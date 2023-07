QUIZ - Mondial 1998 : 25 ans après la finale historique des Bleus, vos souvenirs sont-ils intacts ?

"Et un, et deux et trois zéro !". Le 12 juillet 1998, les Bleus remportaient la Coupe du monde de football pour la première fois de leur histoire au Stade de France en battant le Brésil trois buts à zéro. Un sacre pour l'éternité qui propulsait les joueurs d'Aimé Jacquet, le sélectionneur, dans la légende. Vingt-cinq ans plus tard, cette victoire est entrée dans la mémoire collective. Vous êtes convaincus de vous souvenir de cette soirée comme si c'était hier ? Testez-vos connaissances avec notre quiz et replongez dans les coulisses de cet événement mémorable !