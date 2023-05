QUIZ - Indiana Jones fait son grand retour : êtes-vous vraiment incollable sur la saga ?

Le plus célèbre des archéologues est de retour. Plus de 40 ans après la naissance de la saga, "Indiana Jones et le cadran de la destinée" est projeté ce jeudi en avant-première au Festival de Cannes. Pour ce cinquième opus, Harrison Ford, 80 ans, revêt à nouveau son célèbre chapeau, cette fois devant la caméra de James Mangold, qui a notamment réalisé le biopic "Walk The Line" sur Johnny Cash en 2005. Il succède à la réalisation à Steven Spielberg, qui avait jusqu'ici dirigé tous les volets depuis 1981.

Dès la sortie des "Aventuriers de l'arche perdue", Indiana Jones s'est imposé comme un personnage emblématique de la culture populaire, se classant sur le podium des "plus grands héros et méchants du cinéma". En quatre décennies, il est aussi devenu le héros de téléfilms, romans, BD, jeux vidéo, jouets et même de parcs d'attraction. Mais connaissez-vous bien la saga ? Testez-vos connaissances avec le quiz que vous a concocté France Inter.

