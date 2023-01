Qui est La Zarra, la québécoise qui représentera la France à l'Eurovision ?

Elle cultive un univers musical à mi-chemin entre la chanson française à texte, avec des accents vocaux qui rappellent parfois Édith Piaf - qui lui inspiré en partie son nom de scène - et les rythmes urbains et électroniques, le tout teinté de références à la musique classique ou aux musiques traditionnelles. La Québécoise La Zarra a été choisie pour représenter la France à l'Eurovision en mai prochain, à Liverpool. L'Ukraine a remporté le concours l'an dernier mais ne peut l'accueillir en raison de la guerre.

La Zarra disque de platine pour "Tu t'en iras"

Contrairement aux deux dernières années, il n'y a pas eu de sélection du représentant ou de la représentante de la France par le grand public. "Il y a deux ans, j'ai rencontré La Zarra, qui est en adéquation avec ce que je recherche pour l'Eurovision", explique Alexandra Redde-Amiel, la cheffe de la délégation française. La chanteuse n'avait alors pas accepté la proposition, car occupée par l'écriture de son premier album, "Traîtrise", sorti fin 2021.

Publicité

Mais contrairement aux deux dernières années aussi, la candidate sélectionnée a déjà commencé à se faire connaître du grand public : le single "Tu t'en iras" est l'un des succès de l'année 2022, couronné début décembre d'un disque de diamant. Sur Spotify, la chanson est créditée de plus de 20 millions d'écoutes.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Artiste mystérieuse et look intemporel

Mais qui est La Zarra ? Difficile à savoir, tant la chanteuse aime maintenir une part de mystère autour d'elle. On connait son nom, Fatima Zahra, qu'elle a repris dans son pseudonyme, également lié à un poème de Victor Hugo, "Lazzara", a-t-elle raconté dans une interview à 20 Minutes . On sait qu'elle est née au Québec dans une famille de sept enfants. Mais on ne sait pas en quelle année.

Et sur scène comme dans ses clips ou en interview, La Zarra cultive aussi ce mystère en apparaissant toujours dans un style évoquant les tenues des années 40 à 60. "La Zarra est remplie de personnages : elle est mystérieuse, iconique, extravagante, discrète, incarne le chic à la française, est charismatique. Tout est réuni pour une très belle future gagnante", se félicite Alexandra Redde-Amiel.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

La chanson révélée "prochainement"

Reste une question, et de taille, car l'Eurovision n'est pas un concours de chanteurs et de chanteuses, mais de chansons : quel titre chantera La Zarra ? C'est certain, ce ne sera pas une chanson issue de son album, car les chansons participantes doivent être sorties après septembre de l'année précédant le concours. Ce sera donc une chanson inédite, et celle-ci sera révélée prochainement - probablement courant février.

La Zarra aura pour défi de redresser la barre après une année 2022 compliquée pour la France à l'Eurovision : les Bretons Alvan et Ahez, avaient fini à l'avant-dernière place du classement l'an dernier, une dégringolade après la deuxième place de Barbara Pravi.