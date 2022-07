QUIZ - Les Rolling Stones débarquent en concert en France : êtes-vous incollable sur les tournées géantes ?

Il y a les grandes tournées des stades, pour des concerts que des salles fermées ne peuvent pas accueillir ; il y a les concerts uniques dans des lieux hors du commun, il y a les dates de tournée qui sont restées mémorables pour les records qu'elles ont permis d'établir : assez peu d'artistes peuvent se vanter de pouvoir réunir en un tournemain des dizaines de milliers de spectateurs, voire parfois des centaines de milliers ou... des milions.

Parmi ces groupes, les cultissimes Rolling Stones, qui seront mardi et samedi en concert en France, au Groupama Stadium de Lyon et à l'hippodrome de Longchamp à Pars. Ils font partie des plus habitués aux énormes tournées de stades, qu'ils courent depuis plus de 30 ans. Mais ils ne sont pas les seuls : nous avons compilé chiffres-clés, anecdotes étonnantes et records historiques sur ce quiz, qui vous permettra en 17 questions, de déterminer si vous êtes incollable sur ces concerts hors normes.