Assemblée nationale : qui sont les candidats au perchoir ?

C'est le poste le plus convoité par les piliers de la majorité, peu importe le gouvernement. Ce mercredi après-midi, le choix du nouveau président ou présidente de l'Assemblée nationale fera l'objet d'un vote chez les macronistes, avant validation (ou non) la semaine prochaine par la totalité des députés, lors d'un scrutin dans l'hémicycle.

Battu au second tour des législatives , Richard Ferrand, soutien d'Emmanuel Macron de la première heure, n'a pas eu d'autre choix que de quitter le perchoir conquis en 2018. Même situation pour l'ancien président du groupe LREM à l'Assemblée, Christophe Castaner, qui a perdu lui aussi son duel face à un candidat de la Nupes. Alors qui pour occuper ce poste clé ?

Emmanuel Macron, qui avait promis de féminiser les postes à haute responsabilité dès 2017, va-t-il enfin voir le perchoir attribué à une candidate ? En 2018, Richard Ferrand l'avait largement emporté face à deux femmes et un homme, si bien qu'il avait déclaré : "Vous me pardonnerez de ne pas être une dame."

Cette année, les prétendants sont plus nombreux (six candidats se sont officiellement déclarés), avec autant de femmes que d'hommes.

Barbara Pompili encore une fois dans la course

Elle est la plus rôdée à l'exercice puisqu'elle brigue la fonction depuis des années. L'ancienne ministre de la Transition écologique a déjà tenté de prendre la suite de Claude Bartholone (en 2017), puis de François de Rugy (en 2018), sans succès. À l'époque, elle défendait, comme Emmanuel Macron, le besoin de renouvellement et de féminisation dans les plus hautes fonctions de l’État. Son élection, disait-elle, aurait été un "symbole fort".

Cette fois-ci, l'écologiste, prise de guerre du président Macron, entend se positionner comme celle qui pourra rassembler dans le contexte très divisé de la nouvelle Assemblée. "On est dans un moment où ça va être difficile de réunir des majorités (...) on a besoin de quelqu'un capable de tendre la main à tout le monde", a t-elle déclaré à l'Agence France Presse.

À Public Sénat, elle précise avec qui la majorité doit s'entendre, selon elle : "Le groupe LR doit évidemment être un interlocuteur, mais les autres aussi, notamment les différents groupes de la Nupes". Quid de la France insoumise et du Rassemblement national ? "Ce sera difficile", dit-elle, sans pour autant l'exclure.

Yaël Braun-Pivet et Roland Lescure, anciens présidents de commission

Eux connaissent très bien les rouages de l'Assemblée. Yaël Braun-Pivet présidait la commission des Lois depuis 2017, jusqu'à sa promotion avec son entrée au gouvernement Borne comme ministre des Outre-Mer. Elle avait déjà montré un intérêt pour la présidence de l'Assemblée en 2018, mais s'était désistée en faveur de Richard Ferrand, le favori de l'Élysée.

Forte de ses cinq années à la tête de la commission des lois avec de nombreuses batailles face à l'opposition, et forte de sa victoire aux législatives, elle apparaît comme une candidate très sérieuse au perchoir. En 2021, elle avait même présenté sa vision du parlement dans un plaidoyer , en faveur d'une réforme du règlement de l'Assemblée nationale. Elle plaidait notamment pour une simplification du calendrier parlementaire ou encore pour donner plus de prérogatives à la Conférence des présidents.

Face à elle, un autre président se dresse : Roland Lescure, président pendant cinq ans de la commission des Affaires économiques. Macroniste fidèle depuis les débuts, il était vu comme ministrable après avoir été porte-parole de la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron. La quatrième plus haute fonction du pays pourrait être sa récompense.

Le dernier transfuge Eric Woerth

À peine rallié à la majorité présidentielle et réélu député sous l'étiquette Ensemble !, qu'Eric Woerth entend déjà prendre du poids dans le futur parti Renaissance. Mardi, dans un entretien au Parisien , le transfuge LR annonce sa candidature au perchoir et explique vouloir se "placer dans la continuité" de Richard Ferrand.

Il estime incarner le mieux la fonction de "garant de la qualité des débats, du respect du règlement et des droits de l’opposition". "Je veux mettre au service des parlementaires mon expérience de député, d’élu local, d’ancien ministre, et pouvoir discuter avec tout le monde. Absolument tout le monde", ajoute t-il.

Les moins connus, Joël Giraud et Sophie Errante

En 2017, lorsque qu'elle avait déjà candidaté pour le perchoir, l'ancienne socialiste Sophie Errante se qualifiait déjà de "députée de l'ombre" pour qualifier son manque de notoriété au niveau national. Cinq ans plus tard, la situation n'a pas vraiment évolué. L'élue de Loire-Atlantique, qui disait à l'époque vouloir "rétablir à tout prix la confiance entre les Français et leurs parlementaires" a une carte à jouer, compte-tenu de l'abstention massive aux dernières législatives.

Joël Giraud quant à lui joue aussi la carte du rassemblement. Agé de 62 ans (dont 18 comme député), l'ancien ministre de la Cohésion des territoires et avant cela secrétaire d'État en charge de la Ruralité, fait valoir auprès d'RMC que le contexte impose de confier le perchoir à un député "expérimenté", quelqu'un qui "devra être capable de tenir la séance". "La recherche du compromis doit être notre priorité pour faire avancer la France et les réformes écologiques, sociales et économiques pour lesquelles Emmanuel Macron a été élu", précise t-il.