R2-D2, Dark Vador et Chewbacca plus vrais que nature à une expo d'objets Star Wars fabriqués par des fans

C’est comme si les grandes armoires des costumes et accessoires des films Star Wars avaient été dévalisées. Une exposition Star Wars se tient cet été en plein cœur de Paris. Elle rassemble plus de 600 pièces, des sculptures rares, des armures, des sabres laser, des casques, des masques, des pistolets laser et des costumes des principaux personnages. Malgré la ressemblance parfois frappante, aucun de ces objets n'a vu le plateau de l’une des productions. Tout a été minutieusement conçu et fabriqué par des fans de la saga, originaire d’une vingtaine de pays, comme Adrien Caron, originaire du Pas-de-Calais.

Ses premières figurines à l'âge de neuf ans

L’un des "bébés" d’Adrien est présenté dès l’entrée de l’exposition : R2-D2, le fidèle droïde. Il l’a intégralement fabriqué, avec des pièces plastiques, remoulées en silicone pour pouvoir les ressortir en résine. "On s’est appuyé sur des plans d’origine", explique Adrien. "Tout a été découpé, collé, assemblé, repeint. C’est ma 'masterpiece' à moi". Il a fallu un an et demi de travail pour venir à bout du droïde, avec de multiples détails : la poussière qui noircit le plastique, des légers enfoncements. "On m’a déjà demandé si c’était un R2-D2 qui provenait de la production, d’un tournage", assure Adrien.

Un beau droïde, et le champion du monde de "Un, deux, trois soleils". © Radio France - Victor Vasseur

A 33 ans, ce collectionneur se souvient de ses premières rencontres avec Star Wars, c’était en 1999, à Noël. Adrien n’a pas dix ans et il reçoit sa première figurine. "J’ai encore une photo de moi avec l’emballage." Sa mère est fan d’Harrison Ford (qui incarne Han Solo dans la saga, ndlr), ça aide. La passion l’emporte. Il commence à accumuler, Noël après Noël, à chaque anniversaire : des stickers Panini, jouets, timbres, affiches. Puis la collection s’agrandit avec des objets de prestige, venus des tournages. Dans le même temps, il devient artiste, et commence à confectionner lui-même certaines pièces, avec des plans ou des photos d’archives à l’appui.

L’une de ses plus grandes réussites, c’est le "Krystal fox", visible dans "The Last Jedi" , une créature semblable à un renard . Fabriqué entre amis, ils ont utilisé des feuilles de plastifieuse, qu'ils ont roulé comme des cigarettes. "On l’a réchauffé au décapeur thermique pour lui redonner la brillance. On voulait faire 5.000 cristaux, finalement on en a fait 35.000. On a passé deux mois dessus." Une réussite. Un des créateurs originaux, de LucasFilm, leur a envoyé un mail pour les féliciter.

"T'as de beaux yeux, tu sais ?" © Radio France - Victor Vasseur

Plus de 3.000 pièces accumulées

Chez lui, Adrien a plus de 3.000 pièces en lien avec l’univers Star Wars. Impossible de tout stocker chez lui, à Bois-Bernard, près de Lens. Il possède trois garages. Il continue d’engranger. Des objets arrivent chaque semaine. Des dons d’anciens collectionneurs, ou de nouvelles acquisitions. C’est la première fois qu’une partie de sa collection est aussi loin de lui. "J'ai beau avoir 33 ans, ça reste toujours mes jouets, donc je les vois avec le même regard que quand j’étais enfant. On devient un peu gaga de tout ça."

Dans cette exposition, on croise Dark Vador, une réplique du Podracer d’Anakin visible dans "La Menace fantôme", long de 15 mètres. Ses deux réacteurs, le cockpit, les boutons autour du guidon sont ultra réalistes. On peut aussi se mesurer à Chewbacca, haut de 2 mètres 40. C’est impressionnant de détails. On devine les centaines heures passées à confectionner ces pièces. Au premier regard, on pourrait croire qu’elles sortent des films. Il faut aussi lever les yeux pour contempler l’ATST de l’Empire, de 5,60 m de hauteur.

Selon vous, c'est qui le plus fort ? © Radio France - Victor Vasseur

Cela se transmet de génération en génération

Adrien constate que ce type d’exposition se multiplie. D’ici la fin de l’année, quatre autres l’attendent, et pas forcément dans des grandes villes. "Les gens ont besoin de rêver et donc le fait de faire des expositions, de changer un peu de leur routine et de se retrouver dans un univers qu'ils aiment, ça plait, on est très souvent appelé." Adrien a aussi remarqué un changement de point de vue de la part du grand public : "Il y a une dizaine d’années, quand on disait qu'on était fan d'un film, on était un peu ringard."

Un ewok, trop mignon, et Maître Yoda, badass. © Radio France - Victor Vasseur

D’autant que l’univers continue de vivre, grâce à la créativité des fans, et de Disney, qui multiplie les projets de séries, comme Ahsoka, qui va sortir à la fin du mois. "J’ai déjà discuté avec des familles complètes, du grand père au petit fils, tous fans de Star Wars. C’est super sympa de voir que cela se transmet de générations en générations", sourit Adrien. Il a pleins de projets en tête : "Un jour peut-être je vais perdre cette passion, mais je m’émerveille toujours autant. Tant que j’aurai mes yeux d’enfant sur Star Wars, je n’en aurai jamais marre."

"Fans de la Galaxie", exposition visible jusqu’au 4 septembre, de 10h à 19h. Prix : 12€ tarif réduit et 16€ plein tarif. 116 rue de Turenne (Paris centre).