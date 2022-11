QUIZ - La baguette, patrimoine immatériel de l'Humanité ? Testez vos connaissances, croûte que croûte !

La baguette française, le raï algérien, la "slivo" serbe ou encore la harissa tunisienne... L'Unesco examine depuis lundi les candidatures d'inscription aux listes du patrimoine immatériel de l'humanité. Présidé par le Maroc, le Comité du patrimoine culturel immatériel de l'Unesco avait au total 56 demandes à étudier sur plusieurs jours. Mais afin d'éviter les controverses, l'institution honore avant tout des traditions, des pratiques et des savoir-faire à sauvegarder.

Aussi elle ne reconnaîtra pas que la baguette de pain appartient au patrimoine mondial immatériel mais que "les savoir-faire artisanaux et la culture de la baguette" en font partie. Quoi qu'il en soit du résultat, êtes-vous au point sur la baguette française et le pain en général ? Testez vous connaissances avec notre quiz et terminez-le, quoi qu'il en croûte !

530 éléments inscrits, dont le repas gastronomique des Français

Adoptée en octobre 2003 et ratifiée par 180 pays, la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel promeut la sauvegarde des connaissances et savoir-faire nécessaires à l'artisanat traditionnel. Outil de la diplomatie culturelle, elle récompense également des "pratiques culturelles transmises de génération en génération, comme les traditions orales, les arts du spectacle, les pratiques sociales, rituels et événements festifs ou encore les connaissances et pratiques concernant la nature et l'univers".

La liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité compte aujourd'hui 530 éléments inscrits, dont 72 nécessitent une sauvegarde urgente. Le repas gastronomique des Français, le compagnonnage, l'alpinisme ou les fêtes de l´Ours dans les Pyrénées ont notamment été reconnus pour la France.