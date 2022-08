Qui est FN Meka, ce robot rappeur star de TikTok, accusé de racisme ?

C'est sans doute le premier robot de l'histoire à être viré. Le rappeur virtuel FN Meka , star du réseau social TikTok, a été congédié mercredi par la maison de disques Capitol Records qui annule son contrat. Il est accusé d’avoir utilisé le fameux " N-word " en anglais, mot devenu imprononçable aux États-Unis en raison du caractère jugé raciste, insultant et injurieux à l’égard des personnes noires.

C'est le groupe d'activistes américains Industry Blackout, monté après l’assassinat de George Floyd , qui est à l'origine de ce rétropédalage. Après une campagne sur les réseaux sociaux, les militants ont écrit ce mardi à Capitol Records, filiale de Universal Music, pour dénoncer FN Meka. Ils évoquent "une insulte directe à la communauté noire et à (sa) culture ". Industry Blackout avait dénoncé "un amalgame de stéréotypes grossiers, d'appropriations (culturelles) d'artistes noirs et d'insultes contenues dans les paroles ".

Qui est FN Meka ?

FN Meka est le premier artiste en réalité augmentée à signer pour un grand label, celui des Beatles, de Chet Baker ou encore de Norah Jones. Un musicien virtuel créé en 2019 par le label Factory News et déjà suivi par 10,3 millions d'internautes. Il est basé sur une intelligence artificielle dont les morceaux sont issus d'une analyse des tendances musicales . Un artiste virtuel qui suit également une certaine tendance avec à son look alternatif, ses dreads vert fluo, des dents en or ainsi que ses piercings et ses nombreux tatouages.

Un personnage crédible qui reprend habilement les codes des rappeurs américains. Quand ceux-ci se baladent avec des bijoux en or massif, au volant de voitures de luxe ou prennent en photo leur dîner dans les plus grands restaurants, FN Meka exhibe ses accessoires Gucci ou Louis Vuitton, et ses WC remplis de dollars.

Comment FN Meka compose ses morceaux ?

Comme l'explique le pure player LeBigData , l'intelligence artificielle (IA) est à la base de tout dans ce projet. Elle ingère et analyse les chansons les plus populaires du moment, leurs paroles, accords ou encore les mélodies et le tempo. Vient ensuite la composition. Les morceaux "créés" par FN Meka sont en réalité un mélange de tout cela, généré par la technologie de l'IA. L'avatar ne peut pas chanter donc c'est un vrai rappeur, dont l'identité n'a pas été dévoilée, qui le fait à sa place.

À qui profite-t-il ?

D'abord à son créateur Factory News, car le compte de FN Meka cumule pas moins d'un milliard de vues sur son compte TikTok. Il créé donc un flux qui attire les publicitaires. De plus, dans bon nombre de ses vidéos, les marques sont très présentes, comme Playstation, Starbucks, sans compter les nombreuses marques de voitures.

Le contrat signé avec Capital Records pose question. Pourquoi la maison de disques d'ABBA, Paul Mc Cartney et Katy Perry s'engagerait-elle dans cette aventure ? D'abord pour se dépoussiérer, de l'aveu même du vice-président du marketing expérientiel et du développement du groupe, Ryan Ruden à Music Busness World Wide : "Ce projet avec FN Meka et Clix, bien qu'un premier du genre, n'est qu'une évolution de l'histoire d'innovation de 80 ans de Capitol Records." Il évoque ainsi "Florida Water", morceau co-signé par FN Meka, le joueur professionnel du jeu vidéo en ligne Fortnite Clix, et l'artiste Gunna qui est sorti le jour de la signature avec Capital Records.

Si cette maison de disque historique avait accepté de signer le rappeur virtuel, il y a fort à parier qu'elle s'attendait à des retombées économiques juteuses et à la hauteur de sa réputation. Le New York Times nous apprend par ailleurs que Capitol n'a pas avancé d'argent et donc n'a pas à rembourser le label à propose de l'annulation du contrat de FN Meka.