Qui est Laurent Nuñez, nouveau préfet de police de Paris ?

Son nom bruissait depuis des jours dans les couloirs de la "maison police". Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin a officialisé mercredi matin, la rumeur. Il a nommé Laurent Nuñez, nouveau préfet de police de Paris. À 58 ans, c'est un peu comme un retour aux sources pour cet énarque qui connaît sur le bout des doigts cette institution. Il y a été directeur de cabinet du préfet, il y a une petite décennie. C'était entre 2012 et 2015. Quelques années plus tôt, il était passé par le cabinet d'une autre préfecture réputée difficile : en Seine-Saint-Denis. Puis, il est devenu lui-même préfet de police, une première fois, à quelques centaines de kilomètres au sud de Paris, à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône.

Une première fois préfet de police à Marseille

Entre 2015 et 2017, il a dû faire face à de sévères règlements de comptes liés au trafic de drogue dans la cité phocéenne. Il a aussi géré de grandes manifestations contre la loi Travail, et notamment le blocage de la raffinerie de Fos-sur-Mer, où des ouvriers l'ont accusé de méthodes dures. Des CRS avaient évacué le site avec des canons à eau, du gaz lacrymogène et des flash-balls ; plusieurs manifestants avaient été blessés. A l'époque, le préfet Nuñez avait rétorqué qu'il comptait aussi plusieurs blessés dans les rangs des forces de l'ordre. L'ordre et son maintien, Laurent Nuñez y donc déjà fait face sur le terrain.

Mais c'est ensuite le renseignement intérieur qui est devenu sa spécialité. En 2017, il est nommé directeur de la DGSI, la Direction générale de la sécurité intérieure. Après les vagues d'attentats particulièrement meurtrières de 2015 et 2016, Laurent Nuñez est chargé de contrer la menace endogène terroriste, toujours à un niveau très élevé. Au printemps 2018, il est confronté à l'attaque dans le supermarché de Trèbes, lors de laquelle périt le gendarme héroïque Arnaud Beltrame, et trois autres victimes. A la DGSI, où il reste une année, il laisse de bons souvenirs, ceux d'un homme ouvert, dans cette direction qui avait jusqu'alors toujours été plutôt fermée. Puis Laurent Nuñez fait son entrée au gouvernement.

Secrétaire d'Etat de 2018 à 2020

Ce natif de Bourges, famille pied-noir d'origine andalouse, a été nommé secrétaire d'Etat à la sécurité intérieure à l'automne 2018, auprès d'un ministre de l'Intérieur fraîchement arrivé : Christophe Castaner. A l'époque, dans ce duo, Laurent Nuñez est celui qui est chargé de coordonner les services de police et de gendarmerie. Il réussit à tisser de vrais liens entre deux institutions qui ont été longtemps concurrentes. Place Beauvau, Laurent Nuñez était le fin connaisseur des policiers et gendarmes, quand le ministre Castaner se montrait plus politique. A l'arrivée de Gérald Darmanin, à l'été 2020, le poste de secrétaire d'Etat a disparu.

Laurent Nuñez a alors été nommé coordonnateur national du renseignement et de la lutte antiterroriste, un poste prestigieux, proche de l'Elysée dans la "taskforce". A ce titre, il a régulièrement fait des déclarations ces derniers mois sur les djihadistes français emprisonnés en Syrie ou en Irak, et sur les enfants détenus avec leurs mères dans le camp de Roj, au Kurdistan syrien. Il a toujours défendu la politique du retour "au cas par cas" défendue par le président, jusqu'à l'inflexion du début du mois indiquant un changement de doctrine et le retour progressif de tous les Français encore détenus dans des camps kurdes. Laurent Nuñez insiste désormais sur l'argument "sécuritaire" de ces retours. Invité de France Inter, au début de l'année , il soulignait le nombre d'attentats que les services de renseignement continuaient à déjouer : "36 attentats déjoués entre 2017 et 2022", disait le patron suprême du renseignement.

Aujourd'hui, Laurent Nuñez, qui a jadis rêvé d'être commissaire, quitte donc les hautes sphères du renseignement pour prendre les rênes de la préfecture de police de Paris. Une institution composée de plus de 40 000 fonctionnaires, avec une gestion et des services qui lui sont propres, à part d'une grande partie de la police nationale. Une institution que beaucoup veulent réformer depuis des années. Quelle marque le préfet Nuñez imprimera-t-il dans ses nouvelles fonctions ? Tous ceux qui le connaissent bien disent que ce gros travailleur aura sans doute des méthodes moins martiales que son prédécesseur Didier Lallement. Laurent Nuñez a la réputation d'un homme beaucoup plus rond, et plus humain.