Publicité

Bandes dessinées – Romans graphiques Quiz – Le journal de Tintin à 77 ans, testez vos connaissances Par Anne Douhaire-Kerdoncuff 1 min Partager

Le Journal de Tintin a 77 ans. Détail de la couverture du numéro spécial. - Hergé/TintinImaginatio/Le Lombard/Editions Moulinsart

"Les Aventures de Tintin et Milou", "Blake et Mortimer", "Alix", "Michel Vaillant", "Thorgal" … Toutes ces BD ont été publiées dans Le journal de Tintin créée dans l’immédiate après-guerre, et qui a existé jusqu’en 1988. Il reparait pour un numéro exceptionnel de 400 pages de courts récits.

En décembre 1944, les éditeurs de presse Raymond Leblanc, André Sinave et Georges Lallemand fondent leur maison d'édition au 55 rue du Lombard à Bruxelles. Les trois hommes veulent fonder une revue pour la jeunesse et embarquer Hergé, l'auteur de Tintin dans leur aventure. C'est chose faite le 26 septembre 1946. Le Journal de Tintin est tiré à 60 000 exemplaires épuisés en trois jours ! Pour afficher ce contenu Qualifio, vous devez accepter les cookies Mesure d'audience.



Ces cookies permettent d’obtenir des statistiques d’audience sur nos offres afin d’optimiser son ergonomie, sa navigation et ses contenus. Gérer mes choix J'autorise Que contient ce numéro spécial du journal Tintin ? Bernard Prince par Philippe Xavier et Matz, ou Modeste et Pompon par Nob. Des histoires humoristiques signées Trondheim ou Juncker. De l'émotion liée aux souvenirs par Zidrou, Falzar, Dellac et Hamo. Et des piliers du journal comme Derib ou Cosey revisitent leur propre œuvre avec recul et émotion. Lire aussi : La grande aventure du Journal Tintin tome 1 et 2 parus aux éditions Moulinsart et editions du Lombard A voir, une exposition au Centre belge de la bande dessinée à Bruxelles À lire aussi : Cinq détails que vous ignorez (peut-être) sur Tintin Les images du quiz proviennent des Editions du Lombard, des Editions Moulinsart, et de Getty. Publicité

Vous trouvez cet article intéressant ? Faites-le savoir et partagez-le.