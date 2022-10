Qui est Alain Aspect, ce chercheur français co-lauréat du prix Nobel de physique ?

La physique quantique à l'honneur cette année. Le prix Nobel de physique a été attribué ce mardi au Français Alain Aspect, à l'Américain John Clauser et à l'Autrichien Anton Zeilinger. Les trois chercheurs sont récompensés pour leurs travaux pionniers sur "l'intrication quantique", a indiqué le jury du Nobel, saluant leurs "expériences révolutionnaires".

Joint par France Inter, Alain Aspect dit "ne pas réaliser". "Cela me tombe dessus, j'en suis très heureux, mais il y a tellement de gens qui méritent le prix Nobel et qui ne l'ont jamais (...) c'est une forme de surprise malgré tout".

Passionné de mécanique quantique

Alain Aspect, 75 ans, est directeur de recherche au CNRS et affilié à l'Université française de Paris-Saclay et à Polytechnique. Ce natif d'Agen (Lot-et-Garonne) entre en classe préparatoire à Bordeaux avant d'être reçu à l'École normale supérieure de Cachan (Val-de-Marne). En 1981, alors qu'il mène son doctorat à l’Institut d’optique d’Orsay, il se passionne pour la physique quantique.

Après des années de tentatives, il a été le premier à mener une expérience concluante démontrant la théorie proposée cinquante ans plus tôt par Albert Einstein, Boris Podolsky et Nathan Rosen. Ce paradoxe dit "EPR" était l'un des paradoxes fondamentaux de la physique quantique. Les travaux d'Alain Aspect ont contribué à mettre en évidence l'intrication quantique. Cette propriété permet à deux particules jointes dans un premier temps de garder la marque de leur passé commun et avoir un comportement semblable, même à distance.

L'intrication quantique est aujourd'hui utilisée dans le domaine informatique et en cryptographie quantique. Cette propriété a par exemple permis de développer des communications ultra-sécurisées ou d'effectuer des mesures extrêmement précises, comme celle de la gravité dans l'espace.

Il a aussi travaillé sur le refroidissement d'atomes

Après l'Institut d'optique, et malgré les commentaires qui lui disent que la mécanique quantique n'est pas utile, Alain Aspect poursuit ses travaux. En 1984, alors qu'il est sous-directeur de laboratoire au Collège de France, il a travaillé sur la méthode de refroidissement d'atomes par laser aux côtés de Claude Cohen-Tannoudji, qui a reçu le prix Nobel de physique en 1997 pour ces travaux. En ralentissant les atomes, les chercheurs ont ainsi pu les manipuler un à un.

En 1992, Alain Aspect a créé, à l’Institut d’optique d’Orsay, le Groupe d’optique atomique, consacré aux condensats de Bose-Einstein et aux lasers à atomes.