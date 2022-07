Rachat de Twitter : Elon Musk sonne la fin de l'opération et le début de la guerre des avocats

L'issue du feuilleton semblait inévitable compte tenu de l'attitude d'Elon Musk. Vendredi soir, le patron de Tesla et SpaceX a mis fin à ses ambitions de racheter Twitter . Musk, via ses avocats, a fait savoir qu'il mettait fin à sa promesse d'achat du réseau social pour 44 milliards de dollars. Ce n'était pas une surprise dans la mesure où cela fait plusieurs semaines qu'il accuse les dirigeants de Twitter de lui mentir et de ne pas être transparent sur la situation de l'entreprise.

L'enjeu des faux comptes

Selon les avocats de l'homme d'affaires qui justifient sa décision dans une lettre au gendarme boursier américain, "Twitter n'a pas respecté de multiples clauses de l'accord, et semble avoir donné des informations fausses et trompeuses sur lesquelles M. Musk s'est basé pour s'engager dans l'accord d'acquisition". Ces informations "fausses et trompeuses" dont ils parlent concernent le nombre de faux comptes et de spams qui, selon l'entrepreneur, affecterait la viabilité et la valeur de la société. De nombreux experts estiment toutefois que le milliardaire chercherait avant tout à faire baisser le prix d'achat.

Depuis plusieurs mois, Elon Musk considère que les dirigeants du réseau social lui mentent. Ces derniers lui ont répété à plusieurs reprises que le nombre de faux comptes sur la plateforme était inférieur à 5% des 230 millions d'utilisateurs, ce que refuse de croire Musk qui l'estime à 20%. Ce dernier avait d'ailleurs déjà annoncé en mai dernier avoir suspendu son offre et attendre des "garanties". Cela avait même valu au PDG de Twitter, Parag Agrawal, un tweet du milliardaire avec un simple emoji "caca" .

Récupérer 1 milliard de dollars

La promesse d'achat avortée, les deux parties vont maintenant se retrouver dans les tribunaux. Dans l'accord, chacun s'est engagé à verser une indemnité de rupture pouvant aller jusqu'à un milliard de dollars. De l'argent de poche pour Elon Musk dont la fortune est estimée à plus de 220 milliards de dollars.

Une longue bataille judiciaire va maintenant s'ouvrir. Le président du conseil d'administration de Twitter, Bret Taylor, a déjà fait savoir sur Twitter qu'il était "déterminé à conclure la transaction au prix et aux termes convenus" grâce à la justice. En d'autres termes, forcer Musk à tenir sa promesse d'achat et à devenir le patron de l'entreprise.

L'enjeu est surtout de taille pour Twitter qui a déjà beaucoup perdu d'argent depuis l'annonce d'Elon Musk en avril dernier. La valeur boursière de l'entreprise a diminué de 25% ce qui la plonge dans une grande incertitude, avec une procédure judiciaire qui pourrait d'ailleurs durer plusieurs années. Le résultat : espérer de récupérer 1 milliard de dollars ou forcer le milliardaire lunatique à tenir sa promesse. Un homme, faut-il le rappeler, dont une grande partie des utilisateurs et des salariés de l'entreprise même ne veut même pas .