QUIZ - Tubes, Starmania, chansons pour France Gall : connaissez-vous vraiment Michel Berger ?

Il est l'un des plus grands auteurs-compositeurs français des années 70 et 80. L'héritage musical de Michel Berger c'est douze albums studio, plus six composés pour France Gall, deux comédies musicales et une emprunte indélébile sur la chanson française. Il a écrit et composé pour France Gall bien sûr, Véronique Sanson, Françoise Hardy, Johnny Halliday, Bourvil, et même Elton John. Et il est derrière ce qui est aujourd'hui considéré comme l'une des plus grandes comédies musicales françaises, Starmania. France Inter, en association avec les Médias francophones publics, lui avait consacrée une grande série d'émissions , dans lesquelles les moindres détails de sa vie et son œuvre étaient décortiqués. Si Michel Berger n'a aucun secret pour vous, ou au moins si vous l'imaginez, venez tenter de répondre à notre quiz !

