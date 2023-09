QUIZ - Batman en 10 coups d'ailes

Depuis 9 ans, DC Comics, le célèbre éditeur de comics où sont nées les aventures de Batman dès 1939, organise une grande journée pour les fans de la saga et du personnage le plus sombre de la galaxie des super-héros. En France, les fans peuvent se retrouver au cinéma, dans les librairies spécialisées, ou dans bien des escape games... et même des quiz : voici le nôtre, pour tester vos connaissances sur le justicier masqué légendaire de la BD.