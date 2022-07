QUIZ - Connaissez-vous la carrière (et la vie) de Thibaut Pinot sur le bout des doigts ?

À chaque étape du Tour de France qui se déroule en ce moment, ses (nombreux) fans suivent avec ferveur son avancée et espèrent le voir lever les bras à l'arrivée. C'est d'ailleurs l'un des coureurs les plus applaudis avec pancartes, t-shirt ou même drapeaux à son effigie sur les bords de route. Thibaut Pinot, grimpeur de la Groupama-FDJ, est devenu, entre grands espoirs et terribles désillusions, l'un des cyclistes français les plus appréciés du public.

Après plusieurs mois compliqués par des blessures, il est bien présent sur le Tour, toujours avec la Groupama-FDJ. S'il n'a pas encore gagné d'étape, le grimpeur va pouvoir tout donner dans les étapes de montagne, son terrain de jeu favori. Et on pourrait retrouver du grand Thibaut : "Je suis content de retrouver un peu de sensation et d'avoir les jambes pour me battre", a-t-il déclaré à Eurosport après sa belle quatrième place à la fin de la neuvième étape.

Passions, victoires et abandons, connaissez-vous vraiment la carrière et la vie de Thibaut Pinot ? Voici un quiz pour tester vos connaissances !