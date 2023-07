Qui était Fridtjof Nansen superstar mondiale de la fin du XIXe siècle ?

Aujourd'hui, son nom n'est plus très célèbre mais à la fin du XIXᵉ siècle, ses explorations polaires lui valent une renommée internationale. Né en 1961 près de Christiana (actuel Oslo) en Norvège Fridtjof Nansen voulait être le premier à atteindre le pôle Nord. L’écrivain Alexis Jenni lui a consacré un livre Le Passeport de Monsieur Nansen.

Invité de l’émission Le temps d’un bivouac, au micro de Daniel Fiévet, il raconte : « Même s’il n’a effectué que deux expéditions, Fridtjof Nansen a écrit sur chacune. Surtout, il a su cultiver son image en donnant des dizaines de conférences. Il était un excellent vendeur de lui-même. Il avait le physique pour ça : un corps très grand, costaud très impressionnant de grand Viking, et des yeux très bleu… Il est devenu une star mondiale. Au point que Jules Verne, complètement fasciné, lui écrit. Et que Freud, a même rêvé qu’il le sauvait ! En Norvège, il était un héros national, l'incarnation de la nation norvégienne.

Un job d’étudiant lui donne le virus de l’aventure

À 20 ans, pour un travail de vacances, Fridtjof Nansen, alors étudiant en zoologie, embarque sur un navire pour étudier la faune. Ce job devait durer un mois, mais le bateau reste bloqué pendant trois semaines dans les glaces face aux montagnes du Groenland. Personne de l’avait encore traversé. Fridtjof Nansen rêve de cette expédition. En 1887, il envoie une lettre au conseil académique de l'université de Christiania, pour faire part de son projet. On ne le prend pas au sérieux. Il trouve alors un mécène danois. Mais tout est à imaginer. Comment faire pour avoir de l’eau ? Il faut faire fondre la glace. Donc, avoir un petit réchaud, donc de l’alcool etc… l'aventurier prend les devants : interdiction de boire dans son expédition. Pour le couchage, ils sont six à partir, mais ils font deux couchages à base de sacs de peaux de renne. Ils dorment à trois dedans posés dans une tente sur la glace. Très organisé, pour l’énergie, il va faire fabriquer une sorte de confit de viande séchée…

Un personnage à la tête et au corps bien faits, moins lisse qu'il n'y paraît

Freud avait noté l’ambivalence de Fridtjof Nansen avec ses exploits. Il voulait à la fois dépasser les limites, mais il avait l'impression d’échouer. Et il était tenaillé par une mélancolie permanente, et n’était jamais sûr de lui. Or, il était champion du monde de patinage, champion de Norvège de ski. Il dessinait extrêmement bien les aurores boréales, chose difficile à dessiner. Il écrivait très bien, et il était docteur en biologie, où il a été à deux doigts d’obtenir un prix Nobel dans cette discipline. Dans ses demandes de fonds, il met toujours en avant les recherches scientifiques. Mais dans son journal, il parle toujours du beau. Il est à la fois rationnel et a un sens esthétique fort. Il aime la beauté grandiose.

L’expédition au Groenland

C’est équipé de façon rudimentaire que Fridtjof Nansen part à l’aventure : « Des chaussettes en laine, des chaussures en cuir, une veste en fourrure vraiment très, très à l'ancienne. C'était vraiment du bricolage. De nombreuses expéditions polaires de la fin du XIXe siècle se sont terminées en drame. Il y avait une sorte d'appétence du public pour ça. À cause des efforts, les aventuriers ont chaud. Ils se mettent en bras de chemise, mais par la température qu'il fait, s’ils s'arrêtent un instant, ils peuvent geler. Chaque geste est risqué. Le matin, en cas de tempête, ils ne voient pas le traîneau pourtant à cinq mètres… Heureusement, tout se passe très bien grâce à sa discipline. Ils passent donc cinq semaines à -40°. Ils atteignent le sommet, ils redescendent, et ils voient la mer, et retrouvent leurs sens. À leur retour, ils sont devenus des héros norvégiens.

La tentative d'atteindre le Pôle Nord

Au début des années 1880, on annonce la découverte de morceaux du bateau La Jeannette, dont le naufrage à l'Est de la Sibérie avait beaucoup agité les médias. On retrouve des morceaux au Groenland. Un météorologue émet l’hypothèse qu’un courant circule de la Sibérie au Groenland. Fridtjof Nansen a alors l’idée de se faire prendre dans les glaces en Sibérie et d'utiliser la dérive des glaces pour accéder au pôle plutôt que de faire une expédition. Mais l’aventurier se trompe sur ce courant qui aurait dû les amener au pôle. Au bout de quelques semaines, il se rend compte qu’il ne va pas directement vers le nord et qu'il risque d'y passer des années et des années. Ils ne sont pas malheureux. Leur bateau est fait pour résister aux glaces. Ils ont de la nourriture, de la lumière et du chauffage. Il décide d’y aller à pied. Il reste, 600 ou 800 kilomètres. Il charge les traîneaux avec les chiens avec de quoi vivre. C'est encore pire que sur la calotte du Groenland. Ça bouge tout le temps. C'est plein de fissures, de craquements, de compression. Il se rend compte au bout de quelques jours qui n'y arriveront pas. Il se résigne à faire demi-tour. Mais au moment où il essaye de faire demi-tour, il est l'homme le plus au Nord de toute l'histoire de l'humanité.

Un échec qui le rend plus humain

Avant de faire demi-tour, un coéquipier et lui, vont s’installer dans une cabane et vivre huit mois à deux dans un espace de deux mètres sur trois, sans fenêtre dans le noir puisque c’est la nuit polaire. Personne ne sait où ils sont. Ils font une expérience de l'isolement extrême et de l’ennui. Ils finissent par être sauvés par une expédition anglaise ! Lui, le champion de ski, mal aimé par son équipage qui se mêle de tout change. Cette expérience est comme s'il avait touché le fond extrême de l'humanité. Il est ressorti plus humain qu'il n'y est entré. Ce qui peut-être explique aussi la suite de sa vie, sa vie d'humanitaire.

Un humaniste, prix Nobel de la paix

Dans un monde de l'Europe coloniale où l'indigène n'est qu'un sous-homme, Fridtjof Nansen détonait par son humanisme. Il considérait par exemple les Inuits avec beaucoup de bienveillance. Il les trouve extrêmement intelligents, sympathiques, très drôles… Vers la quarantaine, il renonce aux expéditions et devient diplomate. Après la guerre, il se rend à la conférence de Paris. Là, les alliés discutent du monde d'après-guerre. L’ex-aventurier offre ses services pour faire quelque chose pour la paix, pour la reconstruction de l'Europe. Comme il vient d’un pays neutre, on lui demande de s’occuper de rapatrier les prisonniers allemands de Russie. Il va voir les Soviétiques, il organise le retour de 250 000 prisonniers. Puis il s’occupe des apatrides. Les grands empires d'Europe (Empire ottoman, l'Empire austro-hongrois, Empire allemand, Empire russe) se sont effondrés. Beaucoup de peuples deviennent apatrides. Par exemple, deux millions de Russes blancs, sont déchus de leur nationalité par Lénine. Les Arméniens ne reprennent pas la nationalité turque, etc. Il va créer un passeport pour que tous ces gens aient le droit d'exister. Un travail immense qui lui a valu ce prix Nobel de la paix. Fridtjof Nansen, meurt en 1930 à l'âge de 69 ans. Malgré ses exploits, il n'était pas sûr d'avoir réussi sa vie. »

