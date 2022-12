Qui sont Missak et Mélinée Manouchian, ce couple de résistants qu'Emmanuel Macron envisage de panthéoniser ?

Les résistants arméniens et communistes Missak et Mélinée Manouchian pourraient bientôt faire leur entrée au Panthéon. Interrogé à ce sujet en avril dernier, en pleine campagne présidentielle, Emmanuel Macron avait d'abord confirmé sa volonté de panthéoniser uniquement Missak Manouchian, fusillé en février 1944. "Je pense que c'est une très grande figure et que cela a beaucoup de sens", avait-il déclaré au micro de France Inter. Depuis, la donne a changé, et l'hommage concernerait aussi son épouse, Mélinée (1913-1989). Pour le moment, la date de la cérémonie n'est pas fixée. Mais elle pourrait avoir lieu le 21 février 2024, quatre-vingts ans après l'exécution de Missak.

Des rescapés du génocide arménien

Missak et Mélinée ont tous les deux été marqués par le génocide arménien de 1915, premier génocide du XXe siècle, qui a fait entre 1,2 et 1,5 million de morts, ainsi que des milliers d'orphelins dont ils font partie. En 1924, le jeune homme arrive en France avec son frère. Deux ans plus tard, c'est au tour de Mélinée. Les jobs s'enchaînent pour les deux réfugiés. Elle devient secrétaire dactylo, tandis que lui travaille en usine et écrit des poèmes.

Ce qui relie Missak et Mélinée, au-delà de leur statut d'apatride, c'est le communisme. Les deux se rencontrent en 1934, au sein du Comité de secours pour l'Arménie. Mariés, ils militent à la CGT, puis au PCF.

Membres de la résistance communiste

Le couple entre dans la Résistance en juin 1941, après l'invasion de l'URSS par Hitler. Deux ans plus tard, il bascule dans l'action armé au sein des Francs-tireurs et partisans - Main-d'œuvre immigrée (FTP-MOI), qui conduit la guérilla dans les grandes villes de France contre l'occupant nazi. Le 16 novembre 1943, le résistant est capturé, alors que sa femme arrive à se cacher chez des amis, les Aznavourian, parents du chanteur Charles Aznavour. Largement fiché, Missak figure sur la célèbre Affiche rouge, une affiche de propagande allemande placardée dans toute la France sous l'Occupation.

Le 21 février 1944, Missak Manouchian est exécuté par les Allemands avec 24 autres résistants au mont Valérien. Avant son exécution, il adresse une lettre d'adieu à Mélinée. "Aujourd'hui, il y a du soleil. C'est en regardant le soleil et la belle nature que j'ai tant aimée que je dirai adieu à la vie et à vous tous, ma bien chère femme et mes biens chers amis". Après avoir poursuivi son action dans la Résistance communiste jusqu'à la Libération, elle meurt le 6 décembre 1989 à Paris et est enterrée dans le cimetière d'Ivry, non loin du corps de celui qu'elle a rencontré cinquante-cinq ans auparavant.

"Personnages héroïques"

Depuis près d'un demi-siècle, la communauté arménienne demande à ce que le couple entre au Panthéon. Robert Guédiguian en a fait un film majeur en 2009, L'Armée du crime. "On a rarement été, dans l'histoire, face à des personnages aussi héroïques qu'eux", a réagi le réalisateur auprès de France Inter. "Le signe serait fort parce que c'était des gens qui n'étaient pas français. Comme l'a dit Manouchian lors de son procès : 'la France, vous en avez hérité, nous l'avons méritée'. Ce serait aussi la première fois qu'un communiste entrerait au Panthéon."