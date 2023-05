QUIZ - Couronnement de Charles III : ces infos insolites sont-elles réelles... ou complètement inventées ?

Le Royaume-Uni n'avait plus connu cela depuis 70 ans. Le souverain Charles III, 74 ans et la reine Camilla, 75 ans, recevront ce samedi la couronne et l'onction à l'abbaye de Westminster, à Londres, devant 2.300 invités et certainement des centaines de millions de téléspectateurs. Huit mois après avoir accédé au trône suite à la mort de la reine Elizabeth II , c'est donc l'heure de la consécration publique pour Charles III.

Cette journée historique débutera ce samedi matin par la "Procession du roi" qui rejoindra en carrosse l'Abbaye de Westminster depuis le palais de Buckingham sur un parcours d'environ deux kilomètres. La cérémonie elle-même doit débuter à 12h, heure française, et durer environ deux heures sous la direction de l'archevêque de Canterbury Justin Welby, chef spirituel de l'église anglicane. Suivront presque trois jours de festivités, auxquelles est associée la population. Un concert aura notamment lieu dimanche soir au château de Windsor.

Mais ce couronnement donne lieu à quelques excentricités. Pour tester vos connaissances, frottez-vous donc au quiz spécial préparé par France Inter !

Si vous êtes sur smartphone et que le quiz ne s'affiche pas, cliquez ici.