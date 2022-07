Quels sont les véritables animaux qui se cachent derrière Nessie, le Yéti et le Kraken ?

Le cryptozoologue Benoît Grison est l'auteur du "Bestiaire énigmatique de la cryptozoologie : du Yéti au Calmar géant". Sa spécialité consiste à découvrir quelles explications "logiques" se cachent réellement derrière ce que les croyances populaires interprètent comme étant des animaux ou créatures légendaires. Pour cela, le cryptozoologue examine parfois des milliers de témoignages directs qui prétendent avoir vu ou aperçu ces animaux mystérieux.

Ils vont jusqu'à exploiter les interprétations les plus insensées comme objets d'étude scientifique, pour trouver ce qu'il en est vraiment. Rien n'est mis de côté. Mais, en vérité, pour les cas les plus mystérieux, il pourrait très bien s'agir d'animaux supposés inconnus ou bien rares, et mal observés par des gens qui ne disposent pas des moyens scientifiques requis pour interpréter ce qu'ils ont vu (où croient avoir vu), souvent victimes de leurs perceptions. Une méthode scientifique qui se base tout aussi bien sur le folklore que sur la science et dont l'objectif est de déboucher sur une explication biologique et rationnelle.

Le Loch Ness : des phoques trompés par des mirages

C'est sans doute le plus célèbre tant il recouvre toujours autant de mystères. Nous sommes en Écosse, dans les magnifiques Highlands au nord du pays. Surnommée Nessie, les nombreux récits et témoignages (quelques centaines depuis 1933) sur sa présence racontent que l'animal ressemblerait à un serpent de mer mélangé à un plésiosaure, long de 10 mètres et dont le dos serait aussi grand que celui d'une baleine. D'autres pensent à un gros esturgeon, ondulant verticalement avec une allure crocodilienne. Les descriptions très souvent cohérentes les unes avec les autres renvoient à un vertébré aquatique. Sauf que le chercheur estime que "les ressources alimentaires du lac sont infimes et les chances de survie y seraient très courtes".

Surtout, c'est un espace naturel, mu par de nombreux phénomènes physiques susceptibles de tromper les perceptions explique-t-il puisque "c'est un lieu où les mirages liés à la réfraction atmosphérique sont nombreux et peuvent très souvent donner l'illusion aux témoins de voir un monstre alors que ce n'était simplement qu'un madrier flottant à la surface de l'eau, mais dont l'image projetée par effraction atmosphérique peut faire croire à n'importe quoi". C'est l'effet provoqué par des couches d'eau de températures hétérogènes (pouvant varier en surface entre +10° C et -10 °C) dont la friction thermique crée des vagues sans vent, qui donnent l'impression aux observateurs d'apercevoir une grosse bête pouvant se déplacer sous la surface du lac.

Il y a un consensus aujourd'hui autour de plusieurs biologistes écossais pour penser qu'il s'agirait d'un phoque dont la taille aurait à ce moment-là été amplifiée, magnifiée par ce fameux effet de mirage. Ils ont montré, à partir des années 1990, que certains phoques via la rivière Ness arrivent de temps en temps à joindre le Loch Ness et à y séjourner quelque temps. Encore une fois, les ressources alimentaires n'étant pas assez nombreuses, ils viennent, restent très peu de temps et retournent vers la mer. En septembre 2016, un Écossais d'une cinquantaine d'années pensait avoir photographié un serpent au milieu du lac faisant très clairement pensé aux nombreuses descriptions antérieures de la célèbre créature. Il s'agissait en réalité de trois phoques parfaitement alignés. Et si d'autres personnes avaient été victimes d'un même trompe l'œil à l'époque ?

Yéti ou l'abominable singe (ou ours…) des neiges

Il y en a encore qui recherchent le soi-disant "abominable homme" des neiges, si l'on en croit là aussi les multiples récits qui rapportent l'existence d'un humanoïde poilu et sauvage. Celui-ci peuplerait ces montagnes, et les chercheurs ne disposent que de preuves indirectes de sa potentielle existence via des traces de pas. Nous sommes cette fois-ci entre le Népal, le Tibet et la Chine. Le mythe du yéti existe depuis longtemps, au moins en zone himalayenne, depuis le XIIᵉ siècle.

Aujourd'hui, deux groupes de témoignages prévalent. Ceux qui viennent du Tibet et les autres du Népal : "Les premiers décrivent une créature ursine à l'allure d'un grand ours, identifié depuis longtemps. Ce serait une sous-espèce d'ours brun, appelé aussi "ours bleu de l'Himalaya", un gros animal qui possède une culture comportementale très agressive et qui, avec la disparition du couvercle forestier, s'attaque de plus en plus au bétail des Tibétains.

L'autre description renvoie à celle qui existe et qui se perpétue depuis le XIIe, plus au nord de l'Inde cette fois. Il s'agirait d'un yéti qui aurait l'allure d'un singe et qui aurait été aperçu dans le Bhoutan, l'État indien du Sikkim ou encore au Népal. Pendant longtemps, des dizaines de témoignages ont décrit une espèce d'orang-outang terrestre qui aurait vécu dans des forêts d'altitude denses difficiles à explorer : "la description est vraiment celle d'un grand singe blanc. Il n'est pas impossible que du temps ou la biodiversité himalayenne était moins mise à mal, il ait vécu dans ces régions de haute altitude. Il n'est pas du tout exclu qu'un orang-outan terrestre se serait maintenu dans ces hautes forêts du Népal et du Bhoutan jusqu'à il y a un siècle. Pour autant, il n'y a pas de preuve de l'existence d'un grand singe de forêts de hautes altitudes, même si on connaît des orang-outan fossiles qui ont fréquenté cette zone-là il y a quelques dizaines de milliers d'années. Au vu de la réduction de la biodiversité dans les régions himalayennes actuellement, il se peut qu'on n'ait jamais la clé de cette énigme".

Représentation d'un yeti ou "abominable homme des neiges", la créature anthropomorphe et folklorique © AFP - Leemage

Le Kraken : un calmar géant… qui n'a jamais rien demandé

Si beaucoup d'espèces inconnues peuplent les forêts denses tropicales, n'imaginons même pas les profondeurs de nos océans. À tel point qu'elles aussi ont fait l'objet de nombreux fantasmes, en particulier dans les légendes scandinaves d'où est issu le très fameux Kraken. Une invention mythologique qui se base sur l'existence du calmar géant, qui a fait rapidement figure d'un monstre marin brisant la plupart des navires passant dans son sillage à l'aide de ses gigantesques tentacules. À la seule différence près, nous explique le biologiste, "qu'un calmar géant (Architeuthis) est un animal qui vit essentiellement en profondeur et qui n'est absolument pas agressif. Il ne craint qu'une chose : les cachalots".

Voilà un mythe qui remonte à 1853, en Scandinavie, où s'est échoué le premier calmar géant décrit par la science. Certes, assure-t-il, "c'est un animal gigantesque avec ses 10 bras (contre 8 pour le poulpe), c'est un animal qui peut atteindre 17 mètres de la pointe de sa "tête" à l'extrémité des deux grands bras, mais prétendre qu'il puisse détruire un navire relève totalement de la mythologie. Le kraken, est très loin d'être le calmar géant qu'on a découvert dans les années 1850, c'est un animal composite qui trouve son inspiration dans les échouages d'architeuthis, ces gros calmars démesurés échoués sur les rivages scandinaves, mêlé avec la représentation faramineuse d'un crabe gigantesque".

Gravure représentant "le Kraken", ce monstre de mer légendaire qui habiterait au large des côtes de la Norvège et du Groenland. © Getty - duncan1890

