, et revient sur son enfance… C’est bordélique, mais intéressant d’autant que l’auteur se fait moins bavard, et encore plus sincère.

Du côté des éditeurs indépendants, chez Pow Pow, on lit Justine et Les fils du King d'Iris Boudreau, une histoire d'orpheline en colocation avec une handicapée, qui, pour survivre, travaille dans une salle de sport où officie un sosie noir d'Elvis Presley… Une BD fantasque qui, l'air de rien, évoque la reconstruction après un deuil… Pour le plaisir des yeux, on lit Caprice chez Cornélius, les variations autour de couverture de vieux comics des années 1950 par Charles Burns. Immédiatement l'étrangeté apparaît et donne à ces images, un ton inquiétant.

L’argent, le couple, les bobos, la parentalité… On profite de l’été pour relire l’intemporelle Claire Bretécher : un Best of en couleurs des Frustrés publié chez Dargaud

Plagiat, une reparution délicieusement datée d’un récit de plagiat signé Goffin, Schuiten et Peeters.

Des BD à petits prix : Dargaud, Casterman, Futuropolis… Les éditeurs profitent de l'été pour proposer leurs meilleurs titres en petit format. On en profite pour relire en poche : Glenn Gould de Sandrine Revel, L'opération Copperhead de Jean Harambat, ou Riche pourquoi pas toi de Marion Montaigne (tous les trois chez Dargaud), La position du tireur couché par Tardi et Manchette (Futuropolis), l'Alice Guy de Catel et Bocquet (Casterman)…