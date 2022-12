Sécheresse, guerre en Ukraine, mort de la Reine : huit événements de 2022 vus par TikTok

TikTok, c'est des recettes gourmandes et des petites chorégraphies rigolotes, mais pas seulement. En 2022, on y a aussi suivi et commenté l'actualité, puisque le réseau, de plus en plus populaire, est devenu un incontournable. Comment, avec ses codes et ses tendances, s'est-il emparé des grands événements ? France Inter vous résume l'année vue depuis la planète TikTok, à travers des témoignages bruts, des vidéos cocasses ou des montages créatifs.

En février, une influenceuse ukrainienne raconte son quotidien sous les bombardements.

Dès le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le 24 février 2022, plusieurs influenceurs ukrainiens ont décidé de se servir de leur compte pour raconter la guerre. Par exemple, sur le compte TikTok de Valeria Shashenok, une photographe ukrainienne très suivie, exit les courtes vidéos de voyage à Paris ou à Lisbonne. La jeune femme reste chez elle, à Tcherniguiv, au nord-est de Kiev, alors exposée aux bombes. Elle raconte son quotidien, en passant de l’ukrainien à l’anglais pour gagner en audience. Chaque jour, elle poste des publications un brin ironiques : tuto des rations à prendre dans son abri antimissile, selfie sourire pincé devant son cinéma de quartier détruit par les bombes russes, rare sortie pour faire une promenade. Ces vidéos font des millions de vues. Elle a fini par se réfugier au Royaume-Uni, il y a quelques semaines.

Au printemps, les candidats à la présidentielle jouent de TikTok, bon gré, mal gré

Cette année, beaucoup de candidats à la présidentielle ont découvert un nouveau terrain de jeu : TikTok. Les principaux concurrents ont tous investi le réseau social qui fait fureur chez les jeunes, avec pour objectif d'y convaincre de nouveaux électeurs. Certains y étaient déjà depuis un moment, à l'instar de Jean-Luc Mélenchon, quand d'autres s'y sont mis pour l'occasion et de façon un peu plus classique et plus sage, comme Marine Le Pen.

Le candidat insoumis a notamment beaucoup inspiré les internautes qui n'ont pas hésité à réaliser des montages en mettant en scène des discours ou remarques de Jean-Luc Mélenchon pendant la campagne. Comme cette vidéo d'un face à face avec Eric Zemmour, où l'insoumis est affublé d'un chapeau "thug life" et des lunettes de soleil. Une vidéo aimée 800.000 fois.

Et pendant la dernière semaine de la campagne présidentielle, c'est le candidat Jean Lassalle qui a reçu le plus de "j'aime" sur l'une des vidéos de soutien. On y voit le candidat signer une bouteille de Ricard, entouré de jeunes. La recette parfaite pour faire le buzz.

Après la présidentielle, les candidats ont également investi le réseau pendant les législatives. Jean-Luc Mélenchon, vieux routier de TikTok, s'approprie à fond l'humour et les codes du réseau social, notamment en reprenant des morceaux de rappeurs. Son compte est suivi par près de deux millions de personnes sur TikTok. L'une des vidéos plus vues du compte de Mélenchon est un montage qui annonce, via la voix trafiquée du présentateur Laurent Delahousse, que la Nupes remporte largement les élections législatives.

En juin, une chanson de ralliement sur TikTok face à l'interdiction de l'avortement aux États-Unis

Le 24 juin, l a Cour Suprême des États-Unis dynamite le droit à l'avortement . En révoquant l'arrêt Roe VS Wade, elle laisse la liberté à chaque État américain d'autoriser ou d'interdire l'IVG. Les témoignages fleurissent alors sur TikTok. Par exemple Kuveni, qui gère le compte "chronicle of violence", explique avoir "grandi dans un pays qui interdisait l'avortement" et avoir été violée puis contrainte à un avortement dans de très mauvaises conditions. Résultat : elle ne pourra plus porter d'enfant. "Abolir l'avortement, c'est abolir un avortement en toute sécurité", affirme-t-elle.

Après l'arrêt de la Cour suprême, des cliniques du Missouri, de Dakota du Sud ou de Géorgie ont dû fermer leurs portes à celles qui voulaient pratiquer une IVG. En réaction, de nombreuses tiktokeuses américaines ont exprimé leur solidarité à leurs concitoyennes, notamment en proposant d'“aller camper” ou “de faire une excursion” dans leur État. Une manière voilée de dire qu'elles étaient prêtes à aider ces femmes qui veulent avorter mais qui vivent dans un État qui l'interdit. Avec une chanson prise comme thème pour chaque publication : " What would you do - Bitch " se concluant par les paroles "If we go down, then we go down together" ("Si on chute, tout le monde chute").

Cet été, la sécheresse et la canicule vue par les agriculteurs et... Antoine Griezmann

L'été a été marqué par une sécheresse historique en France, et des incendies qui ont détruit 62.000 hectares de végétation. Certains agriculteurs ont vu leurs champs détruits par les flammes. Pour éviter le pire, un agriculteur du Pas de Calais a du déchaumer (labourer) son champ en urgence, pour retirer les herbes et éviter qu'un feu voisin ne se propage et détruise ses cultures, comme l'explique "20 Minutes". La scène a été filmée par un passant qui l'a postée sur Twitter. On voit le tracteur passer à toute allure sur une musique dramatique. La vidéo a vite cumulé six millions de vues, témoignant de l'émotion de la communauté.

Dans un registre plus léger, l'une des vidéos TikTok les plus vues pendant cette canicule a été celle du footballeur Antoine Griezmann, qui s'apprête à attaquer un entraînement sous un soleil de plomb avec son club de Madrid. Sa technique de professionnel pour ne pas succomber à une insolation : un petit coup de glaçon derrière chaque oreille :

Début septembre, l'hommage à la reine Elizabeth II, avec une robe en sucre glace

Le 8 septembre, la reine Elizabeth II, la personne la plus connue au monde, meurt après 70 ans de règne . TikTok, comme le monde entier, se passionne pour ses funérailles et guette les moindres gestes et expressions de la famille royale pendant les funérailles. L'un des passages les plus partagés, c'est le comportement du Prince George et de la Princesse Charlotte au moment du passage du cercueil de leur arrière-grand-mère. Les deux enfants de 7 et 9 ans, en habits de deuils, sont visiblement un peu perdus dans le protocole et ne savent pas à quel moment s'incliner.

Les internautes rendent hommages sous diverses formes à la Reine. La façon la plus originale reste celle de la tiktokeuse Ruby Perman, une "fashion food artist", qui rhabille les personnalités avec de la nourriture. La Reine a le droit à une magnifique robe en sucre glace :

Fin septembre, TikTok relaie la colère des Iraniens

Fin septembre, l'annonce de la mort de Mahsa Amini , arrêtée pour un voile mal ajusté, déclenche une vague de protestations en Iran. Malgré les restrictions du régime sur internet, les réseaux sociaux deviennent une caisse de résonnance des manifestations en Iran. Par exemple sur TikTok, le hashtag #mahsaamini a fait deux milliards de vues depuis le début du mouvement. Et la diaspora iranienne à l'étrange, plus libre de ses publications, s'en empare pour sensibiliser le reste du monde. Nika Azari, qui habite à Los Angeles, a par exemple détourné le format populaire sur la plateforme "get ready with me" ("prépare toi avec moi"), non pas pour aller en soirée ou à la fac mais pour "aller se faire tuer en Iran". Elle s'habille alors de la façon dont Mahsa Amini était vêtue quand elle s'est faire arrêter.

En octobre, mobilisation pour aider Maëlle, une Tiktokeuse et ses 100€ de pouvoir d'achat

En 2022, le pouvoir d'achat est redevenu le principal problème des Français. C’est sans doute pour cette raison que le témoignage de Maëlle, posté en octobre sur TikTok, a trouvé autant d'écho. Cette femme de 20 ans, étudiante à Sciences Po, publie une vidéo où elle en pleurs, "à bout", épuisée par sa précarité. Elle est boursière, mais elle explique que le Crous ne lui verse plus que 100 euros par mois et "qu'elle ne sait pas quoi faire". La vidéo a été vue plus de neuf millions de fois, et de centaines de personnes expliquent en commentaires se reconnaître dans sa situation. “J’en peux plus, il faut que ça sorte, c’est hyper injuste les systèmes de bourse” , se plaint-elle.

Sa vidéo dépasse les frontières de TikTok, puisque l'étudiante reçoit une vingtaine de demandes d'interviews. Touchée par sa détresse, une internaute lance une cagnotte en ligne pour lui venir en aide, qui récolte rapidement 14.000 euros. L'étudiante, “trop heureuse que TikTok puisse servir à quelque chose d’utile” , compte reverser une partie de la somme a des associations.

En décembre, une bille prédit le sort des Bleus en finale du Mondial

L'année s'est terminée avec l'épopée des Bleus au Qatar... et plus précisément avec la défaite de la France face à l'Argentine en finale ! Et sur TikTok, on avait déjà prédit la victoire de l'Albiceleste bien avant la finale (mais pas le score exact, quand même). La technique est redoutable de fiabilité : lancer deux billes dans un circuit et voir laquelle arrive en première. Et effectivement c'est la bille bleu et blanche qui, au terme d'une course folle, finit par l'emporter. Le tout avec des commentaires enflammés, comme en conditions réelles :

Ce Mondial a aussi vu une nouvelle icône émerger sur TikTok : ni Messi, ni Mbappé, mais Cristina, une retraitée argentine. Elle est devenu célèbre le soir de la victoire de son pays face à la Pologne, quand elle est descendue dans la rue, toute seule, masquée, avec son drapeau bleu et blanc, fêtant la victoire au milieu de supporters survoltés. Un Tiktokeur, amusé l'a filmée et a posté la vidéo sur le réseau. Elle est réapparue plusieurs fois sur son compte, devenant une véritable mascotte du Mondial pour les Argentins.