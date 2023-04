QUIZ - Comment repérer une image générée par intelligence artificielle

Vous avez sûrement vu passer cette image du pape François dans une longue doudoune blanche. Malgré des éléments graphiques très réalistes, il ne s'agit pas d'une photo mais d'une image créée par Midjourney. Cette intelligence artificielle est capable de transformer un texte en image en seulement quelques secondes, en s'inspirant des images présentes dans une immense base de données. Cet outil est accessible à tous - sur abonnement - ce qui permet à chacun de développer sa créativité à l'infini. Mais cela pose aussi question, à l'heure des fake news et au moment où les autorités n'ont pas encore régulé l'utilisation des IA .

Problème : les logiciels qui permettaient jusqu'ici de repérer un photomontage en pointant des différences de pixels ne sont pas fiables pour détecter les images générées par IA. Ces dernières sont en effet constituées de "milliers voire millions d'images , qui sont déconstruites pixel par pixel pour recréer une nouvelle image. Et à ce stade, les logiciels ne sont pas capables de bien détecter une image générée par intelligence artificielle", explique Juliette Mansour, journaliste à l'AFP Factuel.

Heureusement, les IA ne sont pas (encore) infaillibles et il existe quelques astuces pour ne pas se faire piéger.

S'interroger et contextualiser

Première clé de lecture : s'interroger sur ce que l'on voit. Une photo circule beaucoup sur les réseaux sociaux mais elle vous étonne de part sa composition, ses couleurs, ses éléments graphiques ? Faites une recherche avec des mots clé sur Internet pour vérifier si des articles ont déjà été publiés au sujet de la photo en question ou s'il existe des photos du même événement provenant de sources fiables.

Ainsi, le faux cliché d'un Poutine agenouillé devant Xi Jinping a énormément fait réagir sur les réseaux sociaux ces dernières semaines. La rencontre entre les deux dirigeants a bien eu lieu mais "le décor de l'image qu'on suspectait d'être fausse ne collait pas du tout aux images qui étaient relayées par les médias", indique Juliette Mansour.

Faire une recherche d'image inversée

Deuxième astuce : faire une recherche d'image inversée sur un moteur de recherche. Pour ce faire, il suffit de télécharger l'image sur son ordinateur, de se rendre dans Google, par exemple, et de cliquer sur le petit appareil photo situé sur la droite de la barre de recherche. Glissez ou importez votre image puis appuyez sur "rechercher". Google va alors partir à la recherche de cette image dans les tréfonds d'Internet. L'idée étant de "retrouver la plus ancienne trace qui existe" pour connaître la source de l'image, indique Juliette Mansour.

C'est grâce à une recherche d'image inversée sur les clichés de la fausse arrestation de Trump que l'AFP est remontée à la source de l'image, à savoir un tweet d'Eliot Higgins, fondateur du site d'investigation Bellingcat, qui explique tout simplement les avoir créés via Midjourney.

Scruter les détails

Troisième technique pour repérer une image générée par IA : scruter les détails. Midjourney et ses comparses rencontrent encore des difficultés pour rendre les cheveux des humains et les poils des animaux parfaitement réels. Ils sont souvent particulièrement soyeux et pas suffisamment fins. Les générateurs créent également souvent des asymétries : visage disproportionné, oreilles à des hauteurs différentes. Les dents et le grain de la peau sont également difficiles à imiter.

"À ce stade, les intelligences artificielles butent sur quelques détails qui leur posent souci. C'est par exemple encore le cas des mains", raconte Juliette Mansour. "Sur des images générées qui montraient des manifestations, on a pu voir des CRS qui avaient six doigts. De la même façon, on a eu des fausses images du pape en train de se marier ou le pape en doudoune et là, il avait quatre ou six doigts selon les photos." Les bras sont également régulièrement tordus ou à l'envers.

D'autres détails peuvent trahir l'IA, comme "le grain de l'image, qui sera très différent", selon Tina Nikoukhah, docteure en traitement d'images (Paris-Saclay), interrogée par l'AFP. Sur les versions gratuites des IA testées par l'AFP, certaines images générées avaient un style similaire au genre pictural hyperréaliste, avec des contrastes appuyés.

"Cependant, les IA s'améliorent de jour en jour et présentent de moins en moins d'anomalies, donc il ne faudra pas se fier aux indices visuels à long terme", met en garde Annalisa Verdoliva, professeure à l'université Frédéric-II de Naples. "Les experts disent que ce n'est qu'une question de mois, ça devrait être rapidement corrigé", ajoute Juliette Mansour.

Observer les reflets et les lumières

Quatrième astuce : observer les reflets et les ombres. "Actuellement, les IA ont aussi énormément de mal à générer des reflets. Un bon moyen (...) est donc de chercher, des ombres, des miroirs, de l'eau, mais aussi de zoomer sur les yeux", souligne Vincent Terrasi auprès de l'AFP. Par exemple, sur une photo d'Emmanuel Macron devant une manifestation et partagée sur Instagram : ses yeux sont marron et non pas bleus (les deux yeux ne sont de plus pas tout à fait de la même nuance de brun). Aussi, le mélange de plusieurs images peut créer des problèmes de lumière, pointent les experts.

Regarder l'arrière plan

Il est aussi conseillé de regarder l'arrière plan des images pour détecter si elles sont générées par IA. "Plus un élément va être lointain, plus un objet va être flou, déformé, et avoir des perspectives incorrectes", indique Vincent Terrasi. Par exemple, sur la fausse photo de la rencontre entre Vladimir Poutine et Xi Jinping, la ligne verticale d'une colonne est brisée, plusieurs chaises sont déformées et la tête du président russe a une taille démesurée. Sur certaines fausses photos d'une arrestation musclée de Trump, le visage de plusieurs agents est flou, des bras et des jambes de policiers apparaissent ça et là sans cohérence.

Faire preuve de bon sens

"Il faut aussi faire appel au bon sens", ajoute Juliette Mansour, soulignant des "incohérences", "des choses qui ne vont pas coller" en arrière plan d'une image. Lors de la création d'une image, "les logiciels essayent de combler l'arrière plan en mettant des choses et il arrive que ce soit un petit peu n'importe quoi". La journaliste de l'AFP donne l'exemple d'une image d'une chambre d'adolescente néerlandaise qui a beaucoup circulé ces dernières semaines. "À première vue, tout semblait normal mais quand on regarde de plus près, il y a des objets qui n'ont pas du tout leur place dans une chambre d'adolescente, des posters dont les visages sont complètement déformés et des objets qui ne sont même pas reconnaissables."

L'AFP a aussi demandé à une intelligence artificielle de générer une image d'une rue de Paris : "On avait des immeubles au style haussmannien, des croissants. Ça, il n'y avait pas de problème. Par contre, on avait un panneau de sens interdit bleu, qui n'existe tout simplement pas en France", raconte Juliette Mansour. Dernier exemple, celui des images de policiers en manifestation, qui ne portent pas d'insigne, alors qu'elles "sont normalement obligatoires sur les casques des CRS".

Essayer de lire les écritures

Les écritures sur les images générées par IA sont souvent mal reproduites, les lettres sont mélangées ou mal écrites. Ce n'est pas que les IA n'arrivent pas à les créer mais plutôt qu'elles ne souhaitent pas le faire. Les créateurs des IA "ne veulent pas qu'on puisse se servir de leur programme pour créer des logos, des marques, donc à ce stade, ce n'est pas possible", indique la journaliste de l'AFP.

Les IA floutent donc souvent l'arrière plan et ne font pas apparaître de logos sur les t-shirts ou de noms sur les enseignes des magasins. S'il n'y en a pas, cela peut indiquer que l'image a été produite par une IA.

Repérer une signature sur la photo

Dernière astuce : certains logiciels laissent une signature visuelle. Dall-e et Craiyon par exemple laissent une barre multicolore en bas à droite de l'image. Par ailleurs, "les gens mettent de plus en plus des filigranes, des signatures pour qu'on reconnaisse leurs images, pour qu'elles ne soient pas détournées", ajoute Juliette Mansour. "Aujourd'hui, les spécialistes disent que la meilleure arme pour reconnaître ces images sera finalement peut-être de cacher un pixel ou un 'watermark' [filigrane, ndlr] dans l'image, qui permettra, via des logiciels, de savoir que c'est une image générée par intelligence artificielle."

Cela a par exemple été le cas la semaine dernière avec l'image de Julian Assange en prison : "La personne qui avait créé l'image avait mis en énorme un filtre pour dire qu'il s'agissait d'une image altérée", raconte la journaliste, qui rappelle toutefois que cela n'a pas empêché les partages en masse de l'image pour relayer le sort du lanceur d'alerte.

