Racisme contre Vinicius : retour sur les quatre jours qui ont secoué le football espagnol

Les signes de soutien au footballeur brésilien Vinicius Junior ne cessent de s'enchainer depuis le week-end dernier, après les insultes racistes dont il a été la cible lors du match entre Valence et le Real Madrid. Ce mercredi par exemple, le Haut-Commissaire aux droits de l'homme de l'ONU a condamné et a appelé "tous ces événements sportifs partout dans le monde à contrer, combattre et prévenir le racisme". Cette nouvelle affaire suscite l'indignation partout dans le monde. Retour sur cette polémique qui secoue le football espagnol, où les cas de racisme avérés se multiplient depuis plusieurs dizaines d'années dans les stades, sans déboucher sur de véritables sanctions pénales.

Dimanche : Vinicius victime d'insultes racistes à Valence

Tout commence dimanche soir, durant la 35ème journée de Liga, le championnat espagnol de football. Sur la pelouse de Valence, le Real Madrid s'incline 1-0. Mais la rencontre est surtout marquée par plusieurs incidents. Durant tout le match, le public du stade Mestalla insulte le joueur brésilien du Real, Vinicus Junior, et des insultes racistes sont notamment proférées. Le prodige brésilien a ensuite été expulsé en fin de match pour une échauffourée avec un joueur adverse, qui n'a lui pas été sanctionné par l'arbitre.

"Ce qu'ont gagné les racistes, c'est mon expulsion. Ce n'est pas du foot. C'est la Liga ", réagit Vinicius sur Instagram après le match." Ce n'était pas la première fois, ni la deuxième ni la troisième. Le racisme est normal en Liga. La compétition pense que c'est normal, la fédération et les adversaires l'encouragent aussi. Je suis vraiment triste. Le championnat qui appartenait autrefois à Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano et Messi appartient aujourd'hui aux racistes ", poursuit le jeune joueur brésilien, amer.

Dans les heures qui suivent le match, les réactions pour condamner les insultes racistes s'enchainent. "C'est inacceptable. La Liga a un problème très grave avec le racisme. Et le problème, ce n'est pas Vinicius. Vinicius est la victime", déclare Carlo Ancelotti, l'entraineur du Real Madrid.

Dans un communiqué diffusé après le match, le Valence CF dit "condamner publiquement toute sorte d'insulte, d'attaque ou de mépris", et "regrette les faits survenus" dimanche, en évoquant toutefois un "acte isolé". Dans la nuit, la fédération espagnole de football réagit à son tour. Elle se dit "consternée" et demande également l'adoption de "mesures plus énergiques ", qui pourrait aller jusqu'à la fermeture de tribunes, voire de stades en cas de récidive, ainsi que la saisine de la" Commission d'État contre la violence, la xénophobie et le racisme dans le sport". Enfin, la fédération appelle les clubs à "collaborer" avec les autorités, à "respecter les règles" et "ne pas les retarder avec des procédures judiciaires artificielles" .

Plusieurs grands noms du football s'expriment à leur tour, notamment Neymar ou encore l'attaquant des bleus, Kylian Mbappé. " Tu n'es pas seul. Nous sommes avec toi et te soutenons ", écrit-il en anglais sur Instagram.

Lundi : Les réactions indignées affluent, le Real porte plainte

L'affaire fait la une des journaux des espagnols et la plupart des médias appellent à une action plus ferme. "Il ne suffit pas de ne pas être raciste, il faut être antiraciste", écrit en lettres blanches sur fond noir le journal sportif Marca, dans une tribune en Une de son édition. "Basta ya"(ça suffit), titre pour sa part El Mundo Deportivo.

Présent au Japon pour le G7, le président brésilien s'exprime sur le sujet lors d'un discours afin d'apporter son soutien au joueur et de condamné ce qu'il s'est passé. "Il a été attaqué. On l'a traité de singe " déplore Lula, avant d'ajouter qu'il "n'est pas possible, en plein XXIe siècle, d'avoir des préjugés raciaux aussi forts dans autant de stades de football ".

Dans un communiqué, le gouvernement espagnol annonce qu'il va proposer à la Fédération ainsi qu'à la Liga une "campagne de sensibilisation" à destination des supporters, avec des "actions ponctuelles" pour lutter contre "le fléau du racisme ".

Lors d'une conférence de presse exceptionnelle, le président de la fédération espagnole de football, Luis Rubiales l'affirme à son tour : "Il faut reconnaître que nous avons un problème de comportement, d'éducation, de racisme dans notre pays". "Tant qu'il y aura un supporter isolé, un indésirable, ou un groupe de supporters qui insultent quelqu'un pour son orientation sexuelle, sa couleur de peau, nous aurons un grave problème, qui entache toute une équipe, tous les supporters, tout un pays", a-t-il ajouté.

Seule voix dissonante parmi le flot de réactions indignées, et pas n'importe laquelle, celle du patron de la Liga, Javier Tebas, qui a mal pris les accusations du Brésilien au sujet d'une forme de laxisme contre le racisme. "Avant de critiquer et d'insulter la Liga, il serait nécessaire que vous vous informiez correctement ", cingle-t-il sur les réseaux sociaux, en réfutant toute inaction de son instance. La Liga met en avant sa "réactivité" dans un communiqué et assure avoir transmis neuf plaintes cette saison pour des incidents subis par Vinicius, dont une seule a débouché sur une sanction (amende de 4.000 euros). Elle s'est engage à transmettre à la justice le résultat de son enquête si un nouveau crime haineux était avéré.

Le Real Madrid annonce lui avoir déposé une plainte auprès du parquet espagnol, afin qu'une "enquête soit ouverte " sur ces insultes qui constituent juridiquement, selon le club, un " délit de haine ". Dans un communiqué, le Real s'en prend également au président de la fédération espagnol de football et dénonce sa "passivité " dans la lutte contre le racisme.

De son côté, la justice espagnole ouvre une enquête. Le parquet de Valence, où la star brésilienne a été insultée a, de sa propre initiative, ouvert des investigations pour un " délit de haine " présumé. Cette catégorie pénale inclut les insultes racistes. Dans le rapport remis comme chaque semaine aux autorités compétentes, la Liga déclare lundi avoir identifié "distinctement " des insultes racistes et des cris de singe.

Lundi soir, Vinicius publie une vidéo sur son compte Instagram où on entend clairement certains spectateurs crier " mono", ce qui veut dire "singe" en espagnol.

A Rio de Janeiro, dans la nuit de lundi à mardi, la statue du Christ Rédempteur, le Corcovado, est éteinte pendant une heure en guise de soutien à Vinicius.

La statue du Christ Rédempteur, sans illumination mardi suite aux insultes racistes contre Vinicius. © AFP - CARLOS FABAL

Mardi : trois personnes arrêtées à Valence, un arbitre mis à pied

L'enquête avance vite et mardi, la police espagnole annonce l'arrestation à Valence de trois personnes suspectées d'avoir proféré dimanche des insultes racistes contre l'attaquant du Real Madrid. Il est également annoncé que quatre personnes ont été arrêtées en Espagne dans le cadre de l'enquête sur la pendaison fin janvier d'un mannequin à l'effigie de Vinicius Junior, Trois d'entre elles sont des "membres actifs d'un groupe ultra de supporters d'un club madrilène" ajoute la police sans identifier ce club.

De son côté, la fédération espagnole de football annonce que l'arbitre vidéo de la rencontre a été remplacé dans ses fonctions pour la prochaine journée de Liga. En fin de match dimanche, une échauffourée entre un joueur de Valence et Vinicius a nécessité que l'arbitre de champ aille revoir l'action à la vidéo. Mais Nacho Iglesias Villanueva n'a montré que les ralentis du geste qui a valu un carton rouge direct à l'attaquant brésilien, omettant de diffuser les images du joueur de Valence, Hugo Duro qui a auparavant longtemps retenu Vinicius par le cou dans un geste ressemblant à un étranglement.

Le soir, une décision sans précédent en Espagne est prise par la fédération. Vinicius, qui a écopé d'un carton rouge dimanche n'aura pas de matches de suspension et pourra donc rejouer dès mercredi contre le Rayo Vallecano. Par ailleurs, il est ordonné la fermeture de la tribune Mario Kempes du stade Mestalla de Valence, d'où sont provenues les injures racistes qui ont ciblé Vinicius, pour une durée de cinq matches. Une amende financière au club du Valence CF est également infligée.

Au même moment, Raphinha, joueur brésilien du FC Barcelone, alors en plein match contre Valladolid, dévoile un message de soutien à Vinicius lors de sa sortie du terrain et lève le poing. "Tant que la couleur de peau comptera plus que la couleur des yeux, nous aurons la guerre" peut-on lire sur son t-shirt. Ce geste lui vaut un carton jaune.

Mercredi : l'ONU dénonce à son tour les attaques racistes

Mercredi, le Haut-Commissaire aux droits de l'homme de l'ONU dénonce à son tour les insultes racistes lancées contre l'attaquant brésilien et appelle à des efforts concertés pour éradiquer ce fléau dans le sport. "Nous appelons tous ces événements sportifs partout dans le monde à contrer, combattre et prévenir le racisme", déclare Volker Turk, lors d'une conférence de presse à Genève, jugeant que ces nouveaux incidents marquent "un rappel brutal de la prévalence du racisme dans le sport". Il salue également "une très forte réaction des autorités", soulignant qu'"elles ont commencé à arrêter des gens très rapidement par la suite". Le Haut-Commissaire a demandé à ses services de préparer un rapport d'orientation sur la question du racisme dans le sport.