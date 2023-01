Qui sont les "perdants" de la réforme des retraites ?

Au lendemain de la présentation, mardi par Elisabeth Borne, de la réforme des retraites, la bataille est lancée entre les défenseurs de la réforme – essentiellement dans les rangs du gouvernement et de la majorité – et ses détracteurs, avec des syndicats qui appellent unanimement à manifester le 19 janvier contre le report de l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans.

La règle générale sera la même pour tout le monde à l’horizon 2030, avec un âge minimum de départ repoussé à 64 ans et une durée de cotisation étendue à 43 ans – soit 172 trimestres. Mais dans certains cas particuliers, des salariés vont vivre plus directement les effets de la réforme, en fonction notamment de leur âge ou de leur profession.

Les salariés nés entre 1961 et 1973

Ce sont ceux pour qui la réforme a les conséquences les plus directes : les salariés du régime général nés entre le 1er septembre 1961 et le début 1973 vont en effet connaître les effets à la fois du recul de l’âge de la retraite et de l’accélération de la loi Touraine, celle qui allonge la durée de cotisation.

Au lieu de passer à 172 trimestres (43 annuités) de cotisation en 2035, la réforme fait passer ce cap à 2027. L’augmentation progressive du nombre de trimestres sera donc plus rapide que prévu , et les salariés nés dans la fourchette concernée devront donc cotiser entre un et trois trimestres de plus que prévu.

Par exemple, si vous êtes né en 1966, vous pourrez partir à 63 ans et 6 mois en 2029 ou 2030. Mais avant la réforme, il vous aurait fallu pour cela avoir cotisé 169 trimestres. Le volet "durée de cotisation" de la réforme fait passer ce nombre à 172 trimestres. Il faudra donc trois trimestres en plus, avec la réforme, pour partir à taux plein.

Les personnes qui ont commencé à travailler entre 18 et 20 ans

Pour les carrières longues, le dispositif qui était de mise est globalement maintenu, et même renforcé si l'on en croit le gouvernement. Dans les faits, aujourd'hui, les personnes qui ont commencé tôt à travailler peuvent partir à 58 ans ou à 60 ans selon qu'elles ont commencé avant 16 ans ou 20 ans, à condition d'avoir cumulé des trimestres de retraite dès le début de leur carrière, et d'avoir cotisé un peu plus longtemps (jusqu'à 180 trimestres au lieu de 167 dans les cas les plus extrêmes).

La réforme ajoute un pallier : la règle change selon qu'on ait commencé avant 16, 18 ou 20 ans. Aujourd'hui, si l'on a commencé entre 16 et 20 ans, on peut - à condition de remplir les critères sus-nommés - partir à 60 ans. Cela ne sera plus valable que pour les personnes qui ont commencé à travailler avant 18 ans. Les personnes qui ont commencé à travailler entre 18 ans et 20 ans pourront toujours partir deux ans avant l'âge légal... c'est-à-dire, à terme (à partir de 2030) à 62 ans et plus à 60 ans.

Les nouveaux salariés des régimes spéciaux

La réforme met fin à tous les régimes spéciaux de retraite : ceux de la RATP, de la branche des industries électriques et gazières, des clercs de notaire, des personnels de la banque de France et des membres du Conseil économique, social et environnemental (CESE) – les salariés de la SNCF, qui bénéficiaient aussi d'un régime spécial, ne l'ont plus depuis 2018.

La réforme ne touchera toutefois pas les salariés déjà embauchés. En revanche, les personnes recrutées à partir du 1er septembre 2023, date d’entrée en vigueur de la réforme, dans ces entreprises ou institutions, dépendront du régime général et bénéficieront donc de conditions de départ en retraite moins avantageuses.

Certaines professions particulières (comme les marins ou les membres de l’Opéra de Paris, de la Comédie française) conservent leurs conditions particulières de départ à la retraite.