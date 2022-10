Qui participe à la "marche contre la vie chère et l'inaction climatique" de dimanche ?

À quatre jours de la "marche contre la vie chère et l'inaction climatique" à Paris, les militants de la Nupes relancent la mobilisation sur les réseaux sociaux avec le mot-dièse #Tufaisquoile16. Par ailleurs, 3,5 millions de tracts ont été distribués, plus de 450.000 affiches ont été collées, a indiqué LFI à l'Agence France presse (AFP) et 81 cars ont été affrétés pour s'assurer que tous ceux qui le souhaitent seront bien au départ de la marche à 14 heures dimanche, place de la Nation. Après les réticences des organisations syndicales , les affaires Quatennens et Bayou et la polémique suite au tweet du leader insoumis Jean-Luc Mélenchon , tout l'objectif est d'arriver à mobiliser, alors que le doute se diffuse dans les rangs insoumis sur l'affluence de dimanche.

"Je pense que les conditions sont réunies pour qu'on soit nombreux", estime le député insoumis Alexis Corbière mercredi matin du RTL . Mais il ne se risque pas pour le moment à donner un objectif chiffré. "Vous avez peur d'être déçu ?", est-il interrogé. "Oui", répond le député, avant de se reprendre : "Nous serons au moins aussi nombreux voire plus" qu'au rassemblement place de la République à Paris pendant la campagne présidentielle - LFI avait revendiqué 100 000 participants, 65 000 d'après le décompte de Libération . Alors qui a d'ores et déjà annoncé sa présence ? Qui sera absent ? On fait le point.

Qui participe ?

Quinze formations politiques. L'idée de cette marche a été lancée en juillet par le chef de file insoumis Jean-Luc Mélenchon. Elle est portée par LFI, le Parti socialiste, Europe Écologie-Les Verts. Dans leur appel, ils militent pour

la hausse des salaires et des minimas sociaux et contre la réforme de l’assurance-chômage, pour le blocage des prix de l’énergie, des produits de première nécessité et le gel des loyers ou encore pour la taxation immédiate des superprofits.

Alors qu'il ne faisait pas partie des auteurs de l'appel à la marche, le PCF a finalement annoncé jeudi dernier sa participation . Onze autres formations politiques seront présentes : Ensemble !, Gauche Démocratique et sociale (GDS), Gauche Écosocialiste, Génération·s, Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA), Nouvelle Donne, Parti de gauche (PG), Parti ouvrier indépendant (POI), Place publique, Pour une Écologie Populaire et Sociale (PEPS), Révolution Écologique pour le Vivant (REV).

Treize organisations de jeunesse. Lors d'une conférence de presse organisée mercredi, 13 organisations de jeunesse se sont jointes à l'appel : L’Alternative, Campus Nouvelle Donne, FIDL, Jeunes insoumis·es, Jeunes écologistes, Jeunes Génération·s, Jeunes socialistes, La Jeune Garde, Jeunes du POI, NPA Jeunes 75, PEPS Jeunes, Place Publique Jeunes, Voix Lycéenne. Par ailleurs, 600 jeunes ont signé une tribune dans "L'Humanité" .

700 militants syndicaux. Si aucune organisation syndicale n'a officiellement annoncé son soutien à la manifestation, plus de 700 militants syndicaux ont signé lundi un appel à lutter contre la politique du gouvernement. Parmi eux, on trouve la secrétaire confédérale de la CGT, Céline Verzeletti.

Vingt-cinq associations. L'appel à la manifestation a également été signé par 25 associations, dont Attac, la Fondation Copernic ou encore la Marche des solidarités. "La violence des attaques du gouvernement appelle une riposte commune et prolongée", indiquent-elles.

Une soixantaine de personnalités. Des "personnalités engagées, du monde de la culture, des sciences, des mouvements sociaux" ont aussi appelé à participer à la marche dans une tribune publiée dans le Journal du Dimanche . Parmi elles, la Prix Nobel de Littérature Annie Ernaux, ainsi que d'autres écrivains (Laurent Binet, Eric Vuillard, Pierre Lemaître, Edouard Louis...), des cinéastes et comédiens (Liliane Rovère, Eva Darlan, Yvan Le Bolloc'h...), le philosophe Didier Eribon, ou encore l'avocate et ancienne candidate LFI aux législatives Caroline Mecary. "Face à l'extrême-marché qui corrompt tout, face à l'extrême droite qui tire parti de la désolation pour avancer ses pions racistes, sexistes et liberticides, nous appelons à unir nos forces dans la rue et à marcher ensemble", écrivent les signataires du texte.

Qui ne participe pas ?

Parmi les grands absents de la marche figure le chef de file communiste Fabien Roussel. Il a évoqué des rendez-vous en circonscription, mais a demandé de "ne pas faire de surinterprétation", se défendant de faire "bande à part".

L'absence des leaders syndicaux est aussi remarquée. Les organisations syndicales n'ont pas pris part à l'organisation de cette marche "parce que nous nous concentrions sur le processus de mobilisation en cours au mois de septembre ", c'est-à-dire les appels à la grève sur les lieux de travail et la mobilisation du 29 septembre, a expliqué la secrétaire confédérale de la CGT Céline Verzeletti au micro de franceinfo lundi. Le secrétaire général du syndicat, Philippe Martinez, avait à plusieurs reprises affiché ses réserves sur la marche en raison effectivement des mobilisations prévues de longue date en septembre. "Nous voulons des mots d'ordre clairs", avait-il également fait valoir le 22 septembre sur LCI . "Il faut des mots d'ordre plus offensifs. Nous, nous parlons d'augmentation des salaires." La CGT prépare désormais une grève interprofessionnelle la semaine prochaine.

Le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, a également indiqué sur France Inter qu'il n'y participerait pas. "Ce n'est pas mon combat", a-t-il expliqué, c'est "un combat politique". "Nous, on est récupérable par personne", a-t-il résumé.

Ce refus de participer de la part des principaux syndicats a entraîné le désistement du patron des sénateurs socialistes Patrick Kanner. Il ne se rendra pas à la marche "à titre personnel", a-t-il expliqué à franceinfo, car pour lui, le rôle du politique est d'"être en accompagnement des syndicats".