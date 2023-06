Quels artistes participent au plus de festivals cet été ?

C’est une critique que l’on peut entendre : "Les programmations des festivals d’été, ce sont toutes les mêmes". Alors, pour en avoir le cœur net, nous avons analysé les programmations des festivals français, recensés les artistes qui tournaient le plus, et interrogé les premiers concernés, les programmateurs et directeurs de festival. Entre impératifs économiques, choix musicaux, tournée des artistes, la donne est plus complexe.

Près de 30 dates en un été

Adé a démarré un véritable marathon estival. Elle est à l’affiche de 28 festivals cet été, selon notre décompte. L’ancienne chanteuse du groupe Therapie Taxi sera à Solidays, aux Eurockéennes de Belfort, Garorock ou encore Europavox. Comme elle, Izia, Angèle, Suzanne et Lomepal seront sur la plupart des grandes scènes cet été. Car ce sont eux qui attirent les foules, explique Paul Langeois, le directeur du festival Beauregard en Normandie : "On essaie toujours d’avoir des têtes d’affiche, car ce sont des locomotives. Elles nous amènent un maximum de monde et nous permettent de tendre vers le complet".

Il y a une offre d’artistes sur la route, et le programmateur va piocher, faire son choix. Paul Langeois ajoute : "Souvent, on dit ‘ah oui mais les festivals ils ont les mêmes programmations’, c’est parce que l’on a un vivier de groupe qui sont disponibles sur cette période-là et on va essayer de caler notre programmation en fonction de ça. Ne pas avoir Lomepal cette année, c’est comme ne pas avoir Orelsan l’année dernière !"

Ces organisateurs sont contraints par les tournées des artistes. D'autant plus que faire venir un chanteur qui n'est pas sur la route, pour un concert événement, ça coûte très cher, parfois trop, et ce n'est pas rentable. "Imaginons que l’on fait venir Nick Cave, il faudrait lui une proposition financière importante", affirme le patron de Beauregard. "Il devrait faire des répétitions. Ce ne serait pas rentable. Parfois, des artistes vont faire moins de dates, c’est le cas de Blur. Ils n’ont que deux dates en France, avec les Vieilles Charrues."

Une tournée des "petits" festivals pour Skip The Use

Nous avons recensé plus de 200 festivals pour établir notre classement. Le trio de tête est occupé par Adé, Izia et Zaho de Sagazan. Par exemple, elles apparaissent toutes les trois sur les programmations d’Art Rock, Papillons de Nuit, et des Escales de Saint-Nazaire. Le groupe Skip The Use est également sur la route cet été, avec 23 dates, surtout dans des festivals plus confidentiels. C’est le cas aussi de Tiken Jah Fakoly, attendu au festival des Kampagn’arts, de Thau et celui de Montignac.

Des artistes calés avec un an d’avance

Ces festivals font tout pour attirer l'artiste que le festival voisin n'aura pas. Les dates s'arrachent avec un an d'avance. "On commence de plus en plus tôt, avant, on faisait ça l’an en janvier et on calait la programmation en avril", raconte Marc Jolys, le président de la Nuit de l'Erdre près de Nantes. "Maintenant, on commence plus d’un an avant. On commence déjà pour 2024. Les grosses productions comme celle d’Indochine vont être longue à se décider. Il faut se mettre sur les rangs assez tôt pour être éligible."

80.000 festivaliers - c'est déjà complet - vont venir applaudir Indochine, Franz Ferdinand et Phoenix. Des noms que l'on retrouve dans de nombreux festivals cet été, mais pas forcément dans l'ouest de la France. "C’est la règle des 80-20", poursuit Marc Jolys, "80% des gens viennent, car c’est un rendez-vous pour eux. Les 20% qui restent sont ceux qui font que cela va fonctionner financièrement, et que l’on va devoir capter par de la programmation de haut niveau."

La reprise après le Covid

Ces têtes d’affiche sont primordiales pour remplir les festivals… et les caisses. Après deux ans à l'arrêt, en 2020 et 2021, à cause du Covid, les festivals remontent la pente, grâce au public. Des records d’affluence ont été battus l’an dernier dans de nombreux festivals, comme à Beauregard. Cette année, il affiche complet depuis le mois de février, un record. Près de 150.000 festivaliers sont attendus début juillet. "On reste des machines très fragiles, assure Paul Langeois, la plupart des festivals sont très peu subventionnés. Nous avons 1% de subventions publiques, c’est minime. On est obligé de faire 92%, voire 94% de remplissage sur notre festival pour amortir." Alors, ils comptent sur la buvette, et les sponsors.

Et pourtant, les finances restent fragiles. "On se serre la ceinture", déplore David Garcia, des Déferlantes, organisé au Barcarès (Pyrénées-Atlantiques). Depuis le Covid, il manque de main d'œuvre, difficile de trouver de techniciens, mais aussi d'agents de sécurité : "Il y a un gros renouveau de personnel, où il faut repartir à zéro sur pas mal de chose. C’est la galère dans tous les métiers. Même pour trouver du personnel de sécurité, les nouveaux embauchés n’ont pas beaucoup d’expérience. Les codes ne sont plus pareils. Cela demande beaucoup plus d’énergies en termes d’organisation. En plus du personnel à trouver, il faut le reformer, il faudra un petit moment pour que tout redevienne dans l’ordre." Quand on parle de l’importance des têtes d’affiche pour se différencier des autres festivals, l’exemple des Déferlantes est frappant : le festival va accueillir Rosalia, Indochine, Scorpions et Sting.