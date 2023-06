Quels "ajustements" pour la réforme du bac ? Le nouveau casse-tête du ministère de l'Éducation nationale

En cette fin d'année scolaire, une dernière réunion du comité de suivi de la réforme du bac se tient ce mardi. Ce comité, co-présidé par Pierre Mathiot et Jean-Charles Ringard, rassemble les syndicats d'enseignants, de chefs d'établissements, des représentants de parents d'élèves et du ministère de l'Éducation nationale. C'est la première année que la réforme du bac s'applique telle qu'elle avait été voulue par l'ancien ministre Jean-Michel Blanquer, après deux années 2021 et 2022 perturbées par le Covid. Et le premier bilan du "bac Blanquer" est plutôt critique.

Lundi à Marseille, le chef de l'Etat lui-même a annoncé que des mesures allaient être prises dès la rentrée pour éviter que l'année scolaire ne tourne court trop vite, répondant ainsi aux critiques de nombreux professeurs. "Qu'il y ait plus de contrôle continu est plutôt une bonne chose, que l'année scolaire se finisse si tôt sur certaines épreuves est plutôt un problème", a-t-il concédé. "J'ai demandé des aménagements pour qu'à partir de la rentrée prochaine le nouveau bac corresponde plus à nos besoins", a-t-il ajouté.

"Des ajustements sont nécessaires", admet Pap Ndiaye

Même le ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye, reconnaissait jeudi que "la situation actuelle ne convient pas", que "des ajustements seront nécessaires", comme il l'affirmait sur France 2 . Il faut dire que le calendrier de fin d'année est totalement chamboulé par ce nouveau bac : les candidats passent en mars des épreuves de spécialité avec de forts coefficients (jusqu'à un tiers de la note finale du bac) et qui comptent dans Parcoursup. Seuls une épreuve de philosophie et un grand oral sont maintenus en juin.

Le bac se joue à 40% en contrôle continu, sur les années de première et de terminale. Par conséquent, il n'y a plus de suspense, les élèves peuvent calculer leur note finale du bac à 82 % dès le mois d'avril, lorsque leurs résultats aux épreuves de spécialités sont transmis à Parcoursup. Les candidats savent alors, pour beaucoup, qu'ils ont leur diplôme, et parfois qu'ils ont une place dans l'enseignement supérieur, avant même de passer les deux dernières épreuves du bac. Les chefs d'établissement et les professeurs ont donc vu les lycées commencer à se vider dès la fin des épreuves de spécialité, et encore davantage en avril et mai. Ils ont aussi constaté que les élèves, même lorsqu'ils étaient présents, étaient démobilisés et ne travaillaient plus en classe.

"Toutes les pistes sont sur la table"

La solution pourrait être de ne pas donner aux candidats leur notes de spécialités dès le mois d'avril, pour qu'ils continuent à s'impliquer. Mais cette idée a été écartée par le ministre. Cela poserait des problèmes juridiques : si des données personnelles sont communiquées à un tiers, en l'occurrence Parcoursup, le candidat doit y avoir accès. Pap Ndiaye a plutôt proposé de "conditionner l'admission dans Parcoursup à un travail régulier et assidu au troisième trimestre". Ceci conduirait à bouleverser le calendrier de Parcoursup qui boucle ses listes d'admis fin mai. Rien n'est tranché, corrige aujourd'hui le cabinet du ministre : "toutes les pistes sont sur la table".

Le ministre de l'Education nationale a d'ailleurs chargé un ancien recteur, William Marois, de faire des propositions pour ce troisième trimestre déserté par les élèves. Ses conclusions sont attendues pour le mois de septembre. Le comité de suivi de la réforme du bac, qui se réunit ce mardi, avance aussi une piste : rééquilibrer les coefficients, c'est-à-dire donner plus de poids aux épreuves du mois de juin, la philosophie et le grand oral, et diminuer les coefficients des épreuves de spécialité du mois de mars.

Le temps presse

Mais il faudrait décider vite et avertir les candidats dès le début de l'année scolaire pour ne pas changer les règles du jeu en cours de route. Reste une solution : rebasculer les épreuves de spécialité en juin, comme le réclament les syndicats d'enseignants et de chefs d'établissements. Les notes de spécialité ne seraient plus prises en compte dans Parcoursup.

Or certaines formations font valoir que ces notes de spécialités sont harmonisées à la hausse et ne sont pas significatives. Elles continuent à privilégier le dossier de l'élève et le contrôle continu. Mais cette dernière solution serait politiquement difficile à choisir : revenir à des épreuves finales en juin serait vécu comme un retour en arrière et serait surtout admettre que la réforme Blanquer n'avait pas été suffisamment réfléchie.