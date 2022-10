QUIZ - Jean-Michel Jarre sort un nouvel album : connaissez-vous bien sa carrière ?

C'est un 22e album studio pour Jean-Michel Jarre : après deux albums de collaborations, les "suites" des albums "Oxygène" et "Équinoxe", et un album composé sur la base des photos de Sebastiao Salgado, le musicien français, parmi les plus populaires dans le monde, sort ce vendredi un projet bâti autour de l'héritage musical de Pierre Henry. Ce musicien, mort en 2017, est l'un des pionniers de la musique électronique - on lui doit notamment la célèbre Messe pour le Temps Présent pour un ballet de Béjart.

