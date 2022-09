Racine carrée du verbe être à La Colline, théâtre national, du 30 septembre au 30 décembre 2022

Racine carrée du verbe être à La Colline, théâtre national raconte une semaine de l’existence de Talyani Waqar Malik quand, aux choix qu’imposent des événements, une direction a été prise plutôt qu’une autre

Puisant dans sa propre histoire, Wajdi Mouawad dessine avec cette création les ramifications variables, intriquant intime et politique, de l’arbre de vie d’un homme qui pourrait être celui de tout homme. Dans un miroitement de situations et d’enjeux, l’auteur metteur en scène et comédien explore tant les frontières de la physique et de la métaphysique que celles de la fiction avec une histoire hors normes, qui n’est pas telle qu’elle fut réellement mais telle qu’elle aurait réellement pu être.

Racine carrée du verbe être répétition - Tuong-Vi Nguyen

« Rien n’est écrit ni rien ne s’écrit et nous vivons ballotés par le vent des probabilités. » — Wajdi Mouawad, Racine carrée du verbe être

►►► Extrait - Wajdi Mouawad, Racine carrée du verbe être

Neri : Et il me semble que la question « pourquoi ne voit-on pas tout quand on regarde » pose davantage celle du réel. C’est-à-dire qu’est-ce que le réel ? On ouvre les yeux et le monde est là, offert, donné à voir mais qu’est ce monde ? Qui me certifie qu’il n’est pas une illusion ?

Ruchini : Le monde est un théâtre a dit Shakespeare.

Animateur : Angelo Ruchini, qu'est le réel pour la neuroscience ?

: Angelo Ruchini, qu’est le réel pour la neuroscience ? Ruchini : Si le réel est ce qui se manifeste à moi alors il n’est qu’une interprétation que je fais des informations qui passent par mes organes sensoriels et que je reconstruis sous une forme virtuelle dans mon cerveau. Seulement voilà : l’hémisphère droit de notre cerveau est meilleur pour traiter l’espace que l’hémisphère gauche. L’image du réel que nous nous construisons est donc distordue par le fait de ce déséquilibre. Cette distorsion on l’a mesurée en demandant à des participants d’inscrire une marque au centre d’une ligne de vingt centimètres. Quatre-vingts pour cent des gens vont marquer la ligne légèrement à gauche du centre, justement à cause de ce déséquilibre. Le réel est donc hors de notre portée. Nous n’en avons qu’une image. Ce que nous voyons n’est jamais comme nous le voyons.

Né au Liban en 1968, Wajdi Mouawad le fuit pour la France de l’âge de dix à quinze ans, avant de vivre au Québec jusque dans les années 2000. Il explique :

« De façon précautionneuse, mon père avait fait faire les passeports de toute la famille et renouvelait à chaque expiration trimestrielle les deux visas qui s’y trouvaient, celui pour la France et celui pour l’Italie, afin d’être en mesure de partir sur-le-champ si la situation dégénérait. Et le 22 août 1978, mon père a envoyé mon frère acheter des billets d’avion pour la première des deux destinations disponibles, afin de mettre la famille à l’abri « le temps que ça se calme ». Le premier vol était pour Paris. Depuis lors, la question me hante de savoir ce que je serais devenu si l’horaire avait avantagé l’Italie.

Comme le souligne le personnage de Leviah dans Fauves : « Sans cette guerre je ne vous aurais pas rencontrés, sans cette guerre j’aurais connu un autre homme, sans cette guerre c’est un autre enfant qui serait dans mon ventre. De cet autre homme et cet autre enfant je veux aujourd’hui porter le deuil », je porte aussi d’une certaine façon le deuil des amis italiens ou des histoires amoureuses que je n’ai jamais eus et vis avec l’idée de ce frère jumeau. »

