Qui participe, quels thèmes, pour quoi faire ? Le Conseil national de la refondation en sept questions

Emmanuel Macron l'avait pensé comme un moment clé du début de son second quinquennat mais le Conseil national de la refondation (CNR) risque finalement d'être moins marquant qu'espéré. Cet évènement, qui s'ouvre ce jeudi au Centre national du rugby à Marcoussis, dans l'Essonne, est censé réunir les acteurs politiques, associations et syndicaux de tous bords afin d'élaborer "une manière nouvelle de débattre" mais il est boudé par une grande partie des invités.

Quelle en est l'origine ?

Critiqué depuis 2017 pour sa pratique verticale du pouvoir, Emmanuel Macron voit dans le CNR le symbole de "la nouvelle méthode" de gouvernance promise durant sa campagne présidentielle. "Les Français sont fatigués des réformes qui viennent d'en haut" , expliquait-il le 3 juin en annonçant le CNR, "clin d'œil" au Conseil national de la résistance qui coordonnait les mouvements de la Résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. "Nous vivons un temps comparable. Nous sommes dans une ère historique qui impose de changer profondément de modèle et puis la guerre est là", avait souligné le chef de l'État dans son entretien à la presse quotidienne régionale . La première réunion devait avoir lieu le 22 juin mais a été reportée.

Quel est le principe ?

Lors de cet évènement, l'objectif est de "bâtir", "dans un esprit de dialogue et de responsabilités partagées", "des consensus sur la situation du pays" et "concevoir des solutions concrètes aux préoccupations de nos concitoyens", détaille Emmanuel Macron dans la lettre d'invitation à l'événement. En clair, l'idée est de débattre avec tous les responsables d'associations, de syndicats et de partis politiques pour arriver à des solutions permettant de "résoudre les difficultés quotidiennes des Français".

Qui refuse de s'y rendre ?

Mais le CNR a été froidement accueilli par les oppositions, qui ont annoncé les unes après les autres au cours de l'été boycotter l'évènement . Il manquera ainsi les leaders des principaux partis politiques d'opposition, de la Nupes au Rassemblement national, en passant par les Républicains, qui se rejoignent dans la critique.

La France insoumise. L'instance est vue comme une "saison 2 du grand blabla" par le chef de file insoumis Jean-Luc Mélenchon.

Europe écologie-Les Verts. Pour le secrétaire d'EELV Julien Bayou, "si c'est une grand-messe, où il [Emmanuel Macron] est en bras de chemise et il fait le one-man-show, ça on l'a déjà vu, ça ne sert à rien".

Le Parti socialiste. Pour le premier secrétaire du Parti socialiste , Olivier Faure, invité dimanche de France Inter , "si c'est une nouvelle mise en scène, ça n'a aucun intérêt".

Le Parti communiste. "Tout montre qu’il s’agit d’une volonté du président de contourner l’instance démocratique, notamment l’Assemblée nationale", a expliqué de son côté le communiste Ian Brossat sur franceinfo .

Rassemblement National . La députée du Var Laure Lavalette et porte-parole du RN parle "d'escroquerie". "On ne participera pas, c'est une escroquerie, c'est encore un machin de plus, un bidule de plus en France", a-t-elle déclaré fin juillet sur Franceinfo.

Les Républicains. C'est "un gadget de plus" , selon François-Xavier Bellamy, député européen Les Républicains.

Cinq syndicats. Les dirigeants de la CGT, de la FSU, de Solidaires, la CFE-CGC et de FO manqueront également à l'appel.

Par ailleurs, Gérard Larcher, le président LR du Sénat, a lui aussi refusé de venir, estimant que "la confusion des genres entre démocratie participative et démocratie représentative ne fera pas avancer les choses". Il a rappelé sur France Inter que "la démocratie représentative" c'est le Parlement, et qu'il existe déjà un "forum de la société civile " avec le Conseil économique, social et environnemental (Cese). Autre absence remarquée, celle de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, car en déplacement au Québec. Un membre de son parti Horizons sera toutefois présent.

Qui participe ?

Au total, malgré certaines réserves exprimées sur le fond et la forme du CNR, une cinquantaine de participants représentatifs "des forces vives de la Nation " dans le social, l'économie, la politique, l'associatif, la santé, l'environnement, sont attendus de 9h30 à 18 heures.

Trois mouvements politiques. Logiquement, La République en marche, ses alliés et le Modem ont confirmé leur venue. Horizons sera également représenté.

Huit associations d'élus locaux. Après avoir émis des doutes sur le format de l'évènement, les responsables de huit associations d'élus seront finalement présents.

Trois syndicats. Seuls la CFDT, la CFTC et l'Unsa feront le déplacement. "Une partie des solutions est à trouver avec les forces vives de la nation, plus que jamais", a plaidé le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, dans L'Opinion .

Le Medef. Le président du Medef, Geoffroy Roux de Bézieux, a confirmé sa présence. "Je vais reprendre l'expression du président de la République : on vit une bascule, un changement de modèle et cela réclame un changement de méthode", a-t-il précisé sur France 2 .

La CPME. "On apportera notre contribution", a indiqué au Figaro François Asselin, le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises.

Le Cese. Le président du Conseil économique, social et environnemental, Thierry Beaudet, a confirmé sa venue mais indique au Figaro que "le contrat avec les participants au Conseil national de la refondation doit être établi clairement".

Comment ça marche ?

C'est François Bayrou, président du MoDem et patron du Haut commissariat au plan, qui est chargé de piloter le CNR. Emmanuel Macron introduira la réunion, avant d'échanger sur les attentes et les priorités des participants. "Ce sera très interactif, et donc pas du tout dans une méthode descendante" , a promis l'Élysée.

Les participants écouteront aussi de courts exposés de la présidente du Haut-Conseil pour le climat, Corinne Le Quéré, du Premier président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici et du gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau.

Enfin, dans l'après-midi, la Première ministre Élisabeth Borne pilotera une réunion pour déterminer les chantiers et établir leur mise en œuvre dans la durée.

Quels thèmes sont abordés ?

Cinq thèmes de discussion qui doivent faire l'objet de grandes réformes ont été listés : "le plein emploi, l'école, la santé, le bien-vieillir et la transition écologique".

Emmanuel Macron a précisé mercredi que le "défi de l'accès aux soins" serait "au cœur de l'enjeu". Il juge "pas acceptables" les difficultés pour trouver un médecin et souhaite "trouver des accords pour rebâtir la continuité des soins".

Et après ?

L'après-Marcoussis est un peu plus flou. À l'origine, Emmanuel Macron souhaitait "une première séquence de plusieurs jours puis des rendez-vous réguliers". Son idée était "que des discussions aient lieu sur le terrain", avec "toutes les parties prenantes, pour la santé, par exemple, les médecins, les paramédicaux, les élus et nos associations de patients".

Aujourd'hui, l'Élysée dit vouloir avoir un "démarrage très rapide" des premiers chantiers thématiques, sur l'école ou la santé par exemple, afin qu'ils se concrétisent "en 2023". Leur mise en œuvre pourra être différente selon les thèmes et les territoires concernés. Des citoyens devraient participer à certains d'entre eux. Le suivi des travaux est confié à François Bayrou.