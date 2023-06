Qui est Henri, l'homme qui a tenté d'arrêter l'agresseur au couteau d'Annecy ?

Tout le monde salue son geste courageux. Jeudi matin, lors de l'attaque de l'esplanade du Pâquier, à Annecy, d urant laquelle six personnes, dont quatre enfants, ont été blessés , l'une des personnes ayant tenté de s'interposer est un jeune homme de 24 ans, ériger en véritable héros depuis sur les réseaux sociaux. Henri, unanimement applaudi, donc, devait rencontrer vendredi après-midi le président de la République Emmanuel Macron.

Avec pour seule protection son sac à dos, il a tenté de faire fuir l'agresseur, comme le montrent des vidéos massivement partagées sur les réseaux sociaux, tout en criant aux autres passant "aidez-moi à le maîtriser". Un acte qui a probablement permis d'éviter que d'autres victimes ne soient attaquées, avant que l'assaillant soit interpellé par les forces de l'ordre. Depuis, le hashtag #MerciHenri qui salue le "héros au sac à dos" est devenu très populaire sur les comptes des militants d'extrême droite.

Henri, surnommé le "héros aux sacs à dos" se revendique comme un pèlerin catholique, diplômé et philosophie et management. Il a entamé voilà deux mois un tour de France des cathédrales, à pied et en stop, en logeant chez l'habitant. Il est déjà passé par Vienne, Béziers, Grenoble et Marseille. Henri fait vivre son aventure sur les réseaux sociaux, notamment sur ses comptes TikTok , Facebook et Instagram "le chant des cathédrales".

Il devrait poursuivre ce pèlerinage jusqu'au 24 décembre prochain, comme il l'a confié au Dauphiné Libéré dans un entretien , quelques jours avant l'attaque. "Ma volonté est de faire découvrir au plus grand nombre la beauté de nos cathédrales de France justement dans l'idée de nous réunir autour de ces monuments architecturaux magnifiques construits par nos ancêtres, abreuvés de grandeur et dont on devrait s'inspirer. Quand j'ai agi dans le square, c'est ça qui m'a poussé, c'est la grandeur dont je me nourris dans les cathédrales que je traverse".

Henri dit avoir agi "comme Arnaud Beltrame"

Ces dernières heures, le jeune homme s'est exprimé à plusieurs reprises dans les médias sur son geste face à l'agresseur présumé d'Annecy. Sur BFMTV, Henri raconte la scène : "Nos regards se sont croisés, j'ai bien senti que ce n'était pas un type dans son état normal, que quelque chose de très mauvais était en lui et qu'il fallait absolument l'arrêter", a -t-il poursuivi en ajoutant que, "poussé par quelque chose de très fort intérieurement", il avait agi "comme l'a fait Arnaud Beltrame".

Au moment de passer à l'acte, l'agresseur de 31 ans a crié "au nom de Jésus-Christ". "C'est profondément anti-chrétien de s'en prendre à des êtres innocents, parfaitement désarmés et faibles. Toute la civilisation chrétienne sur laquelle s'est construite notre pays est justement un message chevaleresque de défendre la veuve et l'orphelin", a-t-il estimé. "En vérité, c'est plutôt ça le vrai message de la chrétienté et je ne comprends pas que l'on puisse se prétendre chrétien, se revendiquer du Christ et agresser des enfants [...] Je pense que c'est quelque chose de très mauvais qui l'habitait."

"Quand j'ai agi, j'ai suivi mon instinct"

"Je pense que sur mon chemin des cathédrales, j'ai croisé le sentier du sang et j'ai été poussé intérieurement à agir, à défendre le pur innocent, l'enfant qui se fait attaquer. Ce que j'ai fait, tout le monde aurait pu le faire, tout Français devrait le faire " a-t-il expliqué ce vendredi matin sur Cnews, avant d'inviter "ceux qui nous écoutent à se recentrer vraiment sur l'essentiel pour garder à l'esprit ce qu'il y a de plus beau et de plus grand".

Même s'il reconnaît s'être rendu compte plusieurs minutes après l'attaque du danger qu'il a encouru, "quand j'ai agi, j'ai suivi mon instinct ", a-t-il affirmé. "Il y a effectivement un moment où il s'est retourné contre moi et a essayé de me donner des coups de couteau, j'ai pu l'esquiver, moi aussi, j'ai essayé de l'avoir avec mon sac, ça a complètement raté, donc oui, j'ai eu peur pour ma vie, mais j'ai surtout eu peur pour la vie des autres."

D'autres héros

De son côté, le maire d'Annecy, François Astorg a salué jeudi "le courage de deux agents municipaux qui travaillaient dans le parc" et "ont tenté d'arrêter l'assaillant au moment où il commettait ses crimes". "On était en train de vider des containers lorsqu'on a entendu des cris provenant du jardin d'enfants. Des gens appelaient à l'aide", témoigne l'un des deux agents de voirie dans le quotidien régional Dauphiné Libéré.

"On a vu le gars arriver vers nous. Il était habillé tout en noir, avec son foulard sur la tête. Avec mon collègue, on a pris ce qu'on avait sous la main : une pelle. Et on est allés à sa rencontre. Mon collègue a tenté de l'assommer ou de le désarmer avec la pelle, mais il était costaud et rapide. On voyait bien son couteau. Il a tenté de poignarder mon collègue, la lame est passée à quelques centimètres de son visage. On a dû reculer", raconte-t-il. De cet épisode, il garde un grand regret : "Dommage qu'on n'ait pas pu l'avoir avec la pelle..."

Eulalie, une lycéenne 17 ans rencontrée par l'AFP dans le parc, évoque pour sa part le rôle de son professeur de mathématiques "qui a été formidable parce qu'il a agi directement". "Il s'est interposé avec un autre monsieur qui tenait un sac" et selon elle cela a distrait l'assaillant et potentiellement sauvé des enfants. De son côté, sa première réaction a été "d'appeler samu, pompiers" : "On ne s'enfuit pas, on essaie d'être efficace, mon cerveau réagit comme ça, c'est propre à chacun."