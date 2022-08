Rachida Dati va participer à un débat à l'université d'été de la France Insoumise

Au contact. Selon les informations de France Inter, la cheffe de la droite parisienne Rachida Dati se rendra samedi 27 août à l'Université d'été de la France Insoumise, à Valence. Elle participera à un débat sur la sécurité, à quelques jours de la présentation par le ministre de l'Intérieure Gérald Darmanin d'un projet de loi sur le même thème.

Trois ministres également présents

Les Insoumis ne sont pas peu fiers d'afficher cette année la liste d’invités la plus œcuménique de toutes les universités d’été. Elle est marquée par cette invitée de marque, la puissante patronne des LR de Paris Rachida Dati. L’ancienne garde des Sceaux dont on connaît le verbe haut et le sens acide de la répartie a accepté d’être le samedi 27 août en débat avec le député du Nord Ugo Bernalicis sur les questions de sécurité. Le thème : quelles réformes pour faire face aux évolutions de la société.

Publicité

Un débat à quelques jours de la présentation du projet de loi sécurité par Gérald Darmanin. Parmi les hôtes de choix de ce que les Insoumis appellent leurs "amphi d’été", trois ministres du gouvernement : le ministre des transports Clément Beaune, la ministre des PME Olivia Grégoire et Marlène Schiapa, celle de l’économie sociale solidaire et de la consommation. Elle va débattre avec le député de Seine-Saint-Denis Alexis Corbiere de la question républicaine, avec de robustes joutes verbales en perspective.